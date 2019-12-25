Путь к самостоятельности: Андрей Шимкив ответил на важные вопросы об итогах года

На традиционной встрече с журналистами, а их присутствовало более 40 человек, председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив подвел итоги работы областного парламента.

Про «Академгородок 2.0»

Говоря о повышении доходности бюджета региона в ближайшие пять-семь лет, спикер регионального парламента подчеркнул, что ежегодно область переходит на другой уровень в работе над повышением собственных доходов бюджета.

- У нас богатый регион, основное богатство которого - это, конечно же, люди, - сказал Андрей Шимкив. - Доходная база пополняется, в том числе и благодаря законам, которые мы принимаем: появляются новые предприятия, рабочие места. Соответственно, увеличиваются доходы в бюджет. Основной источник - новые предприятия, новый бизнес, новые направления, в том числе реализация проекта «Академгородок 2.0», благодаря которому появится больше рабочих мест, будет изменяться инфраструктура. В процессе реализации проекта регион намерен привлечь как можно больше федеральных средств на строительство социальных объектов - школы, больницы, дороги, развязки. И этот проект хорошо стартовал. Уже сейчас появляются первые школы, детсады, дороги. Думаю, депутаты будут всячески помогать в реализации этого проекта. Конечно же, наша основная задача - бюджетная эффективность вложенных денег и появление социальных объектов. По этим направлениям мы надеемся увеличить доходную часть бюджета.

О снижении «мусорного» тарифа

В ответ на вопрос о том, как будет решена проблема вывоза мусора в связи с тем, что ряд перевозчиков заявили об уходе с рынка, Андрей Шимкив пояснил, что нужно подождать и посмотреть, как изменится ситуация.

- Позиция Законодательного собрания не менялась с момента реализации проекта четвертого моста, это одна группа «ВИС» - та же компания, которая занимается вывозом мусора, - уточнил он. - Да, есть проблемы: практически все наши перевозчики были отодвинуты в сторону. Наверное, могут быть проблемы в начале года, так как в январе придет новый перевозчик, который выиграл все тендерные процедуры. Кстати, тариф на вывоз мусора снизился. Могу вам объявить: теперь 59 вместо 88 рублей. Но пока прорыва в направлении работы по вывозу мусора не видно.

О самостоятельности муниципальных образований

По поводу предоставления большей финансовой самостоятельности муниципальным городским округам и муниципальным образованиям спикер Заксобрания заявил, что это только пойдет им на пользу и заставит развиваться.

- Если у них не будет финансовой самостоятельности, тогда потеряется весь смысл, - считает Андрей Иванович. - Любой район, любое муниципальное образование должны сами понимать свой бюджет, свою доходную и расходную часть. Если они будут ждать, когда мы им дадим что-то от области, поверьте, они не будут ничего делать. Считаю, что подход правильный: самостоятельности муниципальным образованиям давать надо больше.

Рассказывая об аграрном законе, принятом Заксобранием летом этого года, Андрей Шимкив сказал, что он будет работать в большей степени на развитие средних хозяйств, которых на огромной территории Новосибирской области много. Ведь главная задача парламентариев - сохранение сельских территорий и сельского образа жизни.