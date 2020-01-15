2020-01-15T08:12:55+03:00
Говорит Новосибирск

Люди потеряли 8 миллионов рублей в «цифровой» пирамиде из Новосибирска

В полицию продолжают поступать заявления от жителей разных регионов, которые перевели деньги продавцам дешевых гаджетов
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Администратор группы потерпевших (на фото - слева) и эксперты в прямом эфире высказали свои мнения о ситуации.Администратор группы потерпевших (на фото - слева) и эксперты в прямом эфире высказали свои мнения о ситуации.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Сотни людей не получили обещанный товар от магазина цифровой техники i_Tech. Они переводили деньги, заинтересовавшись низкими ценами, но в итоге офис закрылся.

Объединившись в мессенджерах, пострадавшие подсчитывают убытки. Один из пользователей выложил предварительную таблицу:

«Общая сумма - 8 млн. Средняя стоимость заказа - 46000 руб. Больше всех потеряли: Новосибирск - 4 млн. Барнаул -1 млн. Томск - 650 т.р. Распределение денег по способам оплаты: Наличными - 2,6 млн. Безнал через терминал - 800 т.р. Безнал переводом - 4,6 млн.»

Возможно, сумма будет еще расти, и расти. У жертв обмана есть версия, что интернет-магазин действовал по принципу пирамиды: нарабатывая аудиторию, технику покупали за счет денег новых покупателей.

Магазин собрал деньги и закрылся.

Магазин собрал деньги и закрылся.

Ситуацию прокомментировал эксперт – собственник магазина «Белое яблоко» Иван Григорьев.

- Про компанию i_TecH мы долго никаких комментариев не давали, потому что мы сами не разобрались в ситуации, не понимали. В какой-то момент, когда начали понимать, что они собирают заказы – это в конце лета было - мы людям открытым текстом говорили, что цена – нереальная, деньги не надо туда носить. Мы говорили: можете купить хоть где, только сделайте так, чтобы вас не обманули, не ведитесь на халяву, выбирайте правильного продавца, - сказал Григорьев в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Василий Щегорец, руководитель «Белого яблока» добавил, что некоторые покупатели магазина-«пирамиды», поняв свою ошибку, уже пришли в его магазин и теперь сделали нужные покупки.

По данным на 14 января уголовное дело по заявлениям потерпевших еще не возбудили. Радиостанция «Комсомольская правда»-Новосибирск» следит за развитием событий, информация освещается ежедневно в прямых эфирах.

Как действовала пирамида цифровой техники в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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