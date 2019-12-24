АО «РЭС» вручен сертификат Национального рейтинга прозрачности закупок

Независимый аналитический проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» опубликовал XII Ежегодный рейтинг прозрачности закупок среди 363 крупнейших заказчиков Российской Федерации в 44-ФЗ и 223-ФЗ за период с 01.07.2018 по 30.06.2019. Для оценки закупочной деятельности участников проекта на предмет прозрачности и эффективности используются данные официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС, www.zakupki.gov.ru), официальных сайтов участников, а также данные, предоставленные участниками в форме собственноручно заполненных анкет.

Приятно отметить, что системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области АО «РЭС» отмечено как предприятие с высокой прозрачностью закупок в сегменте «Государственные корпоративные заказчики». Соответствующий сертификат был вручен в Москве на церемонии подведения итогов НПРЗ-2019 заместителю директора по закупкам и логистике - начальнику управления закупок АО «РЭС».

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. Существует с 2006 года. Целью ежегодного проведения проекта НРПЗ является получение полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка.

- В первую очередь драйвером увеличения прозрачности снова выступило законодательство. <…> В рамках 223-ФЗ это усиление контроля за закупками среди малых и средних предприятий. В сравнении с проведением закупочных процедур на бумаге электронный вид позволил увеличить конкуренцию на этих закупках более чем на 40% и получить дополнительную экономическую эффективность до 20% на отдельных способах закупки, - отметил председатель организационного комитета НРПЗ Виктор Симоненко.

Отметим, что для АО «РЭС» это не первая высокая оценка в области закупочной деятельности, в 2018 году рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) присвоило рейтинг качества управления закупочной деятельностью акционерному обществу «Региональные электрические сети» на уровне РКЗ8 «Высокое качество управления закупочной деятельностью», прогноз стабильный.