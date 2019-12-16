В России могут появиться квоты на суррогатных матерей

Жительница Новосибирска выносила для других родителей пятерых детей. Когда впервые решила стать суррогатной мамой, муж воспринял идею в штыки. Ольга Патрина говорит, что разрешить спор помог квартирный вопрос.

- Пришла я к этому в 25 лет - остро стоял вопрос с жильем. Тогда ипотеку не часто давали и не всем, условия были бешеные. Нужно было как-то выходить из ситуации. Так я в первый раз стала суррогатной мамой, - рассказала КП-Новосибирск Ольга.

Ольга Патрина рожала семь раз, а сейчас готовится выносить очередного чужого ребенка.Фото: Даба ДАБАЕВ

У Ольги трое своих ребятишек. С остальными общаться не положено. Суррогатным мамам не рекомендуется поддерживать связь и с клиентами - биологическим родителями. Пока вынашиваешь малыша - выполняешь их пожелания, но после роддома лучше попрощаться. Впрочем, наша собеседница относится к своей роли как к работе и спокойно созванивается с бывшими работодателями.

- Суррогатной маме не следует общаться с родителями. К этому нужно относиться очень просто: это работа. Родился ребенок - разошлись. Но я общаюсь практически со всеми. Я не лезу в их жизнь, просто поздравлениями обмениваемся... Мне очень тепло на душе, когда я знаю, что дети растут, что они здоровы и очень любимы. Я чувствую тепло и счастье матерей. Мне приятно, - признается Ольга.

Спрос на суррогатное материнство в России растет. Хватает и предложений. Раньше такие сделки были полутайными, теперь все чаще совершаются открыто. Как минимум для родственников биологических родителей.

Предприниматель Юнна Зверева курирует сотрудничество биологических родителей и суррогатных мам. Говорит, и те и другие перестают скрывать свое сотрудничество:

- Поначалу подобные программы проходили в полнейшей тайне. Мы специально собирались в выходные, чтобы никто не знал. Потенциальные мамочки скрывали все от коллег и от родных, носили накладные животики. Теперь у нас полный шкаф животиков - ими мало кто пользуется.

«После родов нам ребенка не показывают, это дополнительная привязка к нему»: откровения суррогатной мамы, которая беременна пятым чужим малышом. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В некоторых странах суррогатное материнство запрещено. В России тоже есть противники. Православный активист Иван Квасницкий предлагает альтернативу:

- Это торговля телом. Священники справедливо задают вопрос: «Что мешает усыновить ребенка из детдома?» Это ведь вдвойне полезно - и ребенку, и себе радость.

Однако не все супружеские пары готовы взять будущего наследника из детского дома. И не жалеют денег на суррогатных мам. В Новосибирске их помощь стоит не меньше миллиона рублей. В Москве гонораром может быть, например, однокомнатная квартира. Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов предполагает, что однажды и государство придет на помощь к тем, кто нуждается в помощи суррогатных мам:

- Я почти убежден, что через некоторое время появятся и квоты. Жизнь в России заставляет: сейчас ведь идет депопуляция - рождаемость снижается, поэтому правительство наверняка будет обращаться ко всем вариантам, которые способствуют материнству и родам. Скорее всего, появятся квоты.

Нужны ли в России квоты на суррогатных мам?.

Мамы, которые не вынашивали дитя сами, лишены возможности испытать все те эмоции, которые испытывает беременная женщина. Ограждены, впрочем, и от трудностей. Но счастье материнства и отцовства они, конечно, испытывают. Жительница Новосибирска, анонимность которой мы сохраним, недавно поздравила с пополнением семьи свою крестницу.

- Они с мужем - прекрасные люди, но получилось так, что, прожив восемь лет вместе, супруги обнаружили, что жена не может иметь детей, - поделилась сибирячка. - И вот месяц назад они благодаря суррогатной матери стали родителями сыночка. Вы бы знали, как счастливы мы все, особенно супруги.

Наша собеседница говорит, что вся родня переживала о том, как пройдут роды. А теперь все близкие очень рады.

А как относитесь к суррогатному материнству вы?

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