«Мы не боимся сильных политиков, сильных игроков»: как депутаты отреагировали на назначение Травникова главой «Единой России» в Новосибирской области

Максим Кудрявцев: «Очень важно, чтобы мы выстроили слаженную систему взаимодействия»

Депутат Госдумы прокомментировал решение губернатора возглавить региональное отделение партии «Единая Россия». Он отметил, что позитивно относится к такому решению и считает его правильным.

- У нас впереди много масштабных проектов. Не так давно Новосибирская область представляла свои проекты на площадке Совета Федерации, мне посчастливилось принять участие в мероприятии. Очень много проектов важны не только для региона, но и для страны. Например, «СКИФ» в наукограде Кольцово, куда по решению президента выделены большие инвестиции. Не так давно в Новосибирской области был председатель партии «Единая Россия», председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, который поддержал работу «Вектора» (одно из основных предприятий). На этой же площадке более 100 инвесторов проявили интерес к нашему региону. Среди них и небольшие предприятия, и крупные системные игроки. Им, в первую очередь, нужны понятные и стабильные правила игры, чтобы инвесторы приходили в наш регион и не чувствовали турбулентность, а уверенно вкладывали свои деньги, создавали рабочие места. А нашему субъекту необходимо формировать налоговую базу, которая нужна для решения социальных вопросов, развития инфраструктуры и т. д. Поэтому очень важно, чтобы мы выстроили слаженную систему взаимодействия, которая бы эту систему демонстрировала, - комментирует депутат Государственной Думы VII созыва Максим Кудрявцев.

Он также отметил, что поддерживает решение Андрея Травникова. По его мнению, правильно, что исполнительная власть в лице губернатора будет вести работу параллельно партийной.

Максим Георгиевич солидарен с высказыванием секретаря НРО партии о том, что «Единая Россия» - это не просто политическая сила, но и мощная общественная организация, которую необходимо развивать.

- Мы, как партия большинства, не боимся сильных политиков, сильных игроков. Мы всех приглашаем в наши ряды. У нас огромное количество партийцев, которые прошли большую школу, имеют богатый опыт и в бизнесе, и в работе госструктур. Практически все отрасли экономики и социальной политики имеют представительство в рядах партии, поэтому у нас много экспертов, которые могут влиять на те или иные политические процессы. Очень важно, чтобы работа «Единой России» соответствовала ожиданиям граждан, избирателей. чтобы решения, которые формируются в политической плоскости, в дальнейшем трансформировались в проекты органов исполнительной власти на благо нашего населения, - добавил парламентарий.

Андрей Панферов: «Без общественных организаций сейчас достижение какого-то результата невозможно»

Первый заместитель секретаря НРО партии оценил роль губернатора на выборах 2020 года. Андрей Панферов отметил, что Андрею Травникову будет легче принимать политические решения.

- Я считаю решение губернатора возглавить региональное отделение партии «Единая Россия» правильным и верным в преддверии выборов 2020 и 2021 годов. Андрею Травникову как секретарю Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» и как губернатору Новосибирской области будет легче принимать политические решения. И возможностей больше. На мой взгляд, это правильное решение, - отметил Андрей Панферов.

Андрей Борисович также отметил, что поддерживает решение нового секретаря развивать реготделение как постоянно действующую общественно-политическую организацию.

- «Единая Россия» на данный момент строит свою работу как партия взаимодействия с институтами гражданского общества. Без общественных организаций сейчас достижение какого-то результата невозможно. Государственная политика партии развивает взаимодействие с этими институтами, - дополняет партиец. - Я думаю, что и взаимодействие между различными уровнями власти станет лучше. На данный момент в партии прослеживается тенденция смены секретарей местных отделений. Лидерами партийных ячеек становятся главы районов. В преддверии выборов это станет отличным подспорьем для глав избирательных штабов.

Глеб Поповцев: «Благодаря нашей совместной работе жизнь действительно становится качественнее»

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев подчеркнул, что сегодня об эффективности работы депутатского корпуса в Законодательном собрании фракции «Единая Россия» говорят не сухие цифры и отчеты, а реальные дела.

- Это, в первую очередь, реализация партийных проектов и наказов избирателей. Ведь не секрет, что каждый из нас, работая на своем избирательном округе, видит не только то, как преображаются дворы, какие дороги отремонтированы, где и сколько появилось спортивных площадок, построено ФАПов и т. д. Мы еще четко чувствуем настроение людей. И когда на встрече с населением нас благодарят, это означает, что люди понимают, что благодаря нашей совместной работе жизнь действительно становится качественнее. И то, что сегодня наш губернатор Андрей Александрович Травников возглавил региональное отделение партии «Единая Россия», - это своего рода гарантированное и надежное укрепление совместных сил для дальнейшей реализации уже намеченных дел и построения планов, для улучшения качества жизни людей нашей большой и любимой Новосибирской области, - сказал Глеб Поповцев.

Евгений Яковенко: «Партийцы давно взяли курс на социальное ориентирование граждан»

Зампредседателя Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко рассказал, почему региональной власти стоит опираться на партию в выборный период.

- Я положительно отношусь к решению Андрея Травникова стать секретарем НРО партии «Единая Россия». Это крепкая позиция власти - опираться на партию в выборный период. Тем самым партия укрепит свой авторитет на политической арене, - считает Евгений Станиславович.

Как отмечает народный избранник, качество жизни новосибирцев, в первую очередь, зависит от оперативного и слаженного взаимодействия различных органов власти.

- Партийцы давно взяли курс на социальное ориентирование граждан, и губернатор это еще раз отметил. Люди видят, что первые лица не уходят от ответственности, а готовы первыми принимать серьезные решения, разрешать спорные вопросы, работать открыто. Были моменты, когда партия на федеральном уровне принимала непопулярные решения, но на региональном уровне все сделано правильно, - подчеркнул Евгений Яковенко.