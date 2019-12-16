«Я думал, мы друзья»: однокурсники попали в аварию, теперь один из них инвалид, а другой отказывается за это платить

Юрий Чевозеров хотел стать военным, а оказался в инвалидной коляске. Виной тому несчастный случай на дороге. Уже семь лет Юрий прикован к креслу. Сейчас мужчине требуется 200 тысяч рублей, чтобы научиться ходить заново.

Юрий старается изо всех сил, чтобы встать на ноги. Фото: личный архив.

НЕ МОГ ПОШЕВЕЛИТЬ НИР РУКОЙ, НИ НОГОЙ

Семь лет назад автокатастрофа разделила жизнь парня на до и после. Юрию тогда было 20 лет, он учился в Новосибирском военном институте.

- Была середина четвертого курса. Сессию закрыли после Нового года, начался отпуск. Мы с друзьями поехали ко мне на дачу отдохнуть, - рассказал КП-Новосибирск Юрий. - Дорога была скользкая, машину вынесло на встречную полосу. Я сидел на пассажирском сиденье сзади, когда в нас въехал другой автомобиль.

Дальше Юрий помнит события как в тумане: вой сирены «Скорой помощи», больница, врачи, реанимация… Диагноз: «перелом шейных позвонков». Парню срочно требовалась операция.

- Мне в шею поставили железную конструкцию. Месяц я провел в реанимации. Тело было парализовано - не шевелились ни руки, ни ноги. Дышал через специальную трубочку, питался так же, - описывает Юрий.

Диагноз: «перелом шейных позвонков». Фото: личный архив.

Виновник аварии - товарищ Юры - сначала чувствовал себя виноватым. Приходил к однокурснику в больницу, просил прощения, но только когда в палате не было родителей. Через некоторое время пострадавшего перевели в 25-ю медсанчасть, в отдельную платную палату. Счета гасил военный институт. В это время тот самый товарищ-водитель снова наведался в гости с документами в руках. Он готовился к суду - на него завели дело как на виновника аварии.

- Он предложил оплатить палату и лечение, а в обмен я должен был написать расписку, что претензий к нему не имею. На этом наша дружба закончилась. Расписку я писать не стал, - продолжает Юра.

Суд постановил: виновник аварии должен выплатить пострадавшему 700 тысяч рублей.

Только виновный выплачивать материальный ущерб не собирается. По словам Юрия, бывший друг переписал все свое имущество неизвестно на кого. Судебные приставы разводят руками: с обвиняемого взять нечего.

- Я раньше думал, мы друзья, - вздыхает, сидя в инвалидном кресле, новосибирец.

Сибиряк около месяца лежал в реанимации. Фото: личный архив.

ХОЧУ БЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ

Юре пришлось учиться жить заново. Каждый день был похож на предыдущий: занятия дома, ЛФК, массажи. Лечение помогло восстановить руки - сибиряк может ими двигать, но не в полной мере. Самостоятельно снимает с себя майку, умывается, умеет ездить на коляске.

- Развивал мелкую моторику: горох перебирал, спички в коробочку складывал. Хватательный рефлекс остался - ложку могу держать. Только она у меня специальная - деревянная. Тяжелые предметы держать не могу, - объясняет Юрий.

Однако на этом Юрий не собирается останавливаться. Сибиряк два раза в год ездит на реабилитацию, чтобы заниматься на специальном тренажере «Баланс».

- На нем тело фиксируют по пояс, и учишься стоять самостоятельно. Конечно, не обходится без массажей и физиотерапии. Домой ко мне приходит инструктор, и мы с ним занимаемся лечебной физкультурой примерно по часу. Так легче поддерживать форму, - говорит Юрий.

Знакомые посоветовали Юре съездить в Крым, в город Саки. Там есть несколько центров для реабилитации.

- Я сам нашел центр, где добиваются результата: учат садиться, вставать и прочее. К каждому пациенту индивидуальный подход, занимаются неограниченное количество времени два раза в день. Многое зависит от состояния организма, - добавляет Юрий.

Сибиряку нужно находиться на реабилитации два месяца - только так удастся добиться результатов. В центре только дневной стационар. Мужчине нужны деньги на лечение, перелет и проживание в городе. Цена новой жизни - 200 тысяч рублей. На сегодняшний день благодаря помощи неравнодушных людей Юрию удалось собрать 67 тысяч рублей.

Если вы хотите помочь Юрию встать на ноги, то реквизиты можно найти на его странице в «Инстаграме».