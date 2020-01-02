«Там живут инвалиды, спасатели ломали им дверь»: взбесившийся фейерверк поджег квартиру пенсионеров

Новогодняя пиротехника доставила серьезные неприятности жителям Новосибирской области. В областном центре некоторым хозяевам придется ставить на окна новые стекла, а в Бердске пожилые инвалиды чуть не погибли из-за прилетевшего на лоджию огня.

«ПРЯМ ПО НАШИМ ОКНАМ»

«11 этаж. Балкон. Я расстроена. Новый год начался…», - написала в сети «Вконтакте» Надежда Артеменкова. Высота квартиры не уберегла от залпа, который пробил широкую – с блюдце – дыру в окне. Судя по снимку, салют еще и подкоптил, либо подпалил раму.

На МЖК салют пробил дыру в окне. Фото: Надежда АРТЕМЕНКОВА.

Как «праздничные снаряды» бьют окна, можно посмотреть наглядно. Есть другой пример - с Плющихинского жилмассива. И он попал на видео.

То ли от большого ума решили «салютовать» прямо в окна многоэтажки, то ли неудачно установили пиротехнику в снегу. На кадрах ролика видно, как легко залпы достигают здания.

- Сразу после курантов начали запускать пиротехнику. И почему-то - прям по нашим окнам, - рассказала КП-Новосибирск Анна Лопаткина, которая буквально попала «под обстрел», сидя на кухне. - Мы на восьмом этаже, а тем, кто на десятом, выбили стекло. Благо, что балконное стекло, а если бы жилая комната?

«ОТКРЫЛ ДВЕРЬ, А ТАМ ВСЕ В ДЫМУ»

Впрочем, балкон – не самая надежная защита от фейерверков. В Бердске салют прилетел на лоджию, и начался пожар. Это произошло в новогоднюю ночь около половины первого.

По словам очевидца Александра Кузовкова, местные жители установили в сугробе фейерверк. Когда он стал «стрелять», из-за отдачи завалился и оказался направленным в сторону дома.

- Попал в соседнее окно на шестом этаже и разорвался перед нашим. Мы как раз с детьми смотрели в окно салюты. Дети испугались, и мы ушли в комнату. Через некоторое время жена почувствовала запах гари. Я открыл входную дверь, а там все в дыму, - рассказал КП-Новосибирск Александр. - Спустился до третьего этажа, а там как раз спасатели ломают дверь. Там живут старики-инвалиды, у них загорелись вещи. Пока помогал вынести их, скорая, как раз, подъехала.

Пенсионеры едва не погибли в пожаре из-за праздничного салюта.

В квартире, по словам очевидца, находилась «не ходячая» пожилая женщина, а также мужчина, который передвигается очень медленно. Александр помог спасателям вывести старика, спасена и женщина. Возможно, погибли бы, не будь им своевременной помощи.

ЗАПУСКАТЬ ЗАЛП – ТОЛЬКО ТРЕЗВЫМ

Областное управления МЧС после таких инцидентов выложило в сеть предупреждение.

«Использовать фейерверки можно только на открытой местности, вдали от людей, жилых домов, деревьев, автостоянок. Запускать петарды рядом с домами и другими постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара, - объясняют, в общем-то, очевидные вещи спасатели. - Пиротехнику необходимо хорошо закрепить: например, присыпать основание снегом. Человек, запускающий залп, должен быть абсолютно трезв».

Странно, если для кого-то такие инструкции не очевидны сами по себе, без разъяснений от МЧС.