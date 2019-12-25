Новые планы депутата Ильи Полякова: Заельцовскому району Новосибирска нужна реновация

В 2020 году Илья Поляков намерен идти на выборы в Законодательное собрание Новосибирской области по округу № 22. В нынешнем созыве известный застройщик прошел по партийному списку от округа № 24. В новых планах депутата - заняться преображением территории 22-го округа, куда входят микрорайон Стрижи, городской аэропорт, Лебедевка, площадь Калинина, ботанический сад, то есть большая часть Заельцовского района.

- Я сам родился в Заельцовском районе, всю жизнь прожил на улице Дачной. С улицы Даргомыжского ушел в армию, работал на предприятиях района - на заводе «Экран», на плодоовощной базе в Карьере Мочище, в горбольнице был санитаром и медработником. Считал и считаю, что Заельцовский район - это лучший район Новосибирска. Здесь чистый воздух, лес. Но самое главное - это люди, которые здесь живут. Во времена моей юности можно было зайти в любой дом в нашем микрорайоне, и тебя обязательно напоили бы чаем. Добрососедство здесь было развито всегда, - рассказал Поляков на открытии приемной.

Генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский возглавит предвыборный штаб своего партнера по бизнесу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Основной акцент в своих планах депутат делает на крепкой связке общественности, бизнеса и власти. В качестве примера Поляков справедливо обращает внимание потенциальных избирателей на собственный проект - микрорайон Стрижи. За семь лет территория кардинально преобразилась: если ранее это был «райончик на отшибе» со слабой инфраструктурой, то сегодня сюда тянутся именно за комфортом. Люди хотят жить в удобных дворах, чтобы рядом была хорошая школа, а попасть в детский сад можно было без глобальных очередей, чтобы досуг и спортивные площадки были в зоне доступа. В скором времени на территории микрорайона будет начато строительство новой поликлиники. Здесь строятся и другие объекты, которые делают жизнь в Стрижах комфортной: свой рынок, автомоечные комплексы, удобные остановки, новые магазины и предприятия сферы услуг. Такой подход Поляков готов спроецировать на Заельцовский район - его старую часть, которая сегодня выглядит депрессивно и требует глобального преображения.

В рамках встречи Илья Леонидович ответил на вопросы граждан, заручился их поддержкой, а также рассказал, как будет формироваться его план работы на округе:

- Мы начали готовить глобальную программу, которая затронет весь район. Попробуем сделать так, чтобы она коснулась каждого дома. В первую очередь соберем мнения людей, выслушаем, какие проблемы стоят наиболее остро. Это серьезный труд, и мы надеемся на помощь актива. При этом мы знаем об уже существующих проблемах, например, жизненно необходима поликлиника на улице Ереванской, но есть и точечные задачи: дома около аэропорта 1952 года постройки, а ремонт кровли по плану в 2030 году. И такая ситуация не на одном доме - это сплошь и рядом. Нынешняя программа расселения ветхого жилья - кусочничество: тут выдернули, там поставили. Городу и району необходимо глобальное решение, реновация.

Руководитель ТОС «Мочищенский» Екатерина Шалимова заявит свою кандидатуру на выборах в Совет депутатов города Новосибирску по 10-му округу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Было видно, что активисты района, присутствовавшие на встрече, загорелись идеей превратить старые территории округа, заставленные потрескавшимися двухэтажками, в современный удобный и безопасный район. В числе гостей на открытии были руководители пяти из семи организаций ТОС, работающих в Заельцовском районе. Руководителя ТОС «Мочищенский» Екатерину Шалимову Поляков представил как будущего кандидата в Совет депутатов города Новосибирска по округу № 10. Гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский возглавит предвыборный штаб команды.

Помогать представителям ГК «Стрижи» воплощать новые планы в жизнь вызвалась председатель ТОС «Северный» Татьяна Лисова. Ольга Батенева из ТОС «Дружба» выразила мнение всего актива:

- Мы на самом деле рады, что за дело взялась такая команда. Готовы поддержать, потому что хотим жить достойно - лучше, чем живем сейчас.

Илья Поляков на встрече с активом округа.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Активист Ольга Щербакова, проживающая на улице Дуси Ковальчук, воспользовалась случаем, чтобы обратиться к депутату:

- На округе есть муниципальные территории, где не убирают, деревья не обрезают, освещения нет, ходить страшно. Считаю, что надо заставить муниципалитет следить за этими участками, облагородить их.

Запрос был принят, уже даже есть мысли, как решить проблему.

Все предложения граждан, жителей округа и района помощники депутата вместе с ним самим готовы выслушать и принять в приемной по адресу:

Красный проспект, 173/1,

по тел. (383) 287-61-41

или на сайте ильяполяков.рф.