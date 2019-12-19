На фасад прекрасная, страшная внутри: экс-чиновник заплатит 47 миллионов за новостройку, в которой нельзя жить

Бывшего главу Барабинского района Максима Овсянникова отдали под суд за то, что людей из ветхого жилья чуть не переселил в аварийное. По проекту 46-квартирный дом выглядел как картинка в «Инстаграме»: свежо, стильно, с европейскими нотками. Семьи, попавшие под программу переселения, сначала радовались будущему новоселью, потом томились в долгом ожидании - стройка тянулась с 2013 года. А когда наконец поехали на экскурсию в почти достроенные квартиры, поняли, что переезд снова откладывается. Прекрасная с виду новостройка внутри оказалось страшненькой. Стены скрипели и осыпались, будто в старом бараке.

С виду дом красивый, но жить в нем просто опасно. Фото: Константин ТЕРЕЩЕНКО.

- Дом построили в квартале Г - рядом новый садик, хорошая школа, остановка. Удобное место. И внешне дом получился симпатичным, он готов на 90 процентов. Я заходил внутрь: хорошие планировки, просторный холл, чистенькие квартиры, вся сантехника установлена. Приятно смотреть, заходи и живи. Но... Все стены в трещинах. Дом просто разваливается, хотя еще даже не введен в эксплуатацию. Жить в таком реально опасно, - рассказал КП-Новосибирск депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко.

Следователи говорят, что строители допустили ошибку на первом же этапе: неправильно возвели фундамент. Экспертиза показала, что дом уже не исправить, жить в нем нельзя - только сносить. А ведь глава Барабинска Максим Овсянников, все эти годы курировавший стройку, уже перечислил застройщику сумму, положенную по контракту, - 47 миллионов рублей.

- В установленный контрактом срок - до 2016 года - строительство жилого дома завершено не было, дом в эксплуатацию не введен. Несмотря на это, оплата застройщикам по муниципальному контракту произведена была в полном объеме, - прокомментировал Дмитрий Лямкин, старший помощник прокурора Новосибирской области.

А что же люди, оставшиеся без квартир? Они все-таки справили новоселье, но во вторичке. То есть бюджет заплатил за их переезд дважды.

- Вместо красивого нового дома люди получили деньги на покупку квартир на вторичном рынке и разбрелись по хрущевкам, сталинкам - снова по старому жилищному фонду, - говорит Терещенко. - За жильцов просто обидно: они все время ждали, очень хотели переехать в новый дом, а в итоге их обманули. Нас всех обманули - у нас теперь под окнами очередная брошенная стройка. Ее никто не охраняет, по сути там опасно. При этом там ходят дети, подростки. Мало ли что может случиться...

По этому дому в суде еще идет разбирательство. Фото: Константин ТЕРЕЩЕНКО

Решение о переводе денег застройщику принимал Максим Овсянников, все эти годы он стоял во главе Барабинска - был то сити-менеджером, то главой администрации. Следователи возбудили на него уголовное дело по статье «Халатность». Но разбирательства тянулись, как и строительство малоэтажки, очень медленно. В итоге сроки давности преступления прошли, дело против Овсянникова суд прекратил.

Тогда прокуратура выдвинула материальный иск - в счет возмещения причиненного ущерба. Сегодня стало известно, что суд взыскал с чиновника 47 миллионов в бюджет Барабинска. Маленькая, но победа.

Интересно, что параллельно Овсянникова судят еще и за другую стройку, тоже в рамках проекта по переселению людей из ветхого жилья. Речь идет о доме на улице Л. Толстого. И там тоже подрядчик не сдал новостройку в срок, но получил от чиновника положенные по контракту миллионы. Людей заселили в новые квартиры, но жить там было опасно. Дом так же трещал по швам, да еще и с крыши вода лилась.

- Я был в квартире на первом этаже: вся вода скапливалась в натяжном потолке. И чтобы ее слить, хозяин отсасывал эту воду с помощью шланга через отверстие для лампы! - показывал тогда видеокадры депутат Терещенко. Ночевать в этом доме люди отказались. А эксперты признали, что его надо сносить

Жилец дома на улице Л. Толстого. Мужчина отсасывает воду с потолка. Фото: Константин ТЕРЕЩЕНКО.

За превышение должностных полномочий бывшему главе грозит до семи лет колонии. Но, скорее всего, он снова останется на свободе.

- Есть перспектива, что дело снова переквалифицируют по статье «Халатность». И снова закроют из-за сроков давности, - прогнозирует Терещенко. - Прокуратура опять выйдет с иском о возмещении вреда - там сумма порядка 17 миллионов. Но мало верится, что с Овсянникова такие деньги можно будет взыскать. Как и то, что получится с него взыскать уже присужденные 47 миллионов.

КП-Новосибирск будет следить за ходом этого судебного процесса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/750681" frameborder="0"></iframe> Самый красивый дом Барабинска может рухнуть в любой момент.

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