Нет слов: глухие «запели» в Новосибирске, это выглядит очень необычно и красиво

В Новосибирске прошел необычный концерт. В чем же его особенность? На первый взгляд, ничего примечательного: полный зрительный зал, фонограммы. Артисты выбрали себе сценические образы и репетируют за сценой. Только на сцене нет микрофонов - артисты поют не голосом, а с помощью жестов.

ОНИ НЕ СЛЫШАТ, НО ЧУВСТВУЮТ РИТМ

Необычный концерт состоялся во Дворце культуры имени Октябрьской революции в рамках I Всероссийского фестиваля православной и патриотической жестовой песни «Отражение души».

- У нас была конкретная концепция и направленность фестиваля. Это не попса или какие-то другие современные направления. Участники подготовили именно духовные песнопения, композиции, связанные с Родиной, с патриотическими чувствами. Были также песни на церковную тематику, - рассказал КП-Новосибирск Николай Соколов, руководитель Новосибирского православного центра глухих, слепоглухих и слабослышащих во имя святителя Макария Алтайского.

Девиз фестиваля прост: «От Крыма до Надыма». Такой слоган выбрали из-за широкого охвата участников. В Новосибирске собрались представители не только Сибирского федерального округа, но и из Симферополя, Чебоксар, Пскова и других городов.

- С помощью рук глухие и слабослышащие выражают свои душевные чувства, которые никому не видны. Благодаря жестовому пению можно увидеть отражение человека, - продолжает Николай.

Конкурсанты проходили строжайший отбор. Они отправляли свои видеоролики-заявки с исполнением песен в Новосибирск. Уже здесь, в столице Сибири, компетентное жюри вынесло свой вердикт: в гала-концерте примут участие 12 коллективов.

- Этот концерт примечателен тем, что люди не слышат, но они чувствуют ритм, поэтому могут синхронно с мелодией передавать слова жестами, - объяснил председатель жюри протоиерей Андрей Федоров, помощник настоятеля архиерейского подворья на станции Мочище в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». - Я уже не первый раз присутствую на подобном концерте, и мне очень нравятся дуэты - юноши и девушки. Красиво смотрится, когда они синхронно «поют» жестами.

«ЖИВЕШЬ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»

Когда дети учат эти песни, слова и работают под эту музыку, у них меняется мировосприятие. Как подчеркнули организаторы, лица участников становятся светлее, руки становятся пластичнее. Они тщательно готовятся к фестивалю: выбирают себе сценические костюмы, прорабатывают мимику.

Больше всех в номинации «Ансамбль» членов жюри поразил коллектив учащихся МАОУ КШИ № 37 из Новосибирска. Ребята исполнили песню «Жить». Руководитель группы рассказал организаторам, что, пока готовили номер, узнали много значений такого простого слова - «жить».

- Это слово они повторили раз шесть или семь, только разными жестами, - поделился Николай Соколов. - Сначала этот образ был традиционный, далее они показали слово «жить» как некое восхождение по лестнице - скорее всего, духовной. Еще они обыграли слово «жить» как преодоление, трудности, на нашем языке - схоже с семантикой «живешь, несмотря ни на что».