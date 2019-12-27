Зарядка для электромобилей, умное приложение и солнечные панели: «Новосибирскэнергосбыт» подвел итоги 2019 года

Поставщик энергии открыл для клиентов суперсовременный офис, усовершенствовал мобильное приложение, запустил точку для зарядки электромобилей и занялся установкой солнечных панелей. Подробнее о том, как новосибирские энергетики опережают время, - в нашем материале.

Спасибо боту за заботу

- АО «Новосибирскэнергосбыт» непрерывно повышает качество клиентского сервиса. 2019 год не был исключением: мы сделали все возможное, чтобы потребителям было удобно пользоваться услугами, оплачивать их, получать ответы на вопросы. Мы открыли «умный офис», самую мощную в Сибири зарядную станцию для электромобилей, реализовали проект по роботизации обслуживания, подготовили новую версию корпоративного сайта, привнесли новые функции в мобильное приложение «Платосфера», - говорит генеральный директор акционерного общества Карен Дашьян. - Мы всегда открыты инновациям, которые позволяют привносить новые технологии и идеи в бизнес-сообщество. В этом году компания одной из первых приняла участие в проекте «Экономическое управление спросом на электроэнергию»: мы представили механизм, который позволил участвующим в проекте потребителям снизить затраты на энергоснабжение, а также повысил стабильность энергоснабжения региона.

Слова руководителя демонстрируют революционные преобразования в компании, каждое из которых достойно отдельного рассказа.

Одно из самых важных достижений года - внедрение бота, который распознает голосовые обращения и отвечает на звонки клиентов. Возможности помощника потрясают. Он не только владеет русским языком, но и обладает познаниями в бухгалтерии: по телефону принимает показания счетчика и корректирует сумму оплаты.

Бот наделен и другими умениями. Принимает заявки на замену счетчиков, получение справки об отсутствии долгов, планирует даты услуг для клиента и консультирует о новых сервисах компании.

Робот настолько популярен, что обработал уже более 200 тысяч звонков от клиентов. Трудится он без обеда и выходных - 24 часа в сутки. Но наличие помощника не отменяет работу контакт-центра: те клиенты, которые хотели бы слышать живого человека, по-прежнему пользуются сервисом.

И это лишь один из многих возможных способов общения компании с клиентами. «Новосибирскэнергосбыт» принимает вопросы от населения по всем популярным у клиентов каналам. Есть аккаунт в WhatsApp, Telegram-канал, в соцсетях можно и задавать вопросы, и узнавать полезные новости. А также организована оперативная поддержка пользователей приложения «Платосфера».

Платить онлайн без комиссии? Легко!

Удобный интерфейс, понятные функции - зарегистрироваться можно за пару минут, узнать, какие суммы набежали за услуги, за пару кликов оплатить нужные счета. Любой потребитель, умеющий пользоваться смартфоном, легко научится работать и с «Платосферой». Интересной особенностью приложения стала такая функция, как сканер счетчиков (навел телефон на счетчик - и вот показания уже в телефоне, можно оплачивать).

Преимущества приложения оценили не только представители интернет-поколения, но и пенсионеры. Для людей в возрасте это очень хорошее подспорье: сканер позволяет не щуриться, рассматривая мелкие цифры на счетчике, а сам сервис избавляет от утомительных походов в кассу.

А главная фишка «Платосферы» - все услуги ЖКХ можно оплатить без комиссии!

Это мобильное приложение ставит рекорды: за 11 месяцев количество пользователей «Платосферы» выросло в 15 раз! Сейчас пользователей уже больше 200 тысяч. И это не удивляет - приложение уверенно зарекомендовало себя как современный и удобный способ оплаты за услуги ЖКХ, поэтому популярность сервиса будет расти.

В декабре поставщик энергии открывает обновленный сайт компании. Дизайн портала станет проще и понятнее, он станет максимально удобным для просмотра со смартфонов. Разработчики уверяют, что теперь найти нужную информацию на электронных страницах «Новосибирскэнергосбыта» будет намного легче. А оплатить электроэнергию и заказать услуги - в два клика.

Офис, который нравится даже детям

Тех клиентов, которые все-таки предпочитают живое общение с представителями компании, по-прежнему принимают сотрудники в офисах. Но остались в прошлом веке времена, когда оплата коммунальных услуг ассоциировалась с утомительной очередью в неуютном помещении с обшарпанными стенами. Современный потребитель хочет комфорта. И здесь энергетики не отстают от современных российских и международных компаний. В этом году акционерное общество открыло в Новосибирске «умный офис».

Помещение оформлено по последнему слову дизайнерской мысли. Для клиентов - все, что касается услуг электроснабжения: современные товары, сервис. Для тех, кто пришел с ребенком, специально оборудована детская зона. Для взрослых - кофемашина, маркер современного комфорта. Здесь же - зона самообслуживания для оплаты «коммуналки». Оснащена так, чтобы любой гость мог самостоятельно легко и быстро оплатить услуги.

Кстати, в 2019 году предприятие вошло в топ-10 российского рейтинга информационной доступности энергосбытовых компаний. Причем «Новосибирскэнергосбыт» оказался сразу в трех из шести номинаций: «Коэффициент востребованности мобильных приложений», «Информационная доступность», «Коэффициент вовлечения клиентов в пользование корпоративным сайтом».

Открыта зарядка для электромобилей

Некоторые эксперты полагают: еще несколько лет - и россияне массово перейдут на электромобили. Эти прогнозы кажутся невероятными, но ведь совсем недавно такой же фантастической могла показаться та техника, которой мы с вами пользуемся: от функций дополненной реальности и голосовых помощников до умных беспилотников. А энергетики уже шагнули в автомобильное будущее и открыли первую в Новосибирске уличную станцию зарядки электромобилей.

Станция подходит для зарядки любого электромобиля, она оборудована тремя разными разъемами, при этом одновременно может обслуживать два транспортных средства. Время для заполнения емкости аккумулятора - около получаса. На данный момент это самая мощная заправка в Сибири.

Еще один шаг в духе времени - продажа и установка солнечных панелей. С 2019 года «Новосибирскэнергосбыт» оказывает и такую услугу.

Заслуги компании оценили эксперты

- Одновременно с техническими усовершенствованиями компания выполняет социальную миссию - в рамках благотворительной программы мы оказали помощь ряду общественных организаций Новосибирска. В первую очередь мы всегда поддерживаем детей и ветеранов, - рассказывает Карен Дашьян и приводит примеры: - В 2019 году компания помогала социально-реабилитационным центрам «Виктория» и «Рассвет», всероссийскому обществу инвалидов. Весь год компания активно участвовала в проектах, организованных Детским благотворительным фондом «Солнечный город»: «Больничные дети», «Благотворительный футбол», «Снова в школу», «Письмо Деду Морозу», а также совместно с фондом провела свою собственную благотворительную акцию «В два раза ярче».

Достижения компании помогают клиентам, и эксперты безоговорочно признают это. Один из показателей - многочисленные награды, полученные в уходящем году: премия «Успешное развитие бизнеса», «100 лучших товаров России», «Лучшее состояние условий и охраны труда». В седьмой раз «Новосибирскэнергосбыт» подтвердил лидерство в рейтинге регулятора энергетической отрасли - Ассоциации «НП Совет рынка» «Сбытовые компании: расчеты на оптовом и розничных рынках» среди гарантирующих поставщиков 1-го уровня.

Впереди новый год и много новых планов по дальнейшему совершенствованию сервиса, разработке программы лояльности и других новаций, направленных на улучшение взаимодействия клиентов и компании.