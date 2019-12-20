Новогоднее волшебство: на «Главной Ёлке Сибири» оживут детские рисунки

Живая 10-метровая красавица украсит праздник

Уже совсем скоро - 21 декабря - состоится долгожданное открытие «Главной Ёлки Сибири» и премьера спектакля «Чудесный снеговорот» в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Гостей новогоднего праздника ждет эксклюзивный сюжет спектакля, полный приключений и неожиданных поворотов, и уникальные для Новосибирска игровые локации. Поторопитесь, билеты на премьеру праздника еще есть в продаже!

- Каждый год на этом самом масштабном новогоднем празднике в Сибири собираются тысячи семей, чтобы вместе весело отпраздновать Новый год, - рассказывают организаторы праздника. - Трехчасовое мероприятие на громадной площадке (8000 кв. м), красивая 10-метровая живая елка и более 25 игровых локаций и фотозон - такое торжество точно запомнится вашим детям на всю жизнь!

Тысячи семей соберутся в «Новосибирск Экспоцентре», чтобы отпраздновать Новый год.

Новогодний спектакль «Чудесный снеговорот», в котором маленькая девочка Алька и Совенок отправятся в путешествие, чтобы вернуть новогоднее настроение, - главное событие праздника. В спектакле поет настоящая оперная дива, танцуют профессиональные балерины и чемпионы мира по брейк-дансу, а еще в представлении принимают участие известные театральные артисты.

Как оживают рисунки

Среди 25 игровых локаций, которые предлагает «Главная Ёлка Сибири», есть совершенно уникальные для Новосибирска. Интерактивный видеомэппинг - технология дополненной пространственной реальности, которая позволяет создавать на стенах, полу, потолке, фасаде проекции, реагирующие на движения человека. Реальный мир сливается с виртуальным наяву, человек становится частью игры и может управлять развитием сюжета.

Один из вариантов виртуального мира наяву - интерактивная игра «Кидалки». По сути это компьютерная игра-стрелялка, где все действие происходит не на дисплее, а на стене.

- Аттракцион «Ожившие рисунки» - симбиоз комнаты для творчества и увлекательной игры, - уточняют организаторы «Главной Ёлки Сибири». - На стены проецируется мультипликационный сюжет - «абстрактный мир», «загадочная планета», «волшебный зоопарк», «аквариум». При этом дети, сидя за столиками, рисуют и раскрашивают картинки с новыми обитателями волшебного мира. И в это время рисунки сканируются и оживают на стене. От таких спецэффектов малыши точно будут в восторге!

На «Главной Ёлке Сибири» никто не останется без подарков.

А вот аттракцион «Интерактивный спорт» очень популярен среди детей постарше, особенно в зимнее время. Их ждут безопасные игры с мячом, футбол, баскетбол, хоккей, дартс, боулинг, интерактивные классики, городки и многое другое.

Но на этом волшебство «Главной Ёлки Сибири» не заканчивается. Сахарную вату, лимонад и мороженое все детишки получат абсолютно бесплатно.

Важно

«Главная Ёлка Сибири - 2020» пройдет 21, 22, 28, 29 декабря 2019 года и 3, 4, 5, 6 января 2020 года.

Начало в 11.00 и 15.00, праздник длится 3 часа.

Билеты можно приобрести на сайте: www.expo-elka.ru или в кассе МВК «Новосибирск Экспоцентр», а также на kassir.ru