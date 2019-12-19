В новый год без старых долгов

Оплачивать газ - ежемесячно

Абонент обязан оплачивать газ ежемесячно, до 10-го числа. С 31-го дня задержки платежа ежедневно начисляется пеня, а после двух месяцев неуплаты либо неполной уплаты должник автоматически попадает в списки на отключение.

Также поставщик газа может взыскать долг в судебном порядке. Если не исполнять решение суда, приставы могут запретить регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом, ограничить выезд за границу, наложить арест на имущество и принудительно его реализовать. Средства будут удерживаться с зарплаты, пенсии или иного дохода должника.

Ежемесячно передавать показания

Если не передавать показания счетчика, то первые три месяца объем потребленного газа начисляется по среднемесячному потреблению, а потом - по нормативам.

Пользоваться газом легально

В случае выявления нелегальной врезки подача газа незамедлительно приостанавливается без предварительного уведомления нарушителя. Более того, за нелегальное потребление газа предусмотрены как административная ответственность в виде штрафа, так и уголовная, вплоть до 6 лет лишения свободы. Гражданам, ранее подвергавшимся административному наказанию за самовольное подключение к газовым сетям, за повторное подобное правонарушение грозит уголовная ответственность (до 8 лет лишения свободы).

Нарушитель не только подвергается административному либо уголовному наказанию, но и полностью оплачивает незаконно потребленный газ.

Впускать контролера

Поставщик вправе отключить газ, если вы не допускаете контролера к своему газовому оборудованию и счетчику для проведения проверки.

ВАЖНО! При себе контролеры всегда имеют удостоверение сотрудника ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», могут сообщить о задолженности, но ничего не продают и денег не берут.

Следить за исправностью счетчика

Незамедлительно сообщайте поставщику газа о неисправности счетчика, чтобы не получить счет по нормативам за 6 месяцев. Не допускайте вмешательства в работу счетчика, повреждений корпуса и пломб. В подобных случаях производится доначисление размера платы исходя из нормативов потребления газа с применением повышающего коэффициента 10.

НАША СПРАВКА

В 2019 году в Новосибирской области от газоснабжения были отключены более 1000 злостных неплательщиков, проигнорировавших требования поставщика газа погасить задолженность.

Еще 68 отключений были произведены по причине несанкционированного потребления газа гражданами. По фактам нарушений составлены соответствующие акты, материалы направлены в правоохранительные органы.