2019-12-29T18:14:17+03:00
Общество

«Единая Россия» будет больше общаться с жителями, в том числе в соцсетях

В областном центре открылся новый штаб «Молодой гвардии». Пожелания активистам высказал секретарь регионального отделения партии губернатор Андрей Травников
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За 9 месяцев количество новосибирских молодогвардейцев увеличилось десятикратно.За 9 месяцев количество новосибирских молодогвардейцев увеличилось десятикратно.
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Штаб «Молодой гвардии» теперь располагается по адресу: улица Державина, 59. Помещение для растущей смены «Единой России» открыли перед Новым годом - 27 декабря.

Поздравить молодежь приехал секретарь регионального отделения партии губернатор Андрей Травников. Он пожелал, чтобы после этого торжественного события работа активистов не превращалась в «текучку и застой».

- У меня в 2019 году тоже произошло значимое событие. Я принял решение возглавить региональное отделение партии «Единая Россия». В реализации своих планов я, конечно, хочу опираться в том числе и на вас, - сказал молодогвардейцам Андрей Александрович.

В разговоре с ребятами он назвал причины, побудившие его возглавить партию в регионе.

- «Единая Россия» должна быть первым помощником для реализации инициатив, которые возникают в самых разных сообществах. Касается ли это некоммерческих организаций или молодежных объединений, я хотел бы вас попросить постараться и свои инициативы выдвигать, и от ваших сверстников, вообще от людей разного возраста. Распространять информацию о том, чем мы занимаемся, по разным каналам - в собственном кругу общения, в интернете, - обратился Травников к молодогвардейцам.

Руководители регионального отделения «Единой России» порекомендовали молодежи активнее работать в соцсетях.

Руководители регионального отделения «Единой России» порекомендовали молодежи активнее работать в соцсетях.

Александр Лавренчук - он возглавляет «Молодую гвардию» в области - рассказал, как формируется движение.

- В нынешнем составе штаб сформирован с апреля 2019 года. Большая часть молодогвардейцев, вошедших в штаб, - участники молодежных движений, образовательных организаций, профсоюзных организаций, имеют опыт работы со своими сверстниками, - показал слайды молодой руководитель. - За 9 месяцев нам удалось создать и укомплектовать 22 отделения на территории Новосибирской области. Общая численность активистов - порядка 700 человек. Основные направления деятельности: политический аспект, экологические акции, популяризация здорового образа жизни, а также адресная помощь.

Андрей Травников поделился наблюдением: политические партии проявляют активность, добиваются финансирования для решения проблем, торжественно открывают объекты, но все-таки взаимодействия с жителями не хватает.

- Мне кажется, надо больше вовлекать жителей, - считает секретарь отделения.

В беседе вновь коснулись соцсетей. Александр Лавренчук сообщил, что с апреля охват подписчиков в «Инстаграме» и в соцсети «ВКонтакте» у новосибирской «Молодой гвардии» вырос в 10 раз.

- У меня большая просьба: уделите работе в социальных сетях очень пристальное внимание, - попросил молодых сторонников партии заместитель секретаря Андрей Панферов. Он посоветовал ребятам грамотно и активно общаться с собеседниками в соцсетях.

Андрей Травников предложил, чтобы новое помещение было не офисом, а площадкой для дискуссий.

Андрей Травников предложил, чтобы новое помещение было не офисом, а площадкой для дискуссий.

Кстати

Андрей Травников поддержал новогодний челлендж депутатов

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью Игорь Титаренко предложил коллегам сводить на елку ребятишек из малообеспеченных семей. Это выросло в интернет-движение.

- Я рос в обычной семье, на Новый год мечтал об игровой приставке SEGA и новых коньках. Моей маме было непросто в сельской местности приобрести то, о чем я мечтал, и тем не менее ей всегда удавалось. Теперь в новогодние праздники я сам надеваю костюм Деда Мороза, чтобы исполнять мечты своих детей. Но многие дети Новосибирской области, к сожалению, этого лишены. И не по своей вине, и не по вине родителей. Давайте поможем им хотя бы в праздничные дни почувствовать, что в мире есть место чуду. В Октябрьском районе живет прекрасная девочка Елизавета, ей 8 лет. Она ни разу не была на областной новогодней елке. Мы вместе с Елизаветой поедем на «Главную Ёлку Сибири» в «Новосибирск Экспоцентр» 5 января. Кто с нами? - так на своей страничке в «Инстаграме» написал Игорь Титаренко, заместитель секретаря партии по работе с молодежью. Автор тэгнул коллег, предлагая последовать примеру.

- Мы с депутатами запустили челлендж «Снежный ком добра». Мы дарим пригласительные тем ребятишкам, которые не могут посетить региональную елку, какие-то праздничные торжественные мероприятия, - добавил он.

Андрей Травников поддержал идею. Он предложил помогать детям побывать не только на елке, но и, например, в аквапарке, зоопарке, дельфинарии.

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