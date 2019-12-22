«Ты моя жена, слушайся давай!»: парень два года преследует девушку-психолога, угрожая ее коллегам за лайки в соцсетях

33-летний психолог из Новосибирска Ирина Мамаева написала заявление в полицию на своего знакомого Сергея Иванова*. Мужчина, который позиционирует себя как бизнес-тренер, преследует девушку вот уже два года. Взламывает ее страницу в социальной сети, избивает ее коллегу за лайки, пишет её друзьям угрозы, а на подругу обещает наслать порчу. Почему у преследователя развязаны руки и даже полиция может оказаться бессильна - в материале КП-Новосибирск.

«БУДЕШЬ СТАВИТЬ ЕЙ ЛАЙКИ - ЗАРЕЖУ»

Первый раз они встретились на курсах повышения квалификации для психологов. Девушка признается, что сначала парень показался ей вполне адекватным.

- Это был двухмесячный тренинг тренеров, там мы и встретились. Во время учебы каких-то странных действий Сергей не совершал. Все было нормально, мы просто общались, как друзья, - рассказала КП-Новосибирск Ирина.

Пара познакомилась на курсах по психологии.

Уже после курсов парень попытался завоевать девушку.

- С его стороны были какие-то романтические попытки, нейтральные подарки - конфеты, например. Но близких, интимных отношений не было, - продолжает Ирина.

Девушка отказала новому знакомому, но Сергей отказа не принял. Он продолжал вести себя так, будто они с Ириной встречаются.

- Он присылал на почту какие-то подарочные сертификаты, постоянно писал в соцсетях, - вспоминает девушка-психолог.

Навязчивость молодого человека настолько ей надоела, что летом прошлого года она внесла его в черный список. Тогда Иванов стал доставать не только ее, но и тех, кто ставит ей лайки. Один из знакомых Ирины получил такое сообщение:

- Что тебе нужно от моей жены? Будешь ставить ей лайки - зарежу.

Одно из сообщений, отправленное знакомому Ирины.

Другому коллеге Ирины не повезло еще больше. Ревнивец выследил его возле работы и напал.

- У нас с этим человеком ничего нет. Не факт, что это была ревность. Коллега успел добежать до работы, закрыть дверь. Следующее нападение на него же произошло уже в апреле этого года. Сергей попытался его избить, у них завязалась драка, в ходе которой помяли одну из припаркованных машин (это была машина коллеги). Сергей кричал что-то из серии: «Отстань от Ирины Мамаевой». Мы пытались понять причину такого поведения, но это почти невозможно. Вместе он нас видеть не мог. Может, в соцсетях коллега написал комментарий или лайкнул меня - и вот за это получил?.. Точные мотивы мне не ясны.

Ощущение, что мужчина живет в своем выдуманном мире.

КОЛЬЦО, КОТОРОГО НЕТ

У Ирины на руках несколько скриншотов - диалоги с ее преследователем.

- Я уже всерьез опасаюсь за безопасность свою и близких мне людей, - говорит она. Ее друзьям и знакомым Сергей пишет, что Ирина - его жена, запрещает комментировать и лайкать ее фотографии. А ее подруге угрожает, что наведет на нее порчу. На своей странице Сергей также много пишет про Ирину, называет ее женой и между делом рекламирует свои услуги: якобы он лечит онкологию нейропсихологическими программами. Но кажется, лечение нужно кое-кому другому.

- Сергей! Я не твоя жена! Зачем ты выдумал весь этот бред? - пишет ему Ирина.

- Ирочка, ты моя жена больше года и носишь кольцо, - отвечает Иванов. - Я очень счастлив этому! Успокойся. Не говори глупости. Ты и так меня слышишь. Объясняю тебе каждый день нейрофизиологию, психологию отношений, историю, религию. А ты постоянно что-то выдумываешь. Слушайся давай.

Переписка с преследователем.

На самом деле кольца никакого нет. И выдумывает Сергей, а не Ирина, заставляя жертву жить в своем сюре. Казалось бы, можно заблокировать парня в соцсетях, в телефоне и вычеркнуть таким образом из жизни. Но не Иванова.

- Он взломал мою страницу, поменял мне фамилию на «Иванова», занес моих друзей в черные списки, - вздыхает девушка.

Ирина заявила в полицию, обвиняя ухажера сразу по трем статьям: «Клевета» (ведь они не женаты и никогда не были), «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Коллега, на которого нападал Иванов, также написал два заявления в МВД.

Мужчина присылает девушке подарки и даже обещает купить машину.

- Как там реагируют? Меня один раз вызвали в качестве свидетеля. Свое заявление я подала 5 декабря, реакции пока не последовало. Постоянно звоню, но каждый раз слышу один и тот же ответ: «Перезвоните завтра». Пока все, - недоумевает Ирина. Она признается, что много раз думала, не совершила ли она сама ошибку? - Я психолог. Как могла не разглядеть неадекватного человека, да? Но это не бросается в глаза сразу. Если вы встретите его на улице и будете с ним общаться, вы не поймете, что он живет в каком-то своем мире. Психолог - это обычный человек. А в подобной ситуации любой может стать жертвой. Эта ненормальность, как правило, проявляется со временем.

"Доверься своему представителю Бога", - пишет молодой человек на все претензии.

По-хорошему Сергея нужно отправить на лечение. Но закон не позволяет лечить психбольных насильно.

- Психиатрическая экспертиза возможна только в рамках возбужденного уголовного дела, даже не в рамках проверки, - отмечает юрист Михаил Жуков. - Причем ее проведение возможно в рамках не каждого уголовного дела. Тут мужчина угроз убийством в отношении девушки не высказывает, он же пишет-то ей про любовь, хулиганские действия в отношении лично нее не совершает... А взлом страниц в соцсетях, к сожалению, у нас плохо расследуют. Надежды, что дело будет возбуждено, скажем честно, мало. В России закон перед подобными историями почти бессилен. В США, например, есть такое понятие, как «запретительный ордер»: суд выносит некий приказ в отношении преследователя, что он не может приближаться на определенное расстояние к своей жертве, к ее месту работы, к ее жилищу. В России такого нет, потому что пока точно никто не знает, как это проконтролировать. Кто этим будет заниматься? Полиция? Приставы? В итоге девушки, которые оказываются в таком же положении, как Ирина, вынуждены страдать.

КП-Новосибирск не удалось дозвониться до самого Сергея Иванова. В комментариях на своей странице в соцсети он называет историю, рассказанную Ириной, фейком. А больше никаких комментариев не дает.

* Имя и фамилия мужчины изменены.

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