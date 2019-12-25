Городской бюджет на 2020 год утвержден!

В большом зале мэрии 23 декабря состоялась 40-я сессия Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва. На итоговом заседании уходящего года депутаты обсудили бюджет, актуальные городские проблемы и планы на предстоящий период.

Новые школы и ремонт дорог

Самый первый вопрос, который был вынесен на повестку дня, - бюджет города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

- Основные параметры остаются неизменными, как и при принятии проекта в первом чтении. Доходная часть - 49 миллиардов 150 миллионов рублей, расходная часть - 50 миллиардов 350 миллионов рублей, дефицит - 1,2 миллиарда рублей, - отметил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Владимирович Асанцев.

Открытие трех общеобразовательных школ, 10 детских садов, реконструкция Гусинобродского шоссе, улиц Кедровой и Петухова - вот основные масштабные траты в предстоящем году. Кроме того, начнется строительство четвертой школы и будут разработаны проекты еще пяти. Также запланировано строительство трех крытых спортивных залов.

- В предстоящем году 45 из 50 миллиардов будет потрачено на 21 муниципальную программу города Новосибирска по разным направлениям. Мы наладили предметное взаимодействие с коллегами - депутатами фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирской области. В результате нашей совместной работы решением фракции из регионального бюджета выделены дополнительные средства на продолжение программы «Комфортная городская среда», а это 226 миллионов рублей на благоустройство дворов, парков и скверов. По программе «Территория детства» город получит еще 40 миллионов рублей, за счет которых в 2020 году будет построено 30 больших многофункциональных детских городков и спортивных площадок в разных районах города, - прокомментировал Дмитрий Асанцев.

Кроме того, дополнительно 50 миллионов рублей будет выделено на благоустройство Затулинского дисперсного парка. В его границы войдут аллея по улице Петухова, городок аттракционов, сквер Союза кировчан, аллея на улице Зорге и стадион «Фламинго». В первой очереди реализации проекта будет выполнено комплексное благоустройство всех этих территорий, которые будут иметь единое оформление и концепцию. Планируется, что до августа 2020 года здесь будут благоустроены тротуары, велодорожки, установлены малые архитектурные формы, скамейки, полностью будет заменена система освещения, будут высажены деревья.

Есть проблема

Ребром на повестке дня встал вопрос о качестве жизни новосибирцев в частном секторе.

- Там отсутствуют нормальные дороги и нормальное освещение, во многих домах даже центральный водопровод не проведен. Необходимо включить эти расходы в бюджетный план, - считает председатель постоянной комиссии по градостроительству Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Дамаев.

В продолжение темы Дмитрий Асанцев сообщил, что депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов города Новосибирска приняли решение обратиться к мэру города Новосибирска и рекомендовать мэрии в первой половине следующего года разработать муниципальную программу по реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству дорог частного сектора. Благодаря конструктивному взаимодействию с депутатами-однопартийцами из Законодательного собрания региона уже в марте 2020 года запланированы поправки в областной бюджет и выделение городу дополнительных 50 миллионов рублей на решение этого вопроса.

В рамках партийной межфракционной работы городу выделено еще 210 миллионов рублей на благоустройство дворов и решение проблем по обращениям граждан. А в целом по результатам этой работы и при поддержке губернатора Новосибирской области наш город получает дополнительно 626 миллионов рублей.

Кроме того, в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в городской казне заложены около 10 миллионов рублей на финансовую поддержку участников ВОВ, вдов погибших на фронте, блокадников, узников концлагерей.