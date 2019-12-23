«Нам нравится побеждать»: в СГУПСе выбрали «Лучшую группу - 2019»

На итоговом гала-концерте выступили девять лучших групп.

13 декабря в СГУПСе прошел конкурс «Лучшая группа - 2019». На сцене актового зала собрались самые целеустремленные и талантливые студенты. За участие в финале молодые люди сражались целый год.

«Мы стали семьей»

Конкурс начнется только через полчаса, а в коридоре уже море болельщиков. Участников пока не видно. Они закрылись в аудиториях - готовятся к выступлению. Студенты третьего курса факультета «Промышленное и гражданское строительство» участвуют второй год подряд.

- В прошлом году мы не победили, поэтому сегодня очень хотим занять первое место. Что дает нам конкурс? Это сплочение группы плюс море эмоций. Мы каждый день проводили вместе, репетировали номера. Уже стали одной большой семьей, - рассказали студенты Антон Лукин и Мария Воробьева.

А вот студенты факультета «Мосты и тоннели» уверены, что в этом году они получат главный приз шестой раз.

- Побеждать не надоело. Мы приготовили номера лучше и круче, чем в прошлом году. Почему уверены в победе? У нас огромный опыт, старались весь год. Наша группа очень любит занимать первые места, - улыбается третьекурсник-мостовик Артем Болтушкин.

Перед тем как попасть в финал, группы проходят жесткий отбор, он ведется по определенным показателям: учебная успеваемость, активность в общественной и научной жизни вуза, разработка проектов.

- Конкурс мы проводим уже восемь лет. Инициировал его студенческий профсоюзный комитет. В финал выходят девять групп - представители всех факультетов. В этом году конкурс уникален тем, что мы приурочили его к общей линейке мероприятий года на тему «210 лет транспортному ведомству и транспортному образованию России», - объяснил Илья Селюнин, один из организаторов конкурса «Лучшая группа». - Эту тему мы отработали на научно-практической конференции, где группы рассказали, как они видят свою профессию в контексте истории всей транспортной отрасли.

Ребятам есть ради чего стараться, ведь за первое место положена путевка в Шерегеш. Ее полностью оплачивает университет.

Забрали шестую победу

Старт дан. Зал не вмещает всех желающих - более 600 человек, идет прямая онлайн-трансляция в соцсети «ВКонтакте». Участники конкурса выходят на сцену и исполняют гимн СГУПСа. Далее - первый конкурс «Визитка». Каждой команде заранее дали домашнее задание - подготовить трехминутное выступление на тему «Мой факультет - моя гордость». Судя по происходящему на сцене, даже и не скажешь, что пришел в гости к железнодорожникам и технарям. Ребята танцевали, пели и шутили, как настоящие профессионалы.

Своими знаниями студенты смогли блеснуть в «Интеллектуальном конкурсе»: участники продемонстрировали эрудицию в вопросах истории университета, железных дорог России и других профессиональных отраслях.

Последним, но не по значимости, стал творческий конкурс. В честь Года театра студенты подготовили и показали театральные постановки на транспортную тематику.

Яркие эмоции, накал страстей сопровождали все выступления. Звания «Лучшая группа - 2019», по мнению компетентного жюри, удостоились студенты факультета «Мосты и тоннели». Поздравляем ребят с победой и желаем хорошо отдохнуть в Горной Шории!