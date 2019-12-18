Областные парламентарии увеличили бюджет на 10,5 миллиарда рублей и выступили за запрет продажи снюсов детям

За бюджет проголосовали единогласно

16 декабря областные парламентарии приняли бюджет Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов во втором чтении. Напомним, что на предыдущей сессии, 21 ноября, законопроект был одобрен в первом чтении.

Увеличение собственных доходов областного бюджета ожидается в общей сумме 10,5 миллиарда рублей. Объем расходов, прогнозируемый на 2020 год, составляет 177,5 миллиарда рублей. Дефицит - 4,6 миллиарда рублей. На 2021 год доходы и расходы составят почти 177 миллиардов рублей, на 2022-й - 186,5 миллиарда.

- Ко второму чтению к проекту закона была сформирована таблица из 199 поправок, рекомендуемых к принятию, - рассказал Александр Морозов, председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. - В блок поправок вошли предложения по увеличению финансирования мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот - 50 миллионов рублей, на подготовку территории для строительства моста через Обь - 695 миллионов рублей, на строительство дорожной инфраструктуры для Ледового дворца спорта - 2,5 миллиарда рублей.

Кроме того, Новосибирску будет выдана субсидия 350 миллионов рублей для повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений, 50 миллионов рублей - на реконструкцию здания и размещение театра под руководством Сергея Афанасьева, 73 миллиона рублей - на обеспечение деятельности МФЦ, 25 миллионов рублей - Чистоозерному району на строительство крытого хоккейного модуля. Также предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 310 миллионов рублей на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения.

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области, подчеркнул, что итоги единогласного голосования за бюджет во втором чтении - это показатель профессионализма и консолидации депутатов.

Никотиновые конфеты должны быть под запретом

На сессии Заксобрания депутаты приняли обращение к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву о совершенствовании правового регулирования жевательных никотиносодержащих смесей.

Законодатели решили принять все меры, чтобы остановить продажу снюсов, на смертельную удочку которых попадаются дети в возрасте от 10 до 17 лет, поскольку такие смеси в пакетиках в виде леденцов легкодоступны для ребенка - их можно купить в любой торговой точке. И печальная статистика тому подтверждение. В Новосибирске уже зафиксированы случаи смерти школьников, которые подсели на жевательный табак. Кроме того, доказано, что регулярное употребление жевательного никотина может вызвать рак десен, гортани, пищевода, хотя сами производители утверждают, что товар является безопасным и не наносит вреда.

Но пока продажа этих ядовитых веществ не отрегулирована законом, их свободно может купить любой желающий. Депутат Олег Сметанин считает, что для решения этой глобальной проблемы следует также обратиться за поддержкой в Госдуму и субъекты Федерации.

- В наш дом пришла беда! - считает Олег Александрович. - Ребятишки поголовно жуют этот никотин! Мы строим стадионы, привлекаем молодежь к спорту, а негодяи, которые придумали эту отраву, делают детей инвалидами. Зафиксированы уже и смертельные случаи в нашем городе.

Парламентарий подчеркнул, что с депутатами должны объединиться наркологи, правоохранители и врачи, чтобы противодействовать распространяющемуся злу.