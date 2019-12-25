Даже Дед Мороз состоит в политической партии!

ЛДПР отметила юбилей - 30 лет! Немногие помнят, но парламентская партия существует с советских времен. С тех, когда казалось, что многопартийность в нашей стране вообще невозможна.

Объединение, составившее тогда конкуренцию компартии, называлось ЛДПСС. Уже потом Либерально-демократическая партия Советского Союза сменила окончание в названии. А чем занимается ЛДПР в наше время? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал глава партийной фракции в Совете депутатов города Новосибирска Евгений Лебедев.

- За время своей работы в Государственной Думе фракция ЛДПР инициировала и добилась принятия более 500 законов, направленных на улучшение жизни россиян. У нас - тысячи депутатов по всей России, губернаторы, главы городов и районов, фракции во всех краевых и областных думах, законодательных собраниях. В Новосибирской области сейчас работают 117 депутатов всех уровней, - рассказал Лебедев, который не только возглавляет фракцию ЛДПР в Совете депутатов города Новосибирска, но и является заместителем координатора регионального отделения партии.

По его словам, успех на выборах обусловлен доверием людей и эффективностью работы партии. Евгений Лебедев привел несколько примеров того, чем занимается ЛДПР в стране и в регионе:

- Посмотрите, как наши депутаты в Госдуме отстаивают права ветеранов боевых действий, детей-сирот, автомобилистов. В Новосибирской области наши депутаты участвуют в утверждении бюджетов, работают над нормативно-правовой базой, чтобы соблюдались права граждан, чтобы муниципалитет развивался. В регионе работает более 20 приемных, четыре из которых - в Новосибирске. Наши специалисты проводят консультации по всем видам права, кроме уголовного. Работаем с юридическими лицами, физическими, с председателями ТСЖ, с простыми рядовыми жителями. Недавно провели социальную акцию - Декаду инвалидов: в Дзержинском районе, где я избран депутатом, более 500 нуждающихся получили от нас продуктовые наборы. Каждый год к многодетным и малоимущим приходит наш Дед Мороз и приносит подарки. А впереди еще много проектов, каждый из которых направлен на поддержку граждан.