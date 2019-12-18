«Это что? Такая охота?»: неизвестный на снегоходе расстрелял редких овчарок

В Мошковском районе Новосибирской области мужчина на снегоходе издалека расстрелял дробью двух породистых собак. Хозяева были в шоке, они кинулись спасать животных и не разглядели нападавшего. Одна собака, испугавшись, рванула в сторону, ее искали в окрестных лесополосах, нашли спустя три дня - живую, но исхудавшую и раненую. Что грозит стрелявшему и какой закон он нарушил, разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

Зафира лежала под кустом на снегу, когда ее нашли. Фото: личный архив.

«ОНА УТКНУЛАСЬ НОСОМ В МЕНЯ, БУДТО ПЛАКАЛА»

Римма Шабуневич вместе с мужем переехала за город некоторое время назад. У супругов частный дом в поселке Октябрьском, места много, вокруг поля и лесок. Семья давно мечтала завести собак - кангальских овчарок, не самая распространенная порода.

Заказывали из проверенного питомника в другом регионе. Мальчику Енаю 6 месяцев, девочка Зафира постарше - ей чуть больше года. 15 декабря хозяева поехали на обычную прогулку с собаками, отъехали от жилой зоны где-то за километр, там отпустили собак, чтобы они побегали по снегу. Тогда все и случилось.

- Заметили краем глаза снегоход черно-серый. Ну мало ли кто ездит… Потом услышали выстрелы, - рассказала КП-Новосибирск хозяйка Римма Шабуневич. - В голове только пронеслось: «Нет, не может такого быть!». Енай сразу упал в снег, Зафира от испуга убежала. Мы, конечно, растерялись, сразу кинулись за псом. Вытащили его из сугроба, погрузили в машину, повезли в ветклинику. Девочку не нашли…

Шестимесячного, но уже крупного в силу породы щенка задели шесть дробин, одна прошла навылет. Все дробинки в задних ногах. Жить Енай будет, но пока хромает, и пройдет ли это, еще неизвестно. За второй собакой хозяева вернулись в тот же вечер, долго искали по округе, кричали, но - безрезультатно.

Объявление о пропавшей овчарке распространили по местным пабликам и соседским чатам.

- Неподалеку находится частный сектор - люди предлагали помощь, тоже ходили с нами искать Зафиру. Другие местные жители нас даже на снегоходе прокатили по окрестностям, но мы так и не нашли нашу девочку, - продолжает Римма.

Во вторник житель из частного сектора ходил в тех же местах и нашел под кустом раненую собаку. Мужчина сразу же сообщил об этом хозяевам.

- Зафира была в шоковом состоянии. Она, видимо, бегала все это время, выбилась из сил. Потеряла 4 килограмма за эти дни. Когда мы ее забрали, она просто уткнулась носом в меня, как будто плакала, - вспоминает хозяйка.

Малыш Енай уже брал первое место на выставке. Фото: личный архив.

«А ЕСЛИ БЫ В НАС ПОПАЛ?»

Зафира тоже ранена, дробины попали в ногу. Одна дробинка - в черепе, рядом с глазом.

- Теперь один глаз под вопросом, - вздыхает женщина.

Собаки были выставочные. Енай уже брал первое место на интернациональной международной выставке «Сибирь XXI век». Девочку тоже готовили к показам. Теперь, естественно, карьера может закончиться.

- Мы не понимаем, кто и зачем мог это сделать. У нас нет конфликтов в поселке, на собак никто не жаловался. В Октябрьском они всегда только на поводках, - объясняет женщина. - Агрессии они никогда не проявляли, не нападали ни на кого. Это пастушья порода, они очень умные, осмотрительные, ориентированы на человека. Все выстрелы, об этом говорят и ветеринары, пришлись на заднюю часть, что подтверждает: собаки не нападали, а убегали. Да это же щенки еще, о какой вообще агрессии может идти речь?

Хозяева пытались проследить путь снегохода, но следы замело, к тому же в этих местах часто ездят на таком виде транспорта, лыжня запуталась и ни к чему не привела.

Супруги уже написали заявление в полицию, но правоохранители, по словам Риммы, не совсем поняли хозяев.

- Нас спросили: «Что это за порода такая, раз вы так за них беспокоитесь?» То есть как будто это в порядке вещей, что человек просто берет карабин и идет стрелять в собак. Мы были в 100 - 150 метрах от них! А если бы стрелок в нас попал? И вообще, это что? Такая охота? - недоумевает сибирячка.

Сообщение о стрелке в районе Октябрьского разместили в местной группе, но администратор сообщества вскоре удалила его, объяснив, что, так как собаку нашли и вопрос решен, то пост не имеет смысла.

Местные жители говорят, что где-то полгода назад в этом же районе ходили слухи о подобной ситуации, неизвестный издали пытался пристрелить чью-то собаку, но шумиху тогда никто поднимать не стал.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

«В охотугодьях с собакой делать нечего»

Юрист Инесса Рябинина считает, что виновность стрелка зависит от того, где все происходило:

- Если это земли охотхозяйства, то с собаками там делать нечего, хозяин мог просто защищать свои земли, ведь собаки могут причинить урон. А если земли сельхозназначения, то это порча чужого имущества, в данном случае имущество - это собака. Есть статья 167 Уголовного кодекса «Умышленное причинение вреда чужому имуществу», виновные наказываются штрафом в размере до 40 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев и так далее.

Комментарий специалиста

«ИНСПЕКТОРА ТАК НЕ ДЕЛАЮТ»

Петр Гога, заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области, придерживается другой позиции: неважно, на каких землях стреляли в собак, это странный поступок, который противоречит здравому рассудку:

- Место, где это произошло, - зона общедоступных охотничьих угодий. Однако нет разницы, на какой территории находились собаки. Стрелять в них без причины надобности нет. К тому же собаки не охотничьи, а просто погулять вышли. Трудно, конечно, будет определить, кто стрелял, но наши инспектора никогда так не поступают. И на данный момент у нас там инспектора нет. Оснований стрелять, думаю, у человека не было - животные ему не угрожали, тем более он на снегоходе был. Выход один: выяснить, кто этот стрелок, и идти в суд.