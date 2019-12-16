От сумы да от тюрьмы…

Сотрудники «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в текущем году выявили 68 фактов несанкционированного потребления газа жителями Новосибирской области. Сумма выявленного ущерба превышает 3,2 миллиона рублей. Наибольшее количество фактов хищения газа выявлено в Новосибирске, пос. Октябрьский Мошковского района и Чулыме.

Самые распространенные нарушения - незаконные врезки в газопровод при отсутствии договора поставки газа. Зачастую для этого используются подручные средства, резиновые шланги. Именно так, не задумываясь о правилах безопасности и возможных последствиях, подключились к газопроводам 45 жителей региона. В 19 случаях самостоятельно подключались к системе газоснабжения хозяева частных домов, отключенных от газа за большие долги.

Кроме этого, сотрудники поставщика газа зафиксировали 4 случая вмешательства в работу прибора учета.

Все несанкционированные врезки незамедлительно устраняются сотрудниками газораспределительных организаций. По фактам нарушений составляются соответствующие акты, материалы направляются в правоохранительные органы.

Буква закона

- За нелегальное потребление природного газа предусмотрены как административная ответственность в виде штрафа, так и уголовная, вплоть до 6 лет лишения свободы. Более того, гражданам, ранее подвергавшимся административному наказанию за самовольное подключение к газовым сетям, за повторное подобное правонарушение также грозит уголовная ответственность, - прокомментировала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Елена Комарова.

Нарушитель не только подвергается административному либо уголовному наказанию, но и полностью оплачивает незаконно потребленный газ исходя из максимальной мощности оборудования и не менее 3 месяцев его круглосуточной работы. Если мощность несанкционированно подключенного оборудования определить невозможно, то оплата производится по нормативам с применением коэффициента 10.

- Рейды по обнаружению и пресечению несанкционированного отбора газа проводятся постоянно и повсеместно, - подчеркнула Елена Комарова. - Своевременное пресечение незаконного пользования газом существенно повысит нашу с вами безопасность, поможет предотвратить трагедию, спасет чью-то жизнь!

Анонимность гарантируется!

Сообщить о хищении природного газа физическим или юридическим лицом можно круглосуточно по тел. (383) 241-97-39 (автоответчик), WhatsApp +7-958-451-31-15 или в электронном письме по адресу: gaz@nrg.org.ru. В рабочее время - по тел. 8-800-250-98-27 (звонок бесплатный) либо по телефону абонентского пункта.