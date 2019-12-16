2019-12-16T09:10:15+03:00
Спорт

140 юных новосибирских спортсменов получили памятные подарки и значки «Герои с нашего двора»

В Новосибирске подвели итоги федерального партийного проекта «Детский спорт»
Татьяна ГАЙДУКОВА
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13 декабря в камерном зале филармонии были подведены итоги федерального партийного проекта «Детский спорт» в Новосибирской области за этот год. На торжественной церемонии награждения чествовали 140 юных спортсменов Новосибирской области - победителей и призеров первенств России, Европы и мира по различным видам спорта, а также их тренеров. Все спортсмены получили памятные призы и фирменные значки «Герои с нашего двора».

- Приветствую всю большую спортивную семью, всех собравшихся в зале, - сказал Александр Борматов, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт». - У нас сложилась замечательная традиция: ежегодно мы награждаем лучших спортсменов, которые получают подарки из рук прославленных олимпийских чемпионов мира и Европы. За два года существования проекта «Герои с нашего двора» мы достигли определенных результатов. Вначале это были баннеры с летними и зимними видами спорта, потом - серия с героями с неограниченными возможностями (параолимпийцами). Нас поддержали чемпионы мира во главе с Александром Карелиным. И, наконец, серия баннеров с родителями, которые помогают растить олимпийцев. В Новосибирском метро на линию вышел поезд-музей с фотографиями юных новосибирских спортсменов. А на Всероссийском фестивале дворового спорта наши ребята заняли первое место. И благодаря всем этим мероприятиям посещаемость спортивных секций в Новосибирске за два года увеличилась на 30 процентов!

Напомним, что федеральный партийный проект «Детский спорт» стартовал в 2017 году. В том же году был проведен ремонт 30 спортивных объектов. В рамках проекта была запущена социальная реклама «Герои с нашего двора»: в районах города задействовано 210 рекламных баннеров с фотографиями. Было охвачено более 73 видов спорта и 275 спортсменов. В 2018 году новую серию социальной рекламы «Герои с нашего двора» объединил слоган «Сила традиций». Было размещено более 100 новых баннеров. В акции приняли участие 33 спортсмена: среди них чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, победители Кубка мира и Всемирных игр.

Кроме того, в этот день в областном правительстве было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным государственным университетом физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, министерством спорта Новосибирской области и министерством образования Новосибирской области. В рамках контракта университет обеспечит бюджетные места жителям области для приема на целевое обучение. Подписание договора было инициировано руководством федерального партийного проекта «Детский спорт».

- Уверен, что соглашение послужит еще более ярким мотивом для развития на нашей территории массового и профессионального спорта, будет способствовать установлению новых мировых спортивных рекордов, - прокомментировал Сергей Ахапов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области. - Мы с удовольствием будем взаимодействовать с самым спортивным вузом страны.

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