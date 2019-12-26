2019-12-26T08:54:22+03:00
Новый год 2020

Новогодний стол 2020: диетолог советует, как избежать переедания

Чтобы новогодний стол 2020 принес только пользу вашему организму, прислушайтесь к рекомендациям врача
Никита МАНЬКО
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Салаты в Новый год нужно делать правильно.Салаты в Новый год нужно делать правильно.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Весело отдохнуть в новогоднюю ночь и не страдать утром не так сложно: для этого даже не нужно отказываться от алкоголя и калорийной пищи - достаточно правильно накрыть новогодний стол 2020. Способы избавиться от переедания рассказала главный врач-диетолог Новосибирской области Оксана Герасименко

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРЕЕДАНИЕ В НОВЫЙ ГОД?

Диетологи советуют соблюдать рацион с утра 31 декабря и не набрасываться на салаты. Лучше позавтракать как обычно, а вот обед совместить с ранним ужином.

1. За 3–4 часа до застолья лучше хорошо поесть.

– После долгого голодания приём жирной пищи плохо скажется на желудочно-кишечном тракте даже у здорового человека, – говорит Оксана Герасименко.

2. Соблюдать порции съеденного и не готовить блюда с запасом на несколько дней.

– Необходимо заранее знать, сколько у вас будет гостей, и соответственно подготовить определённое количество еды. Лучше разделите продукты на несколько дней, – советует диетолог.

3. Для новогоднего стола укладывайте десерты и салаты в креманки.

- Тогда вам будет понятнее, на какое количество человек хватит блюд и продуктов. Если это мясо, то не готовьте его большими порциями — например, не заполняйте весь лист для духовки.

КАК ПОХУДЕТЬ В НОВЫЙ ГОД?

Многие женщины пытаются ничего не есть с утра 31 декабря, а затем набрасываются на еду – такой подход наоборот заставит организм набрать сразу 2-3 килограмма за Новогоднюю ночь. Вот как сделать Новогодний стол менее тяжёлым:

1. Никакого кетчупа и майонеза!

Чтобы держать себя в хорошей форме, необходимо исключить сахар, трансжиры, фабричные соусы и жирную пищу.

2. Замените ингредиенты в оливье

Дискомфорт в животе может вызвать неправильное сочетание продуктов. Нужно заменить колбасу отварной курицей, а майонез диетическим соусом или йогуртовой заправкой.

3. Откажитесь от картошки в селёдке под шубой

Помимо майонеза "утяжеляет" его и картошка, которую можно вовсе исключить. Этот вариант для тех, кто плохо переносит тяжёлую пищу.

4.Не мешайте красную икру с грибами

Красная икра – это очень полезный продукт, но в сочетании с закуской, в которую входят грибы, — это удар по пищеварению. Оба этих ингредиента довольно тяжёлые, поэтому красную икру лучше сочетать с морепродуктами. Хорошим вариантом для этого будут бутерброды или канапе.

5. Нельзя закусывать гуся виноградом

Никто не устоит перед запечённым гусем! Но стоит помнить, что после порции запечённого гуся браться за десерт в виде фруктов не стоит. Через полчаса после такого сочетания может начаться вздутие живота и другие расстройства пищеварения. В этом случае стоит заменить жирное мясо - на курицу, а для десерта лучше подойдут апельсин, яблоки и мандарины.

НОВОГОДНИЕ РЕЦЕПТЫ ДИЕТОЛОГА

Главный диетолог Новосибирской области Оксана Герасименко советует ставить на новогодний стол овощную и фруктовую тарелки вместо ещё одного тяжёлого салата. Таким образом организм не только насытится продуктами, но и наградите свой организм клетчаткой, витаминами и микроэлементами.

— На новогоднем столе должно быть разнообразие правильных блюд. Украсьте сырную тарелку виноградом, мёдом и орехами. Эти продукты сочетаются и легко усваиваются, – говорит диетолог.

— Любое блюдо можно сделать легче, чем обычно его подают на стол. Для ночного приёма пищи в новогоднюю ночь хорошо подойдёт запечённая рыба в сочетании с лимоном и травами. Также запечь можно индейку либо курицу в сметанном соусе, а сверху посыпать немного сыром

ЧТО ПИТЬ НА НОВЫЙ ГОД?

Не стоит следовать популярной рекламе «Праздник к нам приходит» и ставить на стол газированные напитки. Диетолог советует пить морсы, тёплую негазированную воду, не лечебную минералку. В целом, не стоит пить сильно охлаждённые напитки, так как они способствуют ухудшению пищеварения, уверена эксперт.

КАК ВЫБРАТЬ СПИРТНОЕ?

Поскольку без спиртного обойтись в праздник практически невозможно, врачи советуют пить только качественный продукт и в ограниченных количествах. А

также диетологи настоятельно рекомендуют не смешивать одно с другим. Лучше всего для новогоднего стола подходит сухое вино.

— Если уж начали пить что-то одно, лучше этим напитком и закончить вечер. Лучше всего пить вино. Поскольку оно хорошо сочетается с большим количеством продуктов. И лучше, если оно будет качественное и куплено у известных производителей, — советует Оксана Герасименко.

Среди игристых вин лучше выбирать настоящее шампанское, обычно это сухое недешёвое – «брют». Крепкий алкоголь нужно обязательно закусывать, к нему хорошо подойдёт сыр и лёгкие овощные закуски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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