Новый год 2019-2020 в Новосибирске: программа мероприятий, где встретить и куда сходить
Уже через неделю вся страна будет отмечать один из самых любимых народом праздников - Новый год 2019-2020. И если вы еще не решили, куда сходить в праздник, то в помощь вам – наша самая полная шпаргалка по новогодним мероприятиям!
ИДЕМ В ЦЕНТР!
Театральный сквер
31 декабря, 23.00 (до 3.00 1 января) - празднование Нового года
Сюда лучше пойти, если вы хотите более спокойной обстановки в праздник. На катке у оперного будет звучать музыка из балета «Щелкунчик», а в новогоднюю ночь запустят всего несколько фейерверков.
7 января, 12.00 (до 17.00) - праздничная программа «Рождество» в новогоднем пространстве в Театральном сквере
Каток в сквере уже работает.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Михайловская набережная
31 декабря, 23.00 (до 3.00 1 января) – праздничная программа «Новогодняя ночь»
А вот эта праздничная площадка, наоборот, будет самой веселой и активной. Здесь в полночь прогремит главный городской салют, будут работать аттракционы, горки, большой каток с музыкальным сопровождением.
7 января, 12.00 (до 17.00) - праздничная программа «Рождество»
Первомайский сквер
4 января – открытие XX Сибирского фестиваля снежной скульптуры и выставка снежных скульптур. Мастера начнут работать с самого утра, так что заглянуть туда вы сможете в любой момент.
8 января, 14.00 (до 15.00) - Подведение итогов конкурса на лучшую снежую скульптуру в рамках XX Сибирского фестиваля снежной скульптуры
Главный салют прогремит на набережной.Фото: Влад КОМЯКОВ
ОТМЕЧАЕМ РЯДОМ С ДОМОМ!
Если идти на главные праздничные площадки в центр вам совсем не хочется, то вы смело можете отправиться на праздник рядом с домом.
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
Администрация Дзержинского района (пр. Дзержинского, 16)
25 декабря, 16.00 - новогодний флешмоб «Парад Дедов Морозов»
Парк «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)
25 декабря, 16.00 - новогодний праздник «Елка искрами сияет, всех на праздник приглашает!»: открытие районной елки
29 декабря, 13.00 - детский праздник «Чудеса у нашей елки»
2 января, 13.00 - детский праздник «Хоровод друзей у елки» с участием творческого коллектива ЦВР «Галактика»
3 января, 13.00 - детский праздник «Вот она какая, красавица лесная!» с участием творческих коллективов ДК «Точмашевец»
4 января, 13.00 - детский праздник «Дед Мороз приходит в гости!» с участием МЦ «Звездный»
КАЛИНИСКИЙ РАЙОН
Парк «Сосновый бор», ул. Учительская 49
29 декабря, 14.00 - праздничная программа открытия «В царстве славного Мороза!»
3 января, 12.00 - игровая программа для детей «Снегурочкины забавы»
4 января, 12.00 - семейная игровая программа «Дед Мороз приглашает»
7 января, 12.00 - праздничная программа «Волшебное Рождество»
Нижняя зона сквера по ул. 25 лет октября
16.00 – открытие главной районной елки, театрализованная интерактивная программа «Емелюшки проказы -Морозушки наказы»
КИРОВСКИЙ РАЙОН
Затулинский парк аттракционов, ул. Зорге, 47/2
24 декабря, 16.00 - праздничное открытие новогоднего снежного городка
4 января, 12.00 - спортивно-развлекательная программа «Зимний заплыв», посвященная Дню снега
7 января, 12.00 - тематическая программа «И зажглась рождественская звезда»
10 января, 12.00 - развлекательная программа «Народный балаганчик»
17 января, 12.00 - программа по экологическому просвещению «Утепляем парк»
Парк «Бугринская роща», ул. Саввы Кожевникова, 39
4 января, 15.00 - спортивно-развлекательная программа «Сугробный дайвинг», посвященная Дню снега
7 января, 15.00 - тематическая программа «И зажглась рождественская звезда»
10 января, 15.00 - развлекательная программа «Народный капустник»
Дворовая территория по ул. Герцена, 20
21 декабря, 12.00 - новогодняя программа «Новый год к нам мчится!»
