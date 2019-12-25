2019-12-25T16:44:31+03:00
Общество

Более 4 миллионов читателей! КП-Новосибирск поставила новый рекорд популярности

Второй месяц подряд портал удерживает лидерство на рынке новосибирских СМИ
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Сайт КП-Новосибирск поставил новый рекорд.Сайт КП-Новосибирск поставил новый рекорд.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Сайт КП-Новосибирск продолжает ставить рекорды: за минувший 31 день его посетили 4 миллиона 165 тысяч человек! Это в 2,5 раза больше, чем население города. Дело в том, что темы, которые поднимает новосибирская «Комсомолка», интересны не только на местном уровне, но и для всей страны: новости из столицы Сибири читают во многих городах-миллионниках. При этом многие пользователи заходили на NSK.KP.RU регулярно.

Своего ближайшего конкурента - Новосибирский городской сайт, который прежде лидировал на рынке региональных СМИ, КП-Новосибирск опережает на 1 миллион посетителей.

- Современный читатель хочет узнавать о событиях не вчерашнего дня, а о тех, что происходят прямо здесь и сейчас. Мы даем это аудитории, - говорит главный редактор КП-Новосибирск Виктория Минаева. - Люди хотят знать подробности событий, взгляд с разных сторон. Желают на одном сайте, без долгого поиска по интернету, узнавать те детали, которые участники событий скрывают. Мы выясняем их и рассказываем. Плюс к этому в современном цифровом мире интернет-пользователи хотят потреблять информацию разными способами. Кому-то нужен текст, кому-то - аудио, кому-то - фото, а кому-то - видео. Все это мы также предлагаем нашей аудитории. Это просто качественный информационный сервис. Наша команда его предоставляет и будет предоставлять.

Напомним, что КП-Новосибирск работает на всех современных медиаплощадках. Наряду с бумажной версией газеты и сайтом у издания есть страницы в популярных соцсетях, на волне 98,3 FM идет вещание Радио «Комсомольская правда». И мы благодарим наших читателей и слушателей за верность и поддержку. Кстати, свои новости вы всегда можете прислать нам на редакционные WhatsApp, Telegram и Viber по номеру 8-923-145-11-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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