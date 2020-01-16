«Моей мамой была школьница»: новосибирец ищет мать, которая родила его в 15 лет

25-летний новосибирец Илья Сафин половину своей жизни даже не догадывался, что он неродной ребенок. Приемная семья растила его как родного, и никто из родственников и друзей об усыновлении даже не заикался. Парень узнал правду по чистой случайности: дома у родителей наткнулся на свидетельство об усыновлении. Как после этого изменилась его жизнь и почему Илья все-таки хочет найти родную маму, сибиряк рассказал корреспондентам КП-Новосибирск.

«БРОСИЛИ В РОДДОМЕ»

- В первую очередь я хочу поблагодарить приемных маму и папу: у меня было отличное детство, обо мне заботились, - рассказал КП-Новосибирск Илья. - Я рос единственным ребенком в семье, родители меня всегда поддерживали.

О том, что он приемный сын, Илья узнал, когда ему было 12 лет.

- Просто полез в шкаф - даже не помню толком, какой документ мне надо было найти. И тогда я увидел свидетельство об усыновлении, - вспоминает свое удивление Илья.

В документе черным по белому было написано: «Петров Илья Сергеевич, дата рождения - 13 апреля 1994 года, усыновлен с присвоенной фамилией Сафин». Парень говорит, что новость воспринял на удивление спокойно, никаких истерик не было. Вместо этого состоялся откровенный разговор с приемной мамой.

- Она и рассказала, что моей биологической матерью была 15-летняя девочка, школьница. Она родила меня в роддоме № 6 в Новосибирске, там и бросила, - говорит Илья. - Больше ни приемные родители, ни я ничего не знаем.

Сначала парень даже не думал искать свою биологическую маму. Все изменил один разговор.

Приемные родители не рассказывали Илье, что он - приемный. Фото: личный архив.

«НА РОДНУЮ МАМУ ЗЛА НЕ ДЕРЖУ»

- Я познакомился с одной бабушкой, которая считается знахаркой. Мы с ней поговорили, и она сказала, что мне все-таки нужно найти родную маму, чтобы лучше понять себя самого, свои корни, - делится с КП-Новосибирск Илья. - И я понял, что действительно хочу ее увидеть. Тем более что никакого зла на нее не держу. Хочу просто посмотреть ей в глаза.

- А если окажется, что ей нужна помощь, что у нее проблемы?

- Если и для нее будет важно общаться со мной, конечно, помогу. Понимаю, что у меня могут быть и сводные братья и сестры - тоже буду общаться, - не скрывает своих намерений парень.

Илья готов познакомить с новой родней и свою пятилетнюю дочку. Вот только никаких зацепок у него пока нет. Если вы знаете что-то о биологической маме Ильи, то свяжитесь с нашей редакцией по тел. 8-913-068-56-72.