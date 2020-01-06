«Как он оказался с переломами в километре от моста?»: стали известны подробности гибели новосибирского студента

Двое суток родные и близкие 19-летнего Алексея Бочкарева верили, что парень вернется домой. Напомним, студент 3 курса бизнес-колледжа при НГУЭиУ пропал 1 января с севшим телефоном. Нашли погибшего сибиряка 3 января в километре от моста, в районе улицы Стартовой. Что это было - убийство или самоубийство - предстоит выяснить следствию. Корреспонденты КП-Новосибирск попытались разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии.

КАК МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ ТАКОЕ РАССТОЯНИЕ?

Что же произошло в новогоднюю ночь? Парень отмечал праздник вместе с компанией, но все пошло не так:

- Они были выпившие, Новый год же, - говорит Анна, знакомая студента. – Леша сильно поругался с друзьями и своей девушкой. А после этого ушел с севшим телефоном…

Друзья уверяют - конфликт был, но точно не такой серьезный, чтобы решиться на отчаянный шаг:

- Да, у них произошла какая-то ссора, но ссора рядовая, как бывали и до этого.

Есть у близких и другие аргументы, что гибель студента – это не самоубийство:

- Не верю в то, что он наложил на себя руки. Слишком много вопросов. Где его личные вещи - телефон, банковская карта, рюкзак? Что он делал с такими серьезными травмами на берегу реки, в расстоянии около километра от моста? Как можно преодолеть такое расстояние со смещением тазобедренного сустава на 20 сантиметров? – перечисляет нестыковки друг парня. - Даже если бы он решился на самоубийство, он бы не сумел преодолеть такое расстояние.

- А откуда стало известно об этой травме? Есть какие-то результаты судмедэкспертизы?

- Рост Леши - 180 сантиметров, а его похоронили в гробу длиной 2 метра из-за того, что одна нога была смещена вперёд. Родители Леши тогда и рассказали про травму.

Были ли она получена при жизни или посли гибели студента, на данный момент неясно.

Алексей ушел с вечеринки после ссоры с девушкой. Фото: соцсети.

«ЕГО БЫЛО НИЧЕМ НЕ НАПУГАТЬ»

Друзья Алексея подчеркивают еще один важный момент: никаких финансовых проблем, из-за которых он мог решиться на самоубийство, у студента тоже не было.

- Родители никогда не обделяли его деньгами, но уже во время учебы в колледже Лёша начал подрабатывать. Он не боялся браться за сложную работу, копил деньги на будущее, - рассказал КП-Новосибирск товарищ студента.

Да и по характеру парень был не из тех, кого могут напугать трудности:

- Он был упёртым, с характером. У Леши было своё, сильное мнение на любой вопрос. Не было таких проблем, что могли бы его сломить. На все жизненные сложности он отвечал улыбкой: «Да ладно, ничего страшного», - вспоминают близкие. - Лёша стоял горой за друзей и семью. Не раз он попал в передряги, заступаясь за друзей. Когда родным или близким угрожала опасность, Лешу было ничем не напугать. Для всех он останется Лехой. В доску своим, родным, добрым.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поиски парня с севшим телефоном, пропавшего в Новосибирске, закончились трагедией

Молодого человека искали три дня, к сожалению, живым найти не удалось(подробнее).