Газ в доме: комфорт и ответственность

Основная причина несчастных случаев - неправильная эксплуатация внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. К трагедии приводят самовольная газификация помещений, перестановка, замена и ремонт газовых приборов неспециалистами, эксплуатация газовых приборов при закрытых форточках, вентиляционных каналах, отсутствие тяги в дымоходе, оставленные без присмотра работающие газовые приборы.

Более 60% происшествий с газом в нашей стране вызваны отсутствием тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Следует помнить, что важная мера безопасности - своевременное техническое обслуживание газового оборудования. В ходе проведения технического обслуживания выявляется большинство неисправностей: утечка газа, отсутствие тяги в дымоходе и вентиляционном канале. Эксплуатируя непроверенное газовое оборудование, потребитель подвергает опасности свою жизнь и жизнь окружающих его людей.

Особенно внимательными нужно быть в холодный период года - зимой количество потребляемого газа увеличивается, а газовое оборудование работает наиболее интенсивно.

Беспечность в данном вопросе обходится слишком дорого!

При использовании газа в быту НЕОБХОДИМО:

• Периодически проверять тягу в вентиляционных каналах. Приложите тонкий лист бумаги к вентиляционной решетке. Если он притягивается - значит, тяга есть.

• Прежде чем включать газовую плиту, проветривать помещение. Во время работы плиты лучше оставить форточку приоткрытой.

• Собираясь использовать духовку, сначала подержать ее какое-то время открытой для проветривания.

• Следить за горелкой. Горение газа считается нормальным, если пламя спокойное, ровное, голубоватое или фиолетовое. Если началось мерцание или пламя вдруг погасло, следует немедленно закрыть все газовые краны и проветрить помещение.

• По окончании пользования газом - закрывать краны на газовых приборах, а при размещении баллонов внутри кухонь - закрывать вентили у баллонов.

• В случае предстоящего отсутствия в квартире более суток закрывать краны на газопроводе перед газовым оборудованием.

• Обеспечивать регулярную проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов. Если вы живете в многоквартирном доме - требуйте организацию проверки от своей управляющей компании.

• Если у вас газовая отопительная печь, то ей нельзя пользоваться при наличии шибера (задвижки) на дымоходе. Удалите шибер из дымохода и загерметизируйте образовавшееся отверстие.

• В индивидуальном газифицированном доме следует периодически очищать карман дымохода, проверять оголовки дымоходов и вентиляционных каналов, не допускать их обмерзания и закупорки.

• Перед входом в подвалы и погреба до включения освещения или зажигания огня убедитесь в отсутствии запаха газа.

ЗАПРЕЩЕНО:

• Производить самовольную газификацию дома или квартиры, перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

• Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных каналов; заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать карманы и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

• Отключать автоматику безопасности и регулирования.

• Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике безопасности, отключающих устройствах (кранах) и газовых баллонах.

• Пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах, закрытых форточках (фрамугах), закрытом положении жалюзийной решетки на вентиляционном канале.

• Оставлять работающие газовые приборы без присмотра.

• Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, неконтролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами.

• Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

• Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

• Сушить белье над газовой плитой или вблизи нее.

В случае появления в квартире запаха газа немедленно прекратите пользование газовыми приборами, перекройте краны к приборам и на приборах, откройте окна или форточки для проветривания помещения. Не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы, не пользуйтесь электрозвонком и мобильными телефонами.

Вызывайте аварийную газовую службу по телефону 04, с мобильного телефона - 104 из незагазованного помещения!

Аварийная газовая служба работает круглосуточно без выходных, праздничных дней и перерывов.

Берегите себя и своих близких! И пусть праздничные дни пройдут без происшествий.