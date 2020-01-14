2020-01-14T22:22:08+03:00
Туризм

«Мы предупреждаем, но они едут»: неизученный вирус в Китае не остановил новосибирских туристов

Однако некоторые новосибирские ведомства уже ввели ограничения - например, морепродукты из Поднебесной теперь под запретом
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Ведомства уже ввели ограничения - например, морепродукты из Поднебесной теперь под запретом.Ведомства уже ввели ограничения - например, морепродукты из Поднебесной теперь под запретом.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Китае набирает распространение новая неизученная инфекция. 9 января зафиксирована первая жертва. 61-летний мужчина скончался в китайском городе Ухань от непонятного вируса. Еще в начале декабря 2019 года Уханский рынок морепродуктов стал очагом распространения странной заразы, похожей на пневмонию. Новосибирская область находится достаточно недалеко от Китая. Корреспонденты КП-Новосибирск попытались выяснить, как региональные ведомства реагируют на новости из соседней страны.

В Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) говорят, что ведут работу с теми, кто собирается в Поднебесную. Как минимум предупреждают.

- Проблема есть, вирус у всех на слуху. Мы предупреждаем туристов, которые собираются в Китай, об угрозе. Тем не менее люди как ехали туда, так и едут. По заполняемости самолетов проблем нет, как и по продажам туров, - рассказала КП-Новосибирск исполнительный директор НАТО Светлана Фоменко.

Муниципальная комиссия здравоохранения в Ухани на своем официальном сайте сообщает, что сейчас вирусом заражены 41 человек, 7 из которых находятся в критическом состоянии. В Россельхознадзоре по Новосибирской области отметили, что с 13 января приостановлена поставка китайских морепродуктов, включая угря, тилапию, осетра, форель и креветки. Инфекция распространилась именно с рынка морепродуктов. А значит, запрет очень своевременный.

О настроениях новосибирских туристов в Китае рассказали и сами путешественники.

- 3 января мы вернулись из Китая. Отдыхали в городе Хайнань чуть больше недели. Спокойно ели фрукты и морепродукты. Никакой паники не было. Купались в море, отдыхали. В аэропортах нас не проверяли. Все, как обычно, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Людмила Горелькова.

Корреспонденты КП-Новосибирск пообщались с Вероникой Симаковой - она живет в Китае уже семь лет.

- Я живу в городке Сюйчжой. О вирусе мы знаем, но в нашем городе он не зафиксирован. Я по радио слышала, что вирус распространяется в городках около моря, но морепродукты мы все равно не покупаем - боимся, - признается Вероника. - Мои знакомые недавно улетели на праздники домой, но в аэропортах их никто не проверял.

Отметим, что 25 января в Китае отмечают Новый год. По словам Светланы Фоменко, на красочный китайский праздник съезжаются туристы не только из России, но и из Европы. Но в НАТО успокаивают: в курортных зонах вирус не обнаружен, так что тем, кто уже купил путевки, бояться нечего.

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Многие заразившиеся либо работали на рынке морепродуктов, либо были там постоянными покупателями (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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