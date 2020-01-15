«Они подходят, их спрашивают: вы - бесплатники?»: в новосибирских школах льготников кормят отдельно от обычных школьников

Среди школьников есть те, кто пользуется льготами: дети получают школьное питание бесплатно. Нормальное проявление социальной заботы о тех, чьи семьи менее обеспечены. Но бывает, что эта практика выливается в неравенство. Тот школьник, что покупает завтрак за деньги, может выбрать меню по карману. А для его одноклассника из многодетной семьи рацион фиксирован.

В какой-то мере это может поменяться после слов президента России. 15 января Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Коснулся и школьной темы.

- Когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно мам, появляется больше возможностей выйти на работу. Но предстоят новые расходы на школу. Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс, - сказал глава государства.

Президент добавил, что решение рождалось в дискуссии.

- У нас шли большие дискуссии на этот счет — говорили, что это не очень справедливо, когда и люди с большими, и с маленькими доходами будут получать одинаковую поддержку у государства. В этом есть своя логика, но, я думаю, эта мера будет оправдана, - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что такое горячее питание будет предоставляться детям уже с начала следующего учебного года. Там, где есть возможность.

Так выглядит меню для тех, кто платит за питание.

Действительно, это должно избавить от любого неравенства, как минимум, младшеклассников. Есть ли оно? Эфир радиостанции КП-Новосибирск показал, что да.

- Мы, к примеру, покупаем картошку с котлетой, а им дают, к примеру, гречку и сосиски. Нам предоставляется меню, оно лежит, и мы выбираем сами, - рассказала КП-Новосибирск о питании льготников и платников новосибирская девятиклассница Александра Измайлова. - У льготников же все расписано. У них есть социальные карты, они дают эту карту, либо они подходят, у них спрашивают: вы «бесплатники»?

Впрочем, по словам Саши, питание хорошее. Для обеих категорий. Хочется верить, что с этим мнением солидарны и другие дети.

А вот - рацион для льготников.

Врач-диетолог, директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Яков Новоселов говорит, что качество питания в Новосибирске за последние годы очень выросло. Но вот различия в рационах между льготниками и остальными детьми, бывает, случаются.

- Единое меню должно быть для всех учеников школы и класса! Есть санитарные правила и нормативы, которые определяют, сколько углеводов, белков, жиров, каких конкретно видов продуктов необходимо использовать в школьном питании. Изменений быть не может для платных, или бесплатных, - категоричен диетолог.

Но тогда, выходит, родители не могут побаловать ребенка и позволить ему что-то сверх школьного рациона? Не слишком ли категорична такая, пусть построенная на логике, «уравниловка»? Есть решение.

- Разной, в зависимости от обеспеченности школьника и его родителей, может быть буфетная продукция. Накормили всех одинаково, а дополнительно что-то в буфете купить ребенок может, - предлагает Новоселов. - К сожалению, по нашей информации, доходят такие данные: есть разница между теми, кто платит больше, и теми, кто меньше.

«Деления на платных и бесплатных быть не должно» - эксперты и слушатели о питании в новосибирских школах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Различия в меню подтверждает и общественная активистка Анна Тажеева. Но и она считает это неправильным.

- Все-таки, ребятишки по сути дела – одинаковые, - говорит Анна.

А теперь – пример мудрого решения, которое способны принять родители. О нем КП-Новосибирск рассказала повар одной из школ Мошковского района Валентина Трошанова.

В школе для питания льготников отведена определенная сумма из бюджета – немного больше сорока рублей в день. Понятно, что родители при деньгах могут позволить детям большее. Но они так не делают.

- Если у родителей нет справок льготников, то они в ту же сумму вкладываются, чтобы дети все одинаково питались, - говорит повар. Кстати, добавляет, что уложиться в отведенную сумму удается. Хватает детям и на мясо, и на творог, и на другие продукты.

А как обстоят дела с питанием в школе вашего ребенка? Если есть замечания – пишите на WhatsApp редакции: 8-923-145-11-03.