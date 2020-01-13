2020-01-13T19:57:44+03:00
Происшествия

«Не смог выкарабкаться»: почему кемеровский подросток умер после похода в новосибирский аквапарк

Школьника успели спасти сразу после ЧП, он перенес клиническую смерть, но это была только отсрочка рокового часа
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Погибшему после купания в аквапарке подростку было всего 16 лет. Фото: соцсети/Влад КОМЯКОВ.Погибшему после купания в аквапарке подростку было всего 16 лет. Фото: соцсети/Влад КОМЯКОВ.
Изменить размер текста:

Ночью 13 января в новосибирской больнице умер кемеровский подросток, захлебнувшийся в джакузи аквапарка. Смерть наступила в 3 часа ночи. 8 января 16-летний школьник отдыхал на водных аттракционах вместе с семьей. Сначала его откачали, но в итоге подросток умер в больнице. Корреспонденты КП- Новосибирск восстановили хронологию событий.

ВЫТАЩИЛИ С ТОГО СВЕТА

16-летний Саша* (имя изменено. - Прим. ред.) приехал в Новосибирск из Кемерова. 8 января подросток вместе с родителями пришел в аквапарк, чтобы отдохнуть в последние дни каникул.

В джакузи Саша решил нырнуть. В воде школьник зацепился за металлический элемент бассейна и не смог выбраться из плена. Спасатели достали его из воды без сознания. Многие посетители думали, что подросток погиб.

- Вечером молодого человека доставили в больницу, он жив, - заявили «КП» - Новосибирск» в ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам врачей, 16-летний Саша перенес клиническую смерть.

- К нам поступил вызов, что произошло утопление человека, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач Новосибирской станции скорой помощи. - До приезда бригады «Скорой» в аквапарке молодому человеку проводили реанимационные мероприятия. В момент приезда врачей он находился в состоянии клинической смерти. В результате реанимационных действий бригады «Скорой помощи» у человека появилась сердечная деятельность и давление. На искусственной вентиляции легких он был доставлен в 34-ю больницу.

«У НАС ВСЕ ПО ГОСТУ»

В сознание Саша так и не пришел. Его ввели в медикаментозную кому.

- По словам врачей, состояние крайне тяжелое. Он находится в палате интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких, - объяснила КП-Новосибирск на следующий день после ЧП пресс-секретарь областного минздрава Светлана Шуваева.

Новосибирский аквапарк прокомментировал ситуацию с подростком. Они готовы оказать помощь семье Саши.

- В первую очередь хочется отметить, что все посетители застрахованы. Наша ответственность также застрахована, - сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе аквапарка. - Но мы в любом случае будем помогать семье пострадавшего мальчика и делать все, чтобы он выздоровел.

Аквапарк заверил, что все их аттракционы сертифицированы, а комплекс оборудован по стандартам ГОСТ.

Все ли хорошо в комплексе аквапарка, покажет проверка, которую учинили правоохранительные органы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей».

10 января состояние Саши ухудшилось.

- Наблюдается отрицательная динамика. Подросток находится в реанимации, его состояние тяжелое. Общее состояние стало хуже, - прокомментировали корреспонденту КП-Новосибирск в министерстве здравоохранения НСО через два дня после происшествия.

В понедельник утром в больнице сообщили, что школьник умер, не приходя в сознание. По словам врачей, у него остановилось сердце. КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким подростка.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Можно отсудить не меньше миллиона»

Новосибирский юрист Константин Зиновьев рассказал корреспонденту КП-Новосибирск, на что могут рассчитывать родители погибшего:

- Многое зависит от наличия или отсутствия вины аквапарка, поскольку эта организация предоставляет услуги, существуют определенные правила. Конкретная услуга еще и сопряжена со спортом, как батутный центр и прочее. Если в ходе расследования будет установлено, что аквапарк не выполнил какие-то правила, то родители могут отсудить как материальный, так и моральный ущерб. Сумма будет не меньше миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи завели сердце 16-летнего парня, который захлебнулся в джакузи аквапарка

В Новосибирске медики спасли молодого человека, у которого остановилось дыхание (подробнее).

Его сердце остановилось: в больнице умер подросток, захлебнувшийся в аквапарке

В сознание 16-летний мальчик так и не пришел (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Сибирь» разгромила китайский «Куньлунь Ред Стар», отыгравшись со счета 0:3
В Новосибирске прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-директору планетария
«Не сразу понял, что это не я»: сибиряк нашел в соцсетях двойника. Только посмотрите, как похожи!
Запрыгивал на тепловоз и скидывал уголь: охранники поймали вора-экстремала
«Я видел там шприцы!»: соседи жаловались на погибших школьниц участковому
«Сегодня она улыбалась и даже меня обняла»: друзья рассказали о последних минутах жизни влюбленных школьниц из Новосибирска
«Долго лежал в крови на снегу»: новосибирские зоозащитники спасают сбитого машиной пса
В Москве задержали еще одного участника беспорядков на Хилокском рынке
«Они взялись за руки»: стали известны подробности гибели двух школьниц, которых нашли под окнами 17-этажки
«Они умерли сразу»: в скорой рассказали о гибели двух девочек
Двух девочек нашли мертвыми под окнами 17-этажки в Новосибирске
«Проволока порезала до костей и вросла в кожу»: собака попала в страшную ловушку в Новосибирске
«Ошейник врос в кожу»: сибирячка спасла замученного до полусмерти пса
На глазах ребенка: туристы занялись сексом под окнами кафе в Шерегеше
«Спасибо вам»: люди из соцсетей помогли найти пса, пропавшего под Новый год
«Странная фигура»: подписчики упрекнули русскую Барби в анорексии
«Вот где ужас-то народных сказок»: сибирячка обнаружила жестокие подробности в детской книжке
«У меня дети заплакали, когда увидели»: новосибирцы сделали горку для ребятишек, а ее снесли