Новый год 2019-2020 в Новосибирске: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Уже через неделю вся страна будет отмечать один из самых любимых народом праздников - Новый год 2019-2020. И если вы еще не решили, куда сходить в праздник, то в помощь вам – наша самая полная шпаргалка по новогодним мероприятиям!

ИДЕМ В ЦЕНТР!

Театральный сквер

31 декабря, 23.00 (до 3.00 1 января) - празднование Нового года

Сюда лучше пойти, если вы хотите более спокойной обстановки в праздник. На катке у оперного будет звучать музыка из балета «Щелкунчик», а в новогоднюю ночь запустят всего несколько фейерверков.

7 января, 12.00 (до 17.00) - праздничная программа «Рождество» в новогоднем пространстве в Театральном сквере

Каток в сквере уже работает.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Михайловская набережная

31 декабря, 23.00 (до 3.00 1 января) – праздничная программа «Новогодняя ночь»

А вот эта праздничная площадка, наоборот, будет самой веселой и активной. Здесь в полночь прогремит главный городской салют, будут работать аттракционы, горки, большой каток с музыкальным сопровождением.

7 января, 12.00 (до 17.00) - праздничная программа «Рождество»

Первомайский сквер

4 января – открытие XX Сибирского фестиваля снежной скульптуры и выставка снежных скульптур. Мастера начнут работать с самого утра, так что заглянуть туда вы сможете в любой момент.

8 января, 14.00 (до 15.00) - Подведение итогов конкурса на лучшую снежую скульптуру в рамках XX Сибирского фестиваля снежной скульптуры

Главный салют прогремит на набережной.Фото: Влад КОМЯКОВ

ОТМЕЧАЕМ РЯДОМ С ДОМОМ!

Если идти на главные праздничные площадки в центр вам совсем не хочется, то вы смело можете отправиться на праздник рядом с домом.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Администрация Дзержинского района (пр. Дзержинского, 16)

25 декабря, 16.00 - новогодний флешмоб «Парад Дедов Морозов»

Парк «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)

25 декабря, 16.00 - новогодний праздник «Елка искрами сияет, всех на праздник приглашает!»: открытие районной елки

29 декабря, 13.00 - детский праздник «Чудеса у нашей елки»

2 января, 13.00 - детский праздник «Хоровод друзей у елки» с участием творческого коллектива ЦВР «Галактика»

3 января, 13.00 - детский праздник «Вот она какая, красавица лесная!» с участием творческих коллективов ДК «Точмашевец»

4 января, 13.00 - детский праздник «Дед Мороз приходит в гости!» с участием МЦ «Звездный»

КАЛИНИСКИЙ РАЙОН

Парк «Сосновый бор», ул. Учительская 49

29 декабря, 14.00 - праздничная программа открытия «В царстве славного Мороза!»

3 января, 12.00 - игровая программа для детей «Снегурочкины забавы»

4 января, 12.00 - семейная игровая программа «Дед Мороз приглашает»

7 января, 12.00 - праздничная программа «Волшебное Рождество»

Нижняя зона сквера по ул. 25 лет октября

16.00 – открытие главной районной елки, театрализованная интерактивная программа «Емелюшки проказы -Морозушки наказы»

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Затулинский парк аттракционов, ул. Зорге, 47/2

24 декабря, 16.00 - праздничное открытие новогоднего снежного городка

4 января, 12.00 - спортивно-развлекательная программа «Зимний заплыв», посвященная Дню снега

7 января, 12.00 - тематическая программа «И зажглась рождественская звезда»

10 января, 12.00 - развлекательная программа «Народный балаганчик»

17 января, 12.00 - программа по экологическому просвещению «Утепляем парк»

Парк «Бугринская роща», ул. Саввы Кожевникова, 39

4 января, 15.00 - спортивно-развлекательная программа «Сугробный дайвинг», посвященная Дню снега

7 января, 15.00 - тематическая программа «И зажглась рождественская звезда»

10 января, 15.00 - развлекательная программа «Народный капустник»

Дворовая территория по ул. Герцена, 20

21 декабря, 12.00 - новогодняя программа «Новый год к нам мчится!»

