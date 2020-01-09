Акция единороссов в социальных сетях «Снежный ком добра» подарила детям новогоднюю сказку

Заместитель секретаря Новосибирского регионального отделения «Единой России» по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью Игорь Титаренко предложил коллегам исполнить желания детей из малообеспеченных и многодетных семей.

- В детстве я рос в обычной семье, на Новый год мечтал об игровой приставке и новых коньках. Моей маме было не просто в сельской местности приобрести то, о чем я мечтал, тем не менее ей всегда удавалось осуществить мою детскую мечту. Сейчас в новогодние праздники я сам надеваю костюм Деда Мороза, чтобы исполнять мечты моих детей. Но многие ребята Новосибирской области, к сожалению, этого лишены. И не по своей вине, и не по вине родителей. Давайте поможем им хотя бы в праздничные дни почувствовать, что в мире есть место чуду, - написал Игорь Титаренко в социальных сетях.

Депутаты Законодательного собрания: Михаил Вересовой, Игорь Гришунин, Валерий Ильенко, Виктор Кушнир, Глеб Поповцев, Елена Тырина, Федор Николаев и Денис Субботин - поддержали челлендж в соцсетях и подарили детям билеты на «Главную елку Сибири» и в дельфинарий.

- Ценности меняются в жизни, но в новогодние дни всем хочется попасть в сказку. И сегодня, когда дарим ребятишкам пригласительные билеты на новогодние представления, мы тем самым приносим им радость и делаем благое дело. И за это не надо никакой благодарности, самое главное - блеск в глазах детей, - сказал Виктор Кушнир.

Более 1100 ребятишек из районов Новосибирской области приехали в Новосибирск на зимних каникулах. Дети вместе с Дедом Морозом посмотрели волшебный спектакль, водили хоровод и играли на «Главной елке Сибири - 2020». В центре «Дельфиния» дети увидели новое научно-фантастическое шоу «Формула чудес» с участием дельфинов, белух, морских львов и моржей, показавших волшебные трюки и магические номера.

- Мне приходится очень много работать, и возможности часто куда-то выезжать нет. Двойняшки Яна и Андрей давно мечтали побывать в дельфинарии и наконец их мечта осуществилась. После шоу мы с детьми еще и по зоопарку прогулялись. Получился самый настоящий новогодний выходной. Большое спасибо за такой подарок! - поблагодарила мама четверых детей Майя Каришиева в дельфинарии.

Ученица 5-го класса МКОУ «Майская СОШ» Александра Артемова поделилась впечатлениями:

- Мне очень понравилось предоставление. Так здорово - увидеть дельфина, морских котиков, белух и других животных. Спасибо большое за такой подарок. Это было очень неожиданно и приятно.

Анна Водопьянова также рассказала о посещении «Главной елки Сибири»:

- Мы с детьми в первый раз на «Главной елке Сибири - 2020». Великолепный праздник, замечательный спектакль и, самое главное, шикарная живая елка. Дети в восторге!»

- Не все дети могут попасть на такие новогодние представления. Елка, дельфины - на этих моментах и строятся воспоминания о детстве. И если есть возможность, то почему бы и не подарить детям эти добрые события. Планируется, что в течение года Новосибирское региональное отделение партии «Единая Россия» будет еще проводить подобные акции, -пообещал заместитель секретаря НРО партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов.