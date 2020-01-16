2020-01-16T18:12:46+03:00
Происшествия

Сотрудника, который продал тысячи патронов со склада транспортной полиции, приговорили к строгому режиму

Полицейский вывозил боеприпасы к себе домой - сначала прятал их на даче в гараже, а потом перепродавал охотникам
Ева ЛЮТОВА
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Сотрудника полиции брали оперативники ФСБ.Сотрудника полиции брали оперативники ФСБ.
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В Новосибирске вынесли приговор 46-летнему сотруднику транспортной полиции. Совсем скоро он должен был уйти на пенсию с хорошей должности - начальника склада вооружения УТ МВД по Сибирскому федеральному округу, но в итоге оказался за решеткой. Суд приговорил Алексея Самулина к 5 годам и 1 месяцу колонии строгого режима - за кражу патронов с работы. То есть склад, который полицейский должен был охранять, он, наоборот, разворовывал.

Самулина выводили на чистую воду сразу несколько силовых ведомств. До оперативников дошла информация, что в Новосибирске из-под полы предлагают купить патроны. Цепочка перекупщиков в итоге вывела к тому, кто сам носит погоны.

Полицейский вывозил ящики с патронами к себе на дачу.

Полицейский вывозил ящики с патронами к себе на дачу.

- Самулин похищал боеприпасы у себя на службе, вывозил их домой, хранил все на даче, в гараже, - рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

Полицейского брали с поличным сотрудники военной контрразведки УФСБ по Центральному военному округу и УФСБ по Новосибирской области. Когда полицейский вышел из гаража с грузом - тремя ящиками патронов - и начал укладывать их в машину к покупателю, показались силовики.

- Самулина застали за сделкой на 5 тысяч рублей. Деньги не большие, но последствия могли быть самые разные. Боеприпасы попадали к неизвестному лицу, могли попасть в руки тех же террористов, - говорит наш источник. - Вообще это войсковые средства поражения, представьте, что было бы, попади они в руки боевиков или бандитов.

Патроны могли попасть в руки кого угодно. Но чаще всего покупателями становились охотники.

Патроны могли попасть в руки кого угодно. Но чаще всего покупателями становились охотники.

Всего полицейские изъяли свыше 21 тысячи единиц различных боеприпасов. Обыски шли не только на даче полицейского, но и в гаражах его знакомых, постоянных покупателей.

- Постоянные покупатели - это охотники. Часть из них добровольно выдали патроны. По фактам правонарушений других были возбуждены уголовные дела за незаконное хранение боеприпасов - в последующем это вылилось в штрафы - около 30 тысяч рублей, - добавил наш собеседник.

Самулина тоже отдали под суд, перед этим уволив со службы.

Покупатели патронов тоже были задержаны, они отделались штрафом.

Покупатели патронов тоже были задержаны, они отделались штрафом.

- Сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - пояснили КП-Новосибирск в Управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Во время процесса полицейский признал свою вину, но так и не смог объяснить, зачем он вывозил со склада патроны. Ведь сумма, которой сотрудник смог разжиться, не какая-то астрономическая - всего сотни тысяч рублей.

- Сказал, что жалеет о содеянном. Но уголовная статья «Хищение боеприпасов с использованием служебного положения» очень тяжкая, поэтому 5 лет колонии строгого режима - это минимум, который он мог получить, - прокомментировал наш источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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