«Провоцировала его, называла ласковыми словами»: мать застреленного в ТЦ «Эдем» парня обвинила в трагедии его девушку

Убийство сотрудника KFC в ТЦ «Эдем» - одно из самых громких в криминальной хронике Новосибирска. Спустя полгода после трагедии мама погибшего парня согласилась рассказать КП-Новосибирск, что на самом деле произошло в торговом центре, почему она винит в гибели своего сына не только убийцу и как охрана ТЦ могла предотвратить стрельбу.

Напомним, все произошло накануне празднования Дня города, вечером 29 июня 2019 года. Сначала появилась информация, что стрелок взял заложников в торговом центре Академгородка, есть жертвы. Чуть позже все узнали, что стрельба в торговом центре не была связана с захватом людей. Суть конфликта - любовный треугольник: ревнивец покончил с соперником и с собой.

Последнее послание стрелка во «ВКонтакте» адресовано Лере: «Люблю тебя, солнышко».

«МНЕ НУЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО ПРОИЗОШЛО»

Олеся Гергерт - мама застреленного Павла - говорит, что жизнь с тех пор будто остановилась. Полгода она пыталась понять, что случилось с ее сыном. И до сих пор учится привыкать к тому, что стук дверей лифта в подъезде, который ее будил, когда сын приходил с работы, - это соседи, а аудиосообщения с голосом ее мальчика - это архив.

Олеся сама написала в КП-Новосибирск. Попросила о встрече. Хотела выговориться. Семья Гергерт живет в районе Кольцово в новом панельном доме. Первым на пороге нас встретил четырехлетний малыш, очень похожий на погибшего Пашу. Это младший брат. Олеся - многодетная мама. Павел - ее первенец, старший сын. Был.

Мы разговариваем на кухне. Рядом крутится дочка. На полочке стоят фотографии Паши, а рядом икона. Перед женщиной ноутбук. Она готовилась в деталях, на фотографиях показать нам, как убивали ее сына. Это для следователей дело закрыто. А в горе матери так и не поставлена точка.

Когда стрелок зашел в помещение, все сотрудники кафе разбежались, он не сразу нашел своего соперника. Фото: из материалов уголовного дела

- Думаю, надо наказать охрану ТЦ «Эдем» за то, что пустила парня с оружием в торговый центр. Но почему-то расследование прекратили - я написала жалобу в прокуратуру, - рассказывает о том, что делает, Олеся. - Для меня гибель Паши стала потрясением. Я не могла понять, что случилось. Какая девушка, какой стрелок? Что они не могли поделить? Никто ничего не рассказывал, - делится с КП-Новосибирск Олеся Гергерт. - И я сама начала собирать этот паззл. Изучила все материалы в СМИ. А в середине сентября встретилась с Лерой. Это та девочка, из-за которой произошел конфликт парней. Я добилась очной ставки. Мне важно было понять, что случилось.

Олеся хотела посмотреть в глаза той, что стала причиной стрельбы. Паша и Лера вместе работали в KFC, встречались. Как утверждает мама Паши - ничего серьезного. Так говорил ее сын.

- У них было несколько интимных встреч. Мне о Лере Паша говорил только раз, - говорит Олеся. - Перед гибелью у него быстро закончились зарплатные деньги, и я говорю ему: «Что, наверное, на девок своих спустил?» А он мне: «Мам, нет тех девок, чтобы на них зарплату тратить».

Паша прятался в подсобке, часть ее двери - стеклянная: стрелок ее разбил и наставил оружие. Фото: из материалов уголовного дела

«ОН ЗАЦИКЛИЛСЯ НА МОЕМ СЫНЕ»

Позже выяснилось, что до Паши у Леры был молодой человек по имени Максим Соломахин. Там были серьезные отношения, но появился Паша - пара рассталась.

- За два дня до трагедии, 26 июня, у Леры был день рождения, а у Паши - вручение диплома в техникуме. Она напросилась пойти с моим сыном, а вечером в своей квартире встретилась с Максимом - он провел у нее ночь и подарил ей телефон за 30 тысяч рублей. Потом знакомой своей, которая также работает в кафе, она жаловалась, что вот Максим ей такой подарок сделал, а Паша ничего, - продолжает мама. - Еще я узнала, что Максим просил Леру определиться, кто ей нужен. Но она будто провоцировала парня, называла своего бывшего ласковыми словами. Есть переписка, где Максим спрашивает, зачем она дарит надежду, на что Лера отвечает: «Ну тебе же нравится».

Есть еще один факт, который, по мнению Олеси, мог в корне изменить ситуацию. В начале июня Максим пришел в дом к Лере и наставил на нее ружье. Он требовал быть только с ним. Тогда все закончилось хорошо, все остались живы. Девушка никому ничего не сказала.

