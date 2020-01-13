«Не смог выкарабкаться»: почему кемеровский подросток умер после похода в новосибирский аквапарк

Ночью 13 января в новосибирской больнице умер кемеровский подросток, захлебнувшийся в джакузи аквапарка. Смерть наступила в 3 часа ночи. 8 января 16-летний школьник отдыхал на водных аттракционах вместе с семьей. Сначала его откачали, но в итоге подросток умер в больнице. Корреспонденты КП- Новосибирск восстановили хронологию событий.

ВЫТАЩИЛИ С ТОГО СВЕТА

16-летний Саша* (имя изменено. - Прим. ред.) приехал в Новосибирск из Кемерова. 8 января подросток вместе с родителями пришел в аквапарк, чтобы отдохнуть в последние дни каникул.

В джакузи Саша решил нырнуть. В воде школьник зацепился за металлический элемент бассейна и не смог выбраться из плена. Спасатели достали его из воды без сознания. Многие посетители думали, что подросток погиб.

- Вечером молодого человека доставили в больницу, он жив, - заявили «КП» - Новосибирск» в ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам врачей, 16-летний Саша перенес клиническую смерть.

- К нам поступил вызов, что произошло утопление человека, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач Новосибирской станции скорой помощи. - До приезда бригады «Скорой» в аквапарке молодому человеку проводили реанимационные мероприятия. В момент приезда врачей он находился в состоянии клинической смерти. В результате реанимационных действий бригады «Скорой помощи» у человека появилась сердечная деятельность и давление. На искусственной вентиляции легких он был доставлен в 34-ю больницу.

«У НАС ВСЕ ПО ГОСТУ»

В сознание Саша так и не пришел. Его ввели в медикаментозную кому.

- По словам врачей, состояние крайне тяжелое. Он находится в палате интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких, - объяснила КП-Новосибирск на следующий день после ЧП пресс-секретарь областного минздрава Светлана Шуваева.

Новосибирский аквапарк прокомментировал ситуацию с подростком. Они готовы оказать помощь семье Саши.

- В первую очередь хочется отметить, что все посетители застрахованы. Наша ответственность также застрахована, - сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе аквапарка. - Но мы в любом случае будем помогать семье пострадавшего мальчика и делать все, чтобы он выздоровел.

Аквапарк заверил, что все их аттракционы сертифицированы, а комплекс оборудован по стандартам ГОСТ.

Все ли хорошо в комплексе аквапарка, покажет проверка, которую учинили правоохранительные органы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей».

10 января состояние Саши ухудшилось.

- Наблюдается отрицательная динамика. Подросток находится в реанимации, его состояние тяжелое. Общее состояние стало хуже, - прокомментировали корреспонденту КП-Новосибирск в министерстве здравоохранения НСО через два дня после происшествия.

В понедельник утром в больнице сообщили, что школьник умер, не приходя в сознание. По словам врачей, у него остановилось сердце. КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким подростка.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Можно отсудить не меньше миллиона»

Новосибирский юрист Константин Зиновьев рассказал корреспонденту КП-Новосибирск, на что могут рассчитывать родители погибшего:

- Многое зависит от наличия или отсутствия вины аквапарка, поскольку эта организация предоставляет услуги, существуют определенные правила. Конкретная услуга еще и сопряжена со спортом, как батутный центр и прочее. Если в ходе расследования будет установлено, что аквапарк не выполнил какие-то правила, то родители могут отсудить как материальный, так и моральный ущерб. Сумма будет не меньше миллиона рублей.

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