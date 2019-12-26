2019-12-26T08:54:22+03:00
Общество

«Городская среда» - самый востребованный проект у новосибирцев

За три года его реализации благоустроенно больше 400 городских дворов
Татьяна ГАЙДУКОВА
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В Новосибирске подвели итоги проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».В Новосибирске подвели итоги проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».
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В Новосибирске подвели итоги одного из самых популярных проектов партии «Единая Россия» - «Городская среда». 25 декабря в конференц-зале Биотехнопарка Кольцово прошло расширенное заседание Общественного совета федерального партийного проекта.

- Место проведения мероприятия выбрано не случайно, - пояснил Максим Кудрявцев, региональный координатор федерального партийного проекта «Городская среда». - С нашей точки зрения, наукоград Кольцово - пример успешной реализации проекта абсолютно на всех его этапах, от проектировки до исполнения. И важно, что здесь реализуются проекты комплексно - вместе с федеральным проектом «Безопасные и качественные дороги».

По словам Николая Красникова, главы Кольцово, наукоград изначально задумывался как городок для проживания ученых и специалистов. С момента его основания здесь старались воплощать все творческие идеи в плане благоустройства, чтобы люди оставались жить и работать.

- Воплощение масштабного проекта «Парк Кольцово» - одна из наших творческих идей, - сказал Николай Красников. - У нас же нет таких достопримечательностей, например, как Обское море или большая река с пляжем. А народу нужно где-то отдыхать. Так и появился парк с озером - мы привели в порядок брошенное Барышевское озеро. Теперь это любимое место кольцовцев. Здесь обустроена горнолыжная трасса, есть конный круг и тропа здоровья.

Наукоград Кольцово - пример успешной реализации проекта.

Наукоград Кольцово - пример успешной реализации проекта.

Максим Кудрявцев подчеркнул, что проект «Городская среда», поскольку затрагивает и города, и сельскую местность, очень востребован у граждан. Он стал одним из инструментов в формировании гражданского общества. В этом году на территории 57 муниципальных образований области было благоустроенно 189 объектов: 130 придомовых территорий, 44 общественных пространства, причем 14 из них обустроены без привлечения средств федерального бюджета.

- Могу с уверенностью сказать, что сегодня все работы в Новосибирской области завершены, - прокомментировал Максим Геннадьевич. - За три года в рамках проекта «Городская среда» во всех муниципальных образованиях было благоустроенно 628 объектов: 496 дворов и 132 общественных пространства. Кроме того, по итогам работы проекта пять объектов Новосибирской области вошли в библиотеку Минстроя как лучшие практики. Благодаря «Городской среде» мы достойно подготовимся к следующему году - к 75-летию Победы. К этой дате мы уверенно подойдем с полной готовностью всех объектов. В частности, будет закончена реконструкция монумента Славы. Мемориальная часть уже готова, осталось доработать вопросы по благоустройству парка.

Игорь Кудин, председатель Общественного совета федерального партийного проекта «Городская среда» в Новосибирской области, сказал, что важная часть проекта - именно благоустройство дворовых территорий. Ведь со двора начинается городская среда для каждого новосибирца. И то, что уже сделано, не может не радовать жителей города, потому что разница между тем, что было, и тем, что стало, ощутима.

В завершение заседания Общественного совета проекта «Городская среда» состоялась церемония награждения. Благодарственные письма и цветы получили самые активные и неравнодушные участники.

В Биотехнопарке Кольцово прошло заседание Общественного совета федерального партийного проекта.

В Биотехнопарке Кольцово прошло заседание Общественного совета федерального партийного проекта.

Справка «КП»

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, а также на обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, учитываются пожелания граждан.

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