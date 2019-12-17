2019-12-17T13:09:33+03:00
Экономика

Делегация АО «РЭС» приняла участие в мероприятиях деловой программы выставки «Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2019)

По итогам всех этапов конкурса сотрудники АО «РЭС» смогли занять четвертое и десятое места среди 59 допущенных к состязаниям участников
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Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
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С 10 по 13 декабря 2019 года в Москве прошла международная специализированная выставка «Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2019). В рамках деловой программы состоялись панельные дискуссии, круглые столы и конференции, на которых специалисты обсудили актуальные темы по охране труда, вопросы трудового законодательства и нормативной деятельности.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Одним из ключевых мероприятий деловой программы выставки стал пятый Всероссийский конкурс профессионального мастерства в номинации «Лучший специалист по охране труда - 2019», который был проведен при поддержке Минэнерго России, ассоциации «Эра России», РАПЭ и Всероссийского электропрофсоюза.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В конкурсе приняли участие представители 55 компаний, в том числе специалисты акционерного общества «Региональные электрические сети». Вопросы охраны труда и промышленной безопасности находятся в АО «РЭС» на особом контроле, поэтому участие специалистов по охране труда сетевой компании в подобных мероприятиях на всероссийском уровне - вопрос принципиальный.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В ходе конкурса уровень профессионального мастерства участников оценивался по следующим критериям:

• знание нормативно-правовых актов в области охраны труда;

• навыки контроля и организации охраны труда на рабочем месте;

• знание порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве;

• знание и навыки оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве (с использованием робота-тренажера).

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

По итогам всех этапов конкурса сотрудники АО «РЭС» смогли занять четвертое и десятое места среди 59 допущенных к состязаниям участников, тем самым в очередной раз подтвердив высокий уровень квалификации персонала и развития системы охраны труда на предприятии.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Все участники конкурса отметили высокий уровень сложности и насыщенность заданий на этапах, хорошую организацию соревнований и профессионализм судейства. Со своей стороны организаторы отметили вклад представителей некоторых компаний в подготовку и непосредственное проведение конкурса. В частности, начальнику отдела охраны труда АО «РЭС» была вручена благодарность от заместителя министра энергетики России.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Помимо конкурса профессионального мастерства члены делегации АО «РЭС» во главе с начальником управления охраны труда и промышленной безопасности приняли участие в семинаре-совещании по актуальным вопросам охраны труда, а также посетили обширную экспозицию выставки. В ходе семинара были рассмотрены вопросы совершенствования законодательства в сфере охраны труда, внедрения превентивно-профилактической модели управления охраной труда. Кроме того, специалисты по охране труда обменялись практическим опытом по профилактике электротравматизма и снижению профессиональных рисков на рабочих местах.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Более 400 компаний-экспонентов в рамках выставки продемонстрировали самые последние современные решения и наработки в сфере охраны труда и обеспечения безопасности работающего человека, в том числе широкий ассортимент средств индивидуальной защиты.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Ежегодное участие специалистов АО «РЭС» в специализированных мероприятиях сферы охраны труда позволяет внедрять на предприятии передовой опыт по созданию безопасных условий труда, расширять профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также совершенствовать работу по улучшению условий и охраны труда на энергообъектах сетевой организации.

Подробнее на сайте Корпоративного энергетического университета и международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда».

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