- В полиции говорят: сказала бы тогда, может, с Максимом поговорили, и всего это можно было бы избежать, - вздыхает Олеся. Из ее слов понятно, что она будто оправдывает убийцу сына.

- Он будто зациклился на Паше. Девушке он говорил, что давно бы ушел из жизни, да вот только не может представить себе, что она тогда останется с Пашей. С кем угодно, только не с ним, - объясняет Олеся.

Ружье было всего в полуметре от лица Паши, своем убийце он смотрел прямо в глаза. Фото: из материалов уголовного дела

«ПАША СМОТРЕЛ ЕМУ В ГЛАЗА»

Стрелок свободно вошел с ружьем в торговый центр. Оружие он пронес через главный вход в футляре от гитары. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. В KFC Максим зашел со служебного входа, начал доставать оружие. Вдруг выбежал менеджер, который сначала не увидел ружье. Он попросил Максима выйти, так как служебный вход - только для сотрудников. Максим повернулся с ружьем к парню и спросил: «Где Павлик?» Сотрудник сказал, что не знает такого, и бросился бежать вниз к охране, предупредить.

- Весь персонал в испуге разбежался, когда Максим вошел с ружьем. Спрятались, кто куда мог. Один парнишка даже в стол залез. Его оттуда достал только следователь, когда все уже закончилось. Парень получил сильный стресс. В зале остались только Максим и Лера. Паша спрятался в подсобке. Максим сказал Лере, что не станет ее убивать, ему нужен только Паша. Он требовал, чтобы Павел вышел, иначе застрелит других сотрудников кафе. Когда Максим понял, где Паша, он разбил стеклянную часть двери подсобки и наставил оружие на моего сына. Паша сидел в углу на полу и смотрел ему в глаза. Потом он вышел из подсобки, хотел поговорить с Максимом, но тот выстрелил первый раз. Паша упал на бок, - описывает страшные подробности мама. - Потом убийца подошел и почти в упор выстрелил еще раз. Ружье было заряжено патронами с дробью. У сына оторвало часть руки и разорвало почти все внутренние органы...

Все это происходило на глазах девушки. Полицейские потом смогли увести Леру. Они просили Максима сдаться. Он им сказал только одно: «Помните керченского стрелка? Я такой же!» Потом, на очной ставке, Лера расскажет маме Паши, что Максим все равно бы покончил с собой, он был слабым. По словам мамы, в заключении экспертизы сказано, что Максим - абсолютно вменяемый парень, он четко осознавал, что делает. В его крови нашли незначительную дозу алкоголя, но он не был пьян.

Как только Паша вышел из подсобки, его убийца выстрелил, сначала раз, потом второй - уже в упор. Фото: из материалов уголовного дела

«ХОРОНИЛИ В ДЕНЬ ЕГО РОЖДЕНИЯ»

О гибели сына Олеся Гергерт узнала спустя 16 часов. Случайно. Паша должен был вернуться домой после работы примерно в час ночи. Дома гостила мама Олеси. Она должна была рано утром улететь домой. Паша обещал, что проводит ее. Олеся проснулась в четыре утра. Попросила разбудить Пашу. Но оказалось, сын так и не появился дома.

- Последний раз мы с ним общались буквально за несколько часов до его гибели - аудиосообщениями. Когда узнала, что его нет дома, звонила, писала - бесполезно. В какой-то момент даже психанула. Думала: придет - в лоб дам. Проводили маму. Время было уже ближе к 12 часам дня. Я решила посмотреть во «ВКотакте», когда Паша заходил в соцсеть последний раз. Открыла, и тут же прилетело сообщение, в котором незнакомая девушка приносила мне соболезнования и спрашивала, когда можно попрощаться с моим сыном, - вспоминает Олеся. - Я ничего не поняла, показала мужу. Мы поехали в торговый центр. Там нам сказали, что была стрельба, но фамилий не знали. Фамилию сообщили в дежурной части полиции Советского района. Мы спросили, в какую больницу нам ехать, нам сказали: «Какая больница, вам надо в морг»…

«Ружье пронес в чехле от гитары» - подробности преступления в центре «Эдем». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Паша совсем немного не дожил до своей командировки - должен был лететь в Анапу на стажировку. Обратно в Новосибирск парень планировал вернуться не рядовым сотрудником, а руководителем. По словам мамы, работа занимала всю его жизнь, она ему очень нравилась. Он ждал и готовился к этой поездке, проходил разные тестирования. А еще парень поступил на заочную форму обучения в вуз. Правда, он об этом не узнал - новость о зачислении пришла после смерти парня.

Так случилось, что хоронили Пашу Гергерта в день его рождения, совпало даже время: в 13.00 он родился, гроб с его телом опускали в землю в эти же часы...

- Я хочу, чтобы дело довели до конца. Сына уже нет, убийцы тоже. А другие виновные продолжают жить, будто ничего не случилось, - полна решимости женщина.

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