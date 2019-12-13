Повестка дня

23 декабря 2019 года

10.00 большой зал мэрии

города Новосибирска

2-й этаж

1. О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов(второе чтение)

2. О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (первое чтение)

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 № 722 «О бюджете города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»(первое чтение)

4. О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 (первое чтение)

5. О внесении изменений в Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Новосибирска, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2012 № 678 (первое чтение)

6. О внесении изменений в Порядок организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, определенный решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640(первое чтение)

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» (первое чтение)

8. О внесении изменений в Положение о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Новосибирска и предоставленные в аренду без торгов, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2015 № 1402 (первое чтение)

9. О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 (первое чтение)

10. О внесении изменений в Положение о предоставлении жилых помещений маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска по договору найма жилого помещения маневренного фонда, принятое решением городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 558 (первое чтение)

11. О внесении изменений в Положение о департаменте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 745(первое чтение)

12. О награждении Почетной грамотой города Новосибирска

13. О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2016 № 221 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 2020 годы»

14. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2019 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 № 740

15. О плане работы Совета депутатов города Новосибирска на 2020 год

16. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Д. В. Асанцев