Дворовая территория по ул. Зорге, 133
27 декабря, 16.00 - праздник «Весело и дружно встретим Новый год»
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Парк им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а
1 января
16.00 - праздничная развлекательная программа «Веселье Нового года!»
17.00 - новогодняя дискотека «В ритме 2020!»
2 января
16.00 - праздничная развлекательная программа «В Новый год за сказками!»
17.00 - новогодняя дискотека «В ритме 2020!»
3 января
16.00 - праздничная развлекательная программа «Новогоднее путешествие!»
17.00 - новогодняя дискотека «В ритме 2020!»
4 января
16.00 - праздничная развлекательная программа «Снежный разгуляй!»
17.00 - новогодняя дискотека «В ритме 2020!»
5 января
16.00 - праздничная развлекательная программа «Капризы Деда Мороза!»
17.00 - новогодняя дискотека «В ритме 2020!»
6 января
16.00 - праздничная развлекательная программа «Новогодний бум!»
17.00 - новогодняя дискотека «В ритме 2020!»
7 января
16.00 - праздничная развлекательная программа «Рождественская встреча!»
17.00 - новогодняя дискотека «В ритме 2020!»
8 января
16.00 - Праздничная развлекательная программа «Веселое новогодье!»
17.00 - новогодняя дискотека «В ритме 2020!»
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
Уличная площадка по ул. Заречная, 6
21 декабря, 12.00 - праздничное мероприятие «Новый год у ворот!»
Площадь перед зданием администрации Первомайского района, ул. Физкультурная, 7
23 – 24 декабря, 11.00 - районный фестиваль снежных фигур (в фестивале будет задействована и уличная площадка по ул. Твардовского, 22/2 и 22/3)
25 декабря, 17.00 - открытие елочного городка «Новогодние приключения»
Уличная площадка по ул. Твардовского, 22/2 и 22/3
26 декабря, 17.00 - открытие елочного городка «Новогодние вытворяшки»
Уличная площадка по ул. Твардовского, 8
27 декабря, 13.00 - новогодняя праздничная программа «Зимняя сказка»
Уличная площадка по ул. Героев Революции, 10
27 декабря, 16.00 - праздничное мероприятие «Новогодние чудеса»
Парк «Первомайский», ул. Маяковского, 5а
27 декабря, 17.00 - праздничная программа «Новогоднее авеню», открытие районной новогодней елки
Спортивная площадка ДЮФЦ «Первомаец», ул. Аксенова, 21
30 декабря, 17.00 - праздничная программа «Новый год к нам идет», открытие елочного городка
Площадь перед зданием администрации Первомайского района
6 января, 12.00 - праздничная программа «На встречу Рождеству»
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ПКиО «У моря Обского» ул. Софийская , 15
22 декабря, 13.00 - открытие елки и снежного городка «Здравствуй, здравствуй Новый год». III Фестиваль «Снеговик – 2019», открытый творческий конкурс «Наш теплый парк»
7 января, 13.00 - развлекательная программа. «Рожественские встречи»
Площадь ДК «Академия», ул. Ильича, 4
5 января, 17.00 - театрализованное народное гуляние «Новый год встречай, Рождество величай!»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОНЫ)
Сквер «Лучистый» (у дома Красный проспект, 186)
26 декабря, 13.00 - новогодний карнавал
Центральный парк, ул. Мичурина, 8
28 и 29 декабря, 15.00 – детская развлекательная программа «Хоровод у нашей елки»
2 – 6 января, 13.00 – праздничная программа «Не дадим скучать мы елке»
7 января, 15.00 – рождественская программа «Веселимся, не скучаем - праздник весело встречаем»
Парк «Заельцовский», ул. Парковая, 88
28 декабря, 14.00 – семейная игровая программа
ИСТОЧНИК KP.RU