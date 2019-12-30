Игрок World of Tanks, нечаянно застреливший человека, должен его родным 884 тысячи

В Новосибирске вынесли приговор любителю игры «World of Tanks». На минуты оторвавшись от виртуального мира, тот в реальности застрелил человека. Но убийцей его не признали.

Суд разбирал трагедию долго. А случилась она полтора года назад - в ночь на 9 мая.

«СИЖУ, ИГРАЮ, ВИЖУ СИЛУЭТ»

- Три часа ночи, я сижу, играю в танчики. Краем глаза вижу в окне силуэт человека. Он бежит по моему огороду. Я там накануне праздника как раз убирался, стояли вилы, лопата. Думаю: «Сейчас грабитель все это добро в руки возьмет и на меня пойдет», - объяснил КП-Новосибирск Сергей Апрышко, который – не только геймер, но и коллекционер оружия. - В общем, взял я в руки пневматическое ружье. Взял-то для устрашения...

Выйдя за дверь, хозяин и встретился с незнакомцем. Говорит, тот был в маске. И выстрелил, чтобы, мол, напугать.

Непрошеный гость бросился бежать. Как потом выяснится, со смертельной раной в шее. А игрок вернулся за компьютер.

Парень играл в World of Tanks, когда увидел незнакомца. Фото: World of Tanks

ЛИШАТЬ СВОБОДЫ НЕ СТАЛИ

Погибший оказался бывалым уркаганом – кражи, грабежи. Может, не зря игрок опасался незнакомца, и тот шел на преступление. Тем более – маска на лице. Только этого теперь не проверить. А маску – обычная медицинская – по словам сестры погибшего, мужчина носил, потому что был болен гриппом.

Родные погибшего сочли, что судить Апрышко нужно за умышленное убийство. Разбирательства длились долго – даже следственный эксперимент проводили, чтобы, по траектории выстрела понять, насколько предсказуемым был его роковой исход.

В итоге суд решил, что игрок виновен в причинении смерти по неосторожности.

- Суд вынес приговор: 1 год и 5 месяцев ограничения свободы, - подвел итог помощник прокурора Кировского района Ярослав Власов. - По делу признаны потерпевшими отец погибшего и две сестры. В пользу отца взыскана компенсация материального вред: затраты на похороны - 84 тысячи рублей и морального вреда - 400 тысяч рублей. Также компенсация морального вреда взыскана в пользу сестер – по 200 тысяч рублей.

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