Новогодняя «Елка» от «Комсомолки»

Под Новый год взрослые ждут чуда ничуть не меньше, чем дети - встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. А еще волнуются: что положить детям под елку, как организовать главный семейный праздник? От вопросов голова кругом, а заботы, похоже, не заканчиваются даже с боем курантов…

«Комсомолка» понимает и принимает близко к сердцу все предновогодние хлопоты наших читателей, а поэтому дарит всем маленьким сибирякам уникальный праздник.

Итак, Новый год с «Комсомолкой» начнется… 25 декабря в 15.00 в ДК имени Октябрьской революции (ул. Ленина, 24). Организаторы праздника обещают настоящую… революцию! С яркими сказочными персонажами, захватывающим сюжетом и участием в этом новогоднем действе абсолютно всех гостей.

- Детали предстоящего праздника мы раскрывать не будем, но представление начнется буквально в фойе, - рассказали о детской «Елке-2020» организаторы. - Задолго до прихода Деда Мороза и Снегурочки вы уже погрузитесь в атмосферу праздника. Надеемся, вам все очень понравится. От вас требуется только одно: желание оказаться в эпицентре событий, которые надолго запомнятся и маленьким и взрослым.

Уникальная «Елка-2020» от новосибирской «Комсомолки» ждет вас!

Торопитесь, количество билетов ограничено!

Цена билетов: 500 руб. (в стоимость входит подарок). Папа и мама могут пройти свободно.

Купить билеты: ул. Советская, 64, 10-й этаж, «Комсомольская правда»

Для справок: (383) 289-99-66

Ждем вас на нашей революции!