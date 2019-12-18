Знай наших: бригада скорой коммунальной помощи

Так случилось, что крупная коммунальная авария в Новосибирске пришлась на самый пик сильных ноябрьских морозов. Пока в квартирах сибиряков было тепло и уютно, никто и не думал об энергетиках, но, когда пришла беда, вспомнили всех, причем недобрым словом… Увы, но обыватели именно так относятся и к сотрудникам ремонтных бригад, работающим на объектах.

Двойной порыв в 27-градусный мороз

Энергетики не скрывают: теплосети Новосибирска, а их протяженность больше 3 тысяч километров, сильно изношены, причем половина из них - на 100%. За 20 - 30 лет эксплуатации все они пришли в негодность. Такие трубы-«ветераны», обнаруженные при аварийных раскопках, буквально разлетаются в крошку…

- С начала отопительного сезона уже выявлено более 850 порывов на теплотрассах, - рассказывает Петр Бажин, советник генерального директора теплосетевого подразделения Новосибирского филиала СГК. - Примерно по 15 порывов в день выявляем и столько же устраняем. Один дефект, конечно, отличается от другого, но то, что мы обнаружили в Северо-Чемском жилмассиве, абсолютно нехарактерно для отопительного периода. А последствия и общественный резонанс возникли именно потому, что две аварии случились практически в одно время и в одном месте. Только устранили один дефект - тут же вскрылся другой. Конечно, мы понимаем возмущенных горожан, оставшихся без тепла и горячей воды в морозы, но наша бригада оперативно делала все возможное и невозможное.

В любом деле половина успеха - это сплоченная команда.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, что порыв на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм (проложенном еще в 1978 году) по адресу: улица Комсомольская, 4, произошел поздним вечером 19 ноября. В зоне отключения оказались аж 60 зданий - многоквартирные дома, поликлиника, детские сады, школы... Аварийная бригада уже в 3 часа ночи обнаружила точное место дефекта и выкопала траншею, чтобы подобраться к трубе, а в 6 часов утра 20 ноября приступила к сварке нового участка, и только после этого началось заполнение системы водой. Но не тут-то было - совсем рядом рванула внутриквартальная труба диаметром 400 мм. Поэтому аварийные работы были закончены только 21 ноября в середине дня.

- Летние гидравлические испытания на прочность не позволяют выявить на 100% все потенциально слабые места. И теплотрасса на улице Комсомольской их выдержала, - комментирует Петр Алексеевич. - Просто трубопроводы сильно изношены. Вопрос капитального ремонта квартального трубопровода в 2020 году на улице Комсомольской сейчас решаем с ее собственником - мэрией Новосибирска. А магистральную трубу планируется спроектировать в 2020 году, заменить - в 2021-м.

«Команда прошла - десант поехал»: как работает бригада скорой коммунальной помощи

Сейчас в теплосетевом подразделении СГК 450 слесарей, 100 мастеров; в собственности больше 180 единиц техники. В этом году в рамках инвестиционной программы серьезно обновили технику - заменили старые грузовики, купили новые насосы и маневренные краны.

Конкретно в Северо-Чемском жилмассиве за три дня работ было задействовано всего более 100 рабочих. В зависимости от сложности аварии руководство принимает решение о количестве человек и техники, необходимом для ее устранения. Например, для рядового случая требуется всего одна бригада со сварщиком - много народа здесь не нужно, только мешать друг другу будут в тепловой камере.

Работа по устранению аварии в Северо-Чемском жилмассиве была организованна в несколько смен. Одна бригада отработала - другая приняла эстафету. Несмотря на наличие теплой спецодежды у рабочих, для них были сформированы пункты обогрева. В эти непростые морозные ночи, когда на внутриквартальном участке случился второй порыв, как раз работала бригада Кировского участка тепловых сетей.

Мастер Антон Савинов: - Стараемся отремонтировать магистрали летом по максимуму, чтобы работы зимой было меньше.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Не ожидали двойной аварии. Ситуацию усугубляли усиливающиеся морозы. - вспоминает Михаил Петров, заместитель начальника Кировского участка второго района тепловых сетей. - Все происходило в нерабочее время - начальник участка оперативно поднимал народ и вызывал технику. На мобилизацию всех ресурсов потребовалось несколько десятков минут. Все прибыли на место как по пожарной команде, ведь рабочие живут рядом с участком. Технику тоже подогнали оперативно. Бригада быстро нашла место утечки - для этого проверили все тепловые камеры. На самом деле подобный «невидимый» дефект не так-то легко обнаружить, если это, конечно, не коммунальный фонтан. Когда произошел порыв в Северо-Чемском жилмассиве, вначале никто не знал, где он, так как этот порыв мог быть в любой части левого берега. Мы знали о нем только по показаниям приборов, переданным с ТЭЦ-3. Где ТЭЦ-3 и где Северо-Чемской...

