2019-12-13T17:57:24+03:00
Происшествия

Бывшие сотрудники миграционной службы попали в суд за помощь китайцам

Вместе с ними на скамье подсудимых оказались и сами мигранты, ввязавшиеся в незаконную аферу
Анна ПАШАГИНА
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На скамье подсудимых оказалось семь человек.На скамье подсудимых оказалось семь человек.Фото: Анна ПАШАГИНА
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В Новосибирске завершился суд по делу об организации нелегальной миграции. Преступление совершили те, кто должен был защищать миграционные законы - сами «миграционщики». Их сообщники - граждане Китая. Группировка разработала схему, по которой одни помогали другим осесть в столице Сибири.

Свою деятельность группировка начала в мае 2015 года. План придумала Марина Михайлюк (имя изменено. - Прим. ред.), которая давно работала в фирме, помогающей мигрантам получить визу. Чтобы воплотить идею в жизнь, женщина привлекла сначала коллег, а уже потом граждан Поднебесной, которые предлагали услуги среди своих. Информацию распространяли с помощью мессенджеров в интернете.

- Группа действовала в период с мая 2015 года по август 2017 года. За это время они смогли оформить 19 китайцев, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.

Марина открыла три фирмы, куда фиктивно трудоустраивала иностранцев грузчиками, комплектовщиками, сборщиками деталей и так далее. Вместе с помощницей женщина заполняла нужные бумаги и отправляла их в региональное министерство труда, занятости и трудовых ресурсов. Подставные фирмы были готовы принять к себе на работу иностранных граждан, а также обеспечить их жильем и зарплатой. Бывший начальник управления ФМС благодаря своим связям помог женщине выбить квоты на гастарбайтеров, так что проблем с легализацией заграничных граждан не было.

На самом деле трудоустраивать мигрантов никто не собирался. Китайцы работали сами по себе в торговом центре «Восток» на Гусинобродском шоссе. Приезжие были обычными продавцами на переделанной барахолке.

Группировка помогала китайцам получить рабочую визу. Ее стоимость варьировалась от 180 до 200 тысяч рублей. Именно столько получали новосибирцы за каждого нового иностранца.

Когда жители Поднебесной пересекали границу, им предоставляли нужные сертификаты для работы в Новосибирске: медицинские обследования, бумаги о знании русского языка и истории России. С укомплектованным пакетом документов китайцы могли год жить и работать в чужой стране, не зная бед.

Также «работники» группировки заполняли бланки о постановке иностранцев на учет Федеральной миграционной службы. Адреса записывались фиктивные, фактически никто из иностранных граждан там не проживал.

В Центральном районном суде 10 октября организованной преступной группировке вынесли обвинительный приговор. Он признал всех семерых участников виновными по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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