«Балтика» и Федерация хоккея России подписали договор о партнерстве

В рамках соглашения «Балтика» получит статус официального партнера федерации и национальной сборной России по хоккею.

Подписание соглашения состоялось перед стартом Кубка Первого канала по хоккею, который пройдет с 12 по 15 декабря в Москве и Санкт-Петербурге: турнир станет первым совместным мероприятием национальной сборной и «Балтики». Партнерство с Федерацией хоккея России - это возможность совместными усилиями проводить масштабные проекты и мероприятия, направленные на поддержку профессионального и любительского спорта, активную работу с болельщиками. Вложенные в этот проект инвестиции пойдут на развитие хоккея в стране и подготовку игроков сборной к участию в международных турнирах.

В торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг и президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Ларс Леманн. Представители «Балтики» и Федерации хоккея России обменялись памятными сувенирами: хоккейным свитером от ФХР и эксклюзивным пивом, сваренным специально для церемонии подписания, от «Балтики».

Соглашение с ФХР – это возможность стать ближе к хоккейным болельщикам, вдохновить их на поддержку спортсменов.

Ларс Леманн, президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа:

- Наш бренд всегда поддерживал как профессиональный, так и любительский спорт в России, а хоккей является одним из самых популярных видов в стране. Для нас соглашение с ФХР - это возможность стать ближе к хоккейным болельщикам, вдохновить их на поддержку спортсменов. Вместе с федерацией мы хотим помочь национальной сборной России добиться успехов на значимых международных турнирах. Уверены, что горячая поддержка болельщиков позволит российским спортсменам показать блестящие результаты. Мы рады, что имеем возможность приобщиться к этому движению и разделить эмоции со всей страной.

Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России:

- Сегодня Федерация хоккея России приобретает нового спонсора - компанию, которая делает весомый вклад в развитие спорта в нашей стране. «Балтика» нам хорошо знакома, и нам очень приятно, что компания возвращается в хоккейную семью. Уверены, что наше сотрудничество поможет обеим сторонам добиться высоких результатов.

Роман Ротенберг, первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной сборной:

- Хоккей - это командная игра, где только коллективно можно добиться успехов. Поэтому для нас очень важно иметь сильных партнеров не только на льду, но и в бизнесе. Мы очень рады, что компания «Балтика» поддерживает наш хоккей, выбрала ФХР и национальную сборную России в качестве долгосрочного партнера. Это говорит о том, что бренд «Красная машина» набирает обороты, а наша сборная вызывает интерес у такой сильной компании.

Для бренда «Балтика» спортивное спонсорство является еще одной возможностью внести вклад в формирование культуры ответственного потребления пива в России. Для компании важно, чтобы потребители наслаждались пивоваренной продукцией ответственно, и подход «Балтики» состоит в обеспечении