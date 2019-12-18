2019-12-17T08:32:37+03:00
Экономика

Компания «Ваш инвестор» открыла новый офис в Челябинске

Официальное открытие офиса состоялось 16 декабря. Новый офис сервиса займов под залог «Ваш инвестор» расположился на улице Российской
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В офисе компании «Ваш инвестор» физические лица могут получить займы на сумму до 500 тысяч рублей, а представители бизнеса - до 5 миллионов рублей для решения любых финансовых задач. Компания предлагает займы под залог ПТС (автомобиль остается у клиента), а также под залог легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Для оформления заявки требуется минимальный пакет документов, а получить денежные средства можно всего в течение часа.

- Открытие нового офиса в Челябинске - это один из этапов планомерного развития компании «Ваш инвестор». Нашими клиентами уже являются сотни жителей Урала. Мы отметили растущий спрос со стороны населения и предпринимателей Челябинска, поэтому приняли решение о развитии сервиса займов под залог на этой территории. Мы надеемся, что завоюем доверие новых клиентов, поскольку наша работа строится на важных принципах: предоставлять услуги высокого качества, быть честными и открытыми, - рассказал директор МКК «Ваш инвестор» Борис Комендантов.

Приглашаем жителей Челябинска в новый офис компании «Ваш инвестор», расположенный по адресу: улица Российская, 110, стр. 2, оф. 402. График работы: будни с 9.30 до 19.00.

Подробную информацию о займах под залог уточняйте по тел. (351) 220-78-82.

Ознакомиться с полным спектром услуг компании можно на сайте vashinvestor.ru

НАША СПРАВКА

«Ваш инвестор» - современный сервис займов под залог. Услугами компании «Ваш инвестор» с 2013 года уже воспользовались тысячи человек, более 55% из них стали постоянными клиентами. Микрокредитная компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций ЦБ РФ, является членом СРО «МиР». В 2019 году компания «Ваш инвестор» вошла в топ-7 компаний сегмента займов под залог (по данным НРА) и была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело». На текущий момент компания представлена в 12 городах России: Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Кемерово, Барнаул, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Самара, Тольятти, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru

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