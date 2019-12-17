«Дура я безмозглая!»: сибирячка набрала кредитов на миллион рублей ради парня с сайта знакомств

Мария (имя героини изменено. - Прим. авт.) - 37-летняя симпатичная мать-одиночка из Новосибирска, работает медсестрой и пытается найти свое женское счастье. Но вместо любви сибирячке достались кредиты и звонки от коллекторов. Вот уже три года Маша ищет того, кто разбил ей сердце и поломал жизнь. С 41-летним Дмитрием сибирячка познакомилась на сайте знакомств. Думала, принц на белом коне, а оказалось - негодяй.

Маша работает медсестрой и получает 20 тысяч рублей. Фото: личный архив.

«ГОВОРИЛ, ЧТО ПРОШЕЛ ЧЕЧНЮ И ПОДКУПАЛ ЗАБОТОЙ»

- С Дмитрием мы начали переписываться на сайте знакомств. Первый раз встретились через две недели после начала переписки, - рассказала КП-Новосибирск Мария. - До сих пор понять не могу, как я попалась на его удочку! Сама постоянно подруг от таких мужиков предостерегала, советовала быть осторожнее. И сама же вляпалась…

Маша признается: встречи с новым ухажером были редкими из-за ее работы. Девушка постоянно брала дежурства в больнице, чтобы зарплата была повыше.

- Виделись мы в основном у меня или у него - он снимал квартиру, - говорит Маша. - Как он рассказывал, прошел Чечню. Еще уверял, что в разводе, есть две дочки. С моими друзьями и родными знакомиться не хотел: даже когда нас вместе позвали в баню, сказал, что не может и чтобы я ехала без него…

Примерно через два месяца знакомства жених стал заводить речь о деньгах.

- Он подкупил меня тем, что якобы проявлял заботу: стал говорить, что я слишком много работаю. И предложил идею улучшить материальное положение. Мол, надо взять кредит, купить несколько машин и продать подороже, - передает диалог с бывшим Маша. - Я ему сказала, что в этом ничего не понимаю и чтобы он сам приценился к авто. Он сказал, что поможет…

Маша обратилась в полицию, но дело на Дмитрия так и не завели. Фото: личный архив.

«НЕ ПРИХОДИ, ЗАРАЗИШЬСЯ»

Маша решила последовать совету жениха и отправилась в банк брать кредиты.

- В его поведении была странность, которой я тогда не придала особого значения: он ни в один банк со мной не заходил. Говорил, что подождет в машине. Это я сейчас понимаю, что он просто не хотел светиться, - считает Мария.

В итоге сибирячка взяла в трех банках кредиты - по 300 тысяч рублей в каждом. Эта сумма - 900 тысяч - была предназначена на покупку машин. Маша отдала ее ухажеру, а тот почти сразу пропал с горизонта.

- Сказал, чтобы я к нему не приезжала, мол, у него обнаружили трихомоноз - венерическое заболевание, он лечится, - описывает события Маша. - Я, как дура, сама сразу же помчалась сдавать анализы и проверяться. Врачи сказали, что я ничем не больна.

Так совпало, что как раз в этот период Маша должна была лететь с подружкой в Таиланд.

- Вы не подумайте, я не шиковала: на эту поездку копила два года, а билеты купила еще до всей этой истории, - уверяет сибирячка. - И за сутки до вылета Дмитрий перестал отвечать на телефонные звонки и сообщения. Просто отключил телефон. Я за несколько часов до вылета еду к нему в квартиру, а она пустая. Понимаю, что он оттуда съехал. Бегом в полицию писать заявление. Но мне там сразу сказали: «Ты же сама ему деньги отдала! Силой у тебя их никто не отбирал!» Так что даже уголовное дело возбуждать не стали…

Так Маша и осталась без денег, но с тремя кредитами, которым надо было выплачивать.

- Моя зарплата 15 - 20 тысяч рублей, а один платеж - 14 тысяч. У меня их три, - плачет Маша. - Платить мне было просто нечем, начались просрочки. Перекредитоваться я уже не смогла…

Сейчас Мария числится как должница в базе судебных приставов и едва сводит концы с концами.

- Недавно узнала, что два из моих кредитов банки перепродали коллекторам. Мне страшно, что меня ждет, - признается девушка.

Один из фрагментов переписки Маши и Дмитрия.

А что же Дмитрий? Иногда отвечает на многочисленные укоры бывшей.

Она ему пишет:

- Дура я безмозглая! Пусть будет проклят тот день, когда я тебя узнала! Ты хочешь оставить без квартиры меня и моего ребенка! Совесть имей, отдай деньги!

- Да какая ты жертва? Если бы у меня были такие намерения, я бы сразу свалил. Короче, еду на вахту, через месяц позвоню. Слушай, как надо делать: один раз ответь банку, что нет возможности платить, пусть подают в суд. И выключи телефон или не бери трубку. Коллекторы если будут - не бойся, один звонок в полицию - и их как ветром сдует. Короче, смысл один: нужно, чтобы банк подал в суд, - ответил он девушке. - Денег вообще нет, попал в нехорошую историю.

Мария считает, что таких историй у парня - вагон и маленькая тележка, а жертвой стала не только она. Сейчас сибирячка пытается найти других пострадавших, чтобы написать коллективное заявление в полицию, - может, оно возымеет действие? Если вы тоже стали жертвой Дмитрия, то свяжитесь с редакцией по тел. 8-913-068-56-72. Всю информацию мы передадим героине публикации.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

«Жалуйтесь в прокуратуру!»

Вот как прокомментировала ситуацию юрист Инесса Рябинина:

- Прежде всего, нужно обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела в прокуратуре. Действия мужчины расцениваются как мошенничество, это уголовная статья. То, что Маша ищет других пострадавших, - правильный ход. Если будет доказано несколько эпизодов мошенничества, то и наказание будет серьезнее. А вот разбираться с кредитами Маше придется самой: занимала деньги у банка она, поэтому и рассчитываться нужно ей.

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