- Если аврал и аварийная ситуация - с работы не уйдешь, пока все не будет доделано. Команда прошла - десант поехал, - говорит Вадим Левченко, слесарь аварийной бригады. - В таких ситуациях у нас ненормированный рабочий день. Бывает, с работы придешь, ополоснешься, поужинаешь, только присядешь отдохнуть - звонок: авария, срочно выезжаем. Такая у нас работа - всегда быть начеку. На ночь никто телефоны не отключает.

Надежный костяк

Коренастый, богатырского сложения слесарь Вадим Левченко трудится в теплосетях уже 16 лет. Без хорошего здоровья и физической подготовки на такой работе долго не задержишься. А поначалу, как и всем новичкам, ему было непривычно и сложно. Говорит, устраивался по третьему разряду к хорошему мастеру, которого сначала не оценил и даже обижался, но потом, когда всему научился, сказал спасибо и руку пожал. За долгие годы в СГК сложился надежный и проверенный костяк. Так что есть у кого поучиться мастерству.

- За годы работы много чего повидал. Например, приходилось чинить очень крупный трубопровод диаметром 1000 мм. И серьезные моменты были, ведь теплосети - это опасное производство, - утверждает Вадим. - Просто надо соблюдать правила техники безопасности. Ответственность за это несет каждый сотрудник. А бывает опасность и другого рода. Однажды во время очередной коммунальной аварии на нас набросился мужчина с кулаками: «Я тут деревце вырастил, а вы копаете!» Но мы же не в свое удовольствие эти ямы роем! Мы делаем все, чтобы в квартирах как можно скорее появились горячая вода и тепло. Были времена, когда жители даже приносили чай в термосе…

Слесарь Вадим Левченко: - Такая у нас работа - всегда быть начеку. На ночь никто телефоны не отключает.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Опытный слесарь Игорь Станиславович Крайнов мудро заметил, что в каждой отрасли свои плюсы и минусы, и это нормально. Главное - делать свою работу на совесть, но и про чувство юмора не забывать. Больше 12 лет Игорь Станиславович слесарничал в управляющей компании, теперь вот в теплосети перешел.

- Работу свою любим. Единственное, что не нравится, - зима, - улыбается Игорь Станиславович. - Круглый год - на свежем воздухе, в офисах не сидим же. Но это для здоровья полезно... А если все успеваем сделать за рабочий день - вообще милое дело. Бывает, раньше жены прихожу домой и даже ужин готовлю. А в выходные, если аварий нет, гуляю с внуками на лыжах в Заельцовском парке.

Мастер бригады Антон Савинов, отработавший в теплосетях девять лет, тоже за здоровый образ жизни. По фитнес-центрам не ходит - говорит, на работе упражнений хватает, но летом добирается с правого берега на работу на Затулинку на велосипеде. Вот такая тренировка.

- На самом деле работа у нас непростая, не каждого возьмут еще, - рассуждает Антон. - И без знаний никуда: стажировка, дублирование для новичков, различные инструктажи по технике безопасности, ежегодная аттестация… Что касается теплосетей… Да, износ большой. Бывает, слышим от людей, мол, вы летом не готовились, вот трубы и рвутся… Да зачем же мы будем себя обманывать и делать себе же хуже! Наоборот, стараемся сделать все по максимуму в межотопительный сезон, чтобы зимой отдыхать. Но это уж слишком идеальная ситуация. Такого в нашей работе почти не бывает. Конечно, случаются простои - дни без аварий и даже месяцы. Но это, скорее, исключение, чем правило.

Как видно, дефицита кадров в компании нет. Основной костяк сложился за много лет. Устраиваются на работу в теплосетевое подразделение СГК люди из разных отраслей, с разным образованием, но приоритет - высшему.

Обычный день у мастера и слесаря начинается с обхода объекта, проверки параметров оборудования. Больше всего времени уходит на устранение дефектов. Это потребитель чувствует, что воды или тепла не было, например, шесть часов, а для аварийной бригады работа все еще продолжается. В технологических требованиях по ремонту теплосетей за последние 30 лет ничего кардинально не изменилось. Этапы устранения аварии стандартные: выявить дефект, раскопать место порыва, вырезать дефектный участок и заварить его новым железом, подключить потребителей и запустить систему теплоснабжения.

Справка «КП»

Сибирская генерирующая компания (СГК) - энергетический холдинг, работающий на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республики Тыва.

Виды деятельности: производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям.

В составе компании: 4 ГРЭС, 1 ГТЭС, 18 ТЭЦ и теплосети общей протяженностью 10 км.

Куда звонить?

Если увидели порыв, как вода выходит на поверхность или парение над землей, позвоните по телефонам: 051, 112, (383) 289-01-45 (единая диспетчерская теплосетей).