Дворовая территория по ул. Зорге, 133

27 декабря, 16.00 - праздник «Весело и дружно встретим Новый год»

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Парк им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а

1 января

16.00 - праздничная развлекательная программа «Веселье Нового года!»

17.00 - новогодняя дискотека «В ритме 2020!»

2 января

16.00 - праздничная развлекательная программа «В Новый год за сказками!»

17.00 - новогодняя дискотека «В ритме 2020!»

3 января

16.00 - праздничная развлекательная программа «Новогоднее путешествие!»

17.00 - новогодняя дискотека «В ритме 2020!»

4 января

16.00 - праздничная развлекательная программа «Снежный разгуляй!»

17.00 - новогодняя дискотека «В ритме 2020!»

5 января

16.00 - праздничная развлекательная программа «Капризы Деда Мороза!»

17.00 - новогодняя дискотека «В ритме 2020!»

6 января

16.00 - праздничная развлекательная программа «Новогодний бум!»

17.00 - новогодняя дискотека «В ритме 2020!»

7 января

16.00 - праздничная развлекательная программа «Рождественская встреча!»

17.00 - новогодняя дискотека «В ритме 2020!»

8 января

16.00 - Праздничная развлекательная программа «Веселое новогодье!»

17.00 - новогодняя дискотека «В ритме 2020!»

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Уличная площадка по ул. Заречная, 6

21 декабря, 12.00 - праздничное мероприятие «Новый год у ворот!»

Площадь перед зданием администрации Первомайского района, ул. Физкультурная, 7

23 – 24 декабря, 11.00 - районный фестиваль снежных фигур (в фестивале будет задействована и уличная площадка по ул. Твардовского, 22/2 и 22/3)

25 декабря, 17.00 - открытие елочного городка «Новогодние приключения»

Уличная площадка по ул. Твардовского, 22/2 и 22/3

26 декабря, 17.00 - открытие елочного городка «Новогодние вытворяшки»

Уличная площадка по ул. Твардовского, 8

27 декабря, 13.00 - новогодняя праздничная программа «Зимняя сказка»

Уличная площадка по ул. Героев Революции, 10

27 декабря, 16.00 - праздничное мероприятие «Новогодние чудеса»

Парк «Первомайский», ул. Маяковского, 5а

27 декабря, 17.00 - праздничная программа «Новогоднее авеню», открытие районной новогодней елки

Спортивная площадка ДЮФЦ «Первомаец», ул. Аксенова, 21

30 декабря, 17.00 - праздничная программа «Новый год к нам идет», открытие елочного городка

Площадь перед зданием администрации Первомайского района

6 января, 12.00 - праздничная программа «На встречу Рождеству»

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

ПКиО «У моря Обского» ул. Софийская , 15

22 декабря, 13.00 - открытие елки и снежного городка «Здравствуй, здравствуй Новый год». III Фестиваль «Снеговик – 2019», открытый творческий конкурс «Наш теплый парк»

7 января, 13.00 - развлекательная программа. «Рожественские встречи»

Площадь ДК «Академия», ул. Ильича, 4

5 января, 17.00 - театрализованное народное гуляние «Новый год встречай, Рождество величай!»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОНЫ)

Сквер «Лучистый» (у дома Красный проспект, 186)

26 декабря, 13.00 - новогодний карнавал

Центральный парк, ул. Мичурина, 8

28 и 29 декабря, 15.00 – детская развлекательная программа «Хоровод у нашей елки»

2 – 6 января, 13.00 – праздничная программа «Не дадим скучать мы елке»

7 января, 15.00 – рождественская программа «Веселимся, не скучаем - праздник весело встречаем»

Парк «Заельцовский», ул. Парковая, 88

28 декабря, 14.00 – семейная игровая программа