Убийца новосибирской певицы устраивал банкеты на зоне и подсаживал заключенных на «спайсы»

Осужденный за убийство и грабежи новосибирец Виталий Литвинов* держал в страхе колонию ИК-3, вымогая у заключенных деньги. Юрий Машканцев, одна из его жертв, пожаловался начальнику колонии на соседа, а через несколько дней был найден мертвым. Матери других заключенных обратились к правозащитникам - те нашли фото банкетов, которые Литвинов проводил за решеткой, а также доказали, что у зэка при себе был айфон. Почему новосибирская колония ИК-3 превратилась в кошмар для многих зэков - выяснили в КП-Новосибирск.

КРЕДИТ НА ОТСИДКУ В ТЮРЬМЕ

Житель Бердска Николай Зарубин (имя изменено по просьбе родственников. - Прим. ред.) отметил 19-летие в колонии общего режима на Первомайке. Молодой человек должен был стать кадетом, но увлекся наркотиками и был задержан за хранение марихуаны. Мать Марина признается, что воспитывала сына одна и не уследила за юношей в переходном возрасте, не помогла даже реабилитационная клиника.

- Я надеялась, что в тюрьме наступит ремиссия, но получилось наоборот. Осужденный Литвинов вместе со своим другом заставляли сокамерников покупать курительные смеси, подсаживали всех на «спайсы», требовали деньги, сильно избивали несогласных, угрожали в том числе сексуальным насилием. Почти каждый месяц от Коли требовали перечислять по 20 тысяч рублей на карту жены Литвинова, за отказ его сильно избили. После моих жалоб руководству колонии Литвинов стал угрожать Коле жестокой расправой. Мой сын попытался покончить с собой. Остался жив… - рассказала КП-Новосибирск мама бывшего заключенного.

Вот такие вечеринки закатывали осужденные после того, как отбирали деньги у более слабых сидельцев. Фото: Предоставлено Gulagu.net

Другой жертвой Литвинова стал 21-летний Юрий Машканцев из Вологды, который отбывал наказание за соучастие в убийстве. Мать Наталья с дочерью влезли в кредиты, чтобы выплатить тем же вымогателям более 80 тысяч рублей. По словам женщины, в конце августа Юра позвонил домой и рассказал, что пожаловался на регулярные избиения начальнику колонии Юрию Кузьмину, обвинив во всем Виталия Литвинова. А на следующий день раздался звонок из администрации колонии - сообщили о смерти Юрия. Экспертиза показала: Машканцев умер от асфиксии, гибель ненасильственная. Но родственники считают, что его насильно обкурили смесями, из-за чего он захлебнулся рвотными массами.

Парень, не выдержавший прессинга. Юра Машканцев пожаловался начальству колонии, а потом его нашли мертвым. Фото: Предоставлено Gulagu.net

ОТМОРОЖЕННЫЙ УБИЙЦА

Виталия Литвинова боялась вся колония. Сам осужденный хвастался сокамерникам, что убил девять человек, в том числе некоторых якобы в колонии, кому-то даже снял скальп. Но это оказалось мифом. Литвинов действительно сидел за убийство, но не зэков, а беззащитной женщины. Преступником стал еще в 17 лет. Дело было громкое: в новогоднюю ночь 2010 года в Новосибирске нашли убитой певицу, артистку Театра музкомедии Елену Калиновскую. Отморозок подкараулил ее на улице и напал, добычей стали мобильник певицы и 100 рублей. Когда Литвинова поймали, оказалось, что до этого его жертвой стала еще одна женщина в норковой шубе - работница налоговой, но ей повезло: она выжила.

Елену Калиновскую убили на улице в новогоднюю ночь: она вышла прогуляться в Центральном парке, где на нее напал отморозок.

Тогда Новосибирский областной суд приговорил отмороженного подростка к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. В этом году его срок подходил к концу. Но матери заключенных устроили шум: «Вы выпустите на волю отмороженного преступника». Характеристика от ГУФСИН на Литвинова дословно звучит так: «Имеет 56 дисциплинарных взысканий, на меры воспитательного характера реагирует слабо, для себя должные выводы делает не всегда».

- Зверства в колонии сочетались с попустительством сотрудников, - уверена правозащитница общественной организации Gulagu.net Светлана Мальцева. - У привилегированных зэков были комнаты отдыха с плазменными телевизорами, айфоны и банкеты, а обыски якобы проводились формально. После жалоб генералу ГУФСИН в Москве начались проверки - и только с третьей попытки было возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.

Уголовное дело касалось только издевательств над Николаем Зарубиным, по остальным эпизодам - глухо. Как говорят родственники, следствие затягивалось по причинам из разряда «вирус залез в компьютер следователя и уничтожил важные доказательства». Однако часть доказательств все-таки сохранились - к примеру, фотографии с банкетов, которые Литвинов и компания устраивали прямо в колонии, а также удалось доказать, что зэки свободно пользовались на зоне айфонами.

Литвинов со своей женой, именно на ее карту родственники осужденных переводили кредитные деньги. Фото: Предоставлено Gulagu.net

ЖЕНА ВЕРНУЛА 10 ТЫСЯЧ

На суде обвиняемые отказались признать вину.

- Литвинов получил три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, его подельник - четыре года в колонии строгого режима по совокупности приговоров, - прокомментировала помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда родственникам и присудил выплатить 75 тысяч рублей, жена Литвинова вернула перевод с карты - 10 тысяч рублей. Но мать жертвы издевательств намерена обжаловать приговор: она считает наказание Литвинову слишком мягким.

- Следователи три раза закрывали уголовное дело за отсутствием состава преступления. Проверки начались только после вмешательства Генпрокуратуры РФ и Главного управления ФСИН России. В сентябре этого года мой сын Коля освободился и сейчас поехал на Север работать на вахте. Приговор считаю несправедливым, после него Литвинов просто вернется в свою колонию и продолжит творить беспредел. Он и на суде об этом открыто говорил. Таких людей нельзя выпускать в общество, - считает мама потерпевшего Марина.

По словам общественников, сотрудников исправительной колонии, пособничавших преступникам, не уволили, а перевели в другие подразделения системы, некоторые пошли на повышение…

Корреспондент КП-Новосибирск также отправил запрос в ГУФСИН с просьбой рассказать, почему сотрудники колонии не пресекли преступления в среде заключенных и куда делись те сотрудники, которых общественники обвиняют в пособничестве.

Сотрудники ГУФСИН на суде утверждали, что не знали о вымогательствах или избиении заключенных в отряде, хотя правозащитники пытались доказать попустительство и привилегии для Литвинова и части других заключенных. Однако параллельно истории с вымогательством по результатам серии проверок в колонии были возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников. Так, в октябре заместитель начальника ИК № 3 Павел Кожухарь получил два года лишения свободы за взятку в размере 22 тысяч рублей.

- Оценка руководству колонии была дана подразделениями Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области, нарушения законности не установлены, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУФСИН РФ по Новосибирской области.

* Фамилия изменена, пока приговор не вступил в законную силу.