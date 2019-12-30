«Дед Мороз был одинокий, телевизоров еще не было»: как новосибирцы встречали Новый год 60 лет назад

Вы можете себе представить, чтобы дети не знали, кто такая Снегурочка? А взрослые - не знали о корпоративах? «Комсомолка» публикует воспоминания 82-летнего Юрия Валентиновича Феоктистова. Свой рассказ он прислал в редакцию накануне Нового года.

- В канун Нового года хочу поведать о том, как его встречали новосибирцы в середине 50-х годов прошлого века. Ну, с дошколятами все понятно: устраивали новогоднюю елку, где ребятишки пели песни, читали стихи, стоя на табуретках, и водили хоровод с вечной песенкой «В лесу родилась елочка» под слезы умиления своих родителей. Затем кульминация - раздача Дедом Морозом пакетиков с подарками, после чего было уже не до выступлений, и родители разбирали детей по домам. Считалось, что для ребятишек Новый год уже наступил. А вот Дед Мороз был тогда одинокий, ибо Снегурочка «родилась» где-то в начале 1960-х годов.

У школьников все дни каникул были расписаны чуть ли не по часам. Ходили классом в кинотеатр «Пионер», ТЮЗ и даже в оперный. Устраивали соревнования по лыжам, на стадионе «Спартак» - по конькам и русскому хоккею, а вечером собирались на катке в Центральном парке. Вот только не помню я, чтобы с родителей собирали деньги на подарки и проведение каких-либо мероприятий… По-моему, все это проводилось за казенный счет. Правда, за учебу в 8 - 10-х классах платили 150 рублей в год.

Наш читатель Юрий Феоктистов вспоминает, как Новосибирск встречал Новый год в прошлом столетии. На фото - площадь Ленина в 1960-х годах. Фото: Василий СКОСЫРСКИЙ/архив «КП».

Взрослые встречали Новый год по-семейному. А коль весь советский народ считался единой семьей, то мы выбирали квартиру попросторнее, а чаще - дом, и шли на посиделки к радушным хозяевам со своим винегретом, холодцом, солониной и винцом. Собирались по три-четыре семьи. В 8 - 9 часов вечера начиналось нетерпеливое застолье, а где-то после третьего тоста - веселье. Пели песни под гитару, баян и аккордеон (они появились после войны). Танцевали под патефоны, радиолы и музыку по радио.

Телевизоров, к счастью, еще не было, поэтому ничто не отвлекало нас от общения, каждый выступал как умел. В общем, вспомните новогодний фрагмент из кинофильма «Женщины». Так все и было. В 12 часов ночи по радио исполнялся гимн, все высыпали на улицу, где баловались снежками и жгли бенгальские огни. Затем возвращались к столу, продолжали веселиться. Постепенно соседи исчезали домой, а те, кто жил подальше, оставались ночевать у хозяев, ибо идти ночью в мороз было чревато. Да и хулиганье пошаливало - могли и шапку отобрать, и часики снять, и вообще поколотить, чтобы не шлялся ночью да еще в нетрезвом виде. Такое тоже бывало, чего уж лукавить-то. О корпоративах тогда и не слыхали, зато такие могучие рабочие коллективы, как сибсельмашевцы или чкаловские, могли себе позволить встречу Нового года в рабочем клубе или во дворце культуры.

Вспомним теперь уже немодный фильм «Карнавальная ночь». У нас, конечно, было попроще, но не менее весело и тоже с приглашением музыкантов из филармонии и солистов из оперного или театра музкомедии. Новогодних каникул тогда не было, и 2-го числа, а то и 1-го рабочий люд шел на трудовую вахту.

Студенты отмечали Новый год уже по-взрослому. Накрывали в комнатах и коридорах столы с нехитрой килько-томатной закуской и тем, что родители послали из своих деревенских погребов. Так и ходили от одной компании к другой, спускаясь в фойе потанцевать и порезвиться около елки. Студенты «мужских» вузов, а это водный, Сибстрин и НИИЖТ, приглашали девчат из «женских» - медицинского или педагогического. На все дни каникул были расписаны институтские карнавальные балы. Вход был по пригласительным, а если не могли просочиться, то шли в учебное заведение рангом пониже - торговый, радио- или авиатехникумы.

Так выглядело новогоднее застолье в фильме 1960-х годов «Женщины». Наш читатель считает, что то время режиссер отобразил очень правильно.

На вечера многие приходили в карнавальных костюмах или масках. Открывался праздник студенческим самодеятельным концертом. Затем проводились конкурсы на лучший маскарадный костюм, лучшее исполнение популярных песен или вальса, играли в почту, жгли бенгальские огни. Ну и апофеоз вечера - танцы!

Каждый вуз имел свой джазик из пяти - семи студентов-музыкантов. Лучшим тогда считался джаз Сибстрина и его исполнение популярнейшей песни «Черимэ». Веселье плавно перетекало на улицу - беззаботная и выносливая молодежь могла резвиться и не расставаться аж до рассвета. Там более что трамваи уже не ходили, троллейбусов еще не было. Так все каникулы и ходили из вуза в вуз. Сегодня - в мед, завтра - в пед, послезавтра - в водный... В 1955 году был построен коммунальный мост через Обь, и мы на трамвае ездили в «мужской» НЭТИ и «женский» торговый.

А вот старшее поколение - дореволюционного выпуска - охотнее отмечало какой-то не совсем понятный нам тогда праздник под названием Рождество, а затем и Крещение. Но и тогда нам перепадали пироги и пышки, ибо наши бабки своевременно позаботились нас окрестить в нашем несмышленом детстве.

Поскольку телефоны в то время были редкостью, все поздравляли друг друга открытками. Иногда их получали и отправляли штук по 10 и более.

Вот и я поздравляю всех с наступающим 2020 годом, дорогие мои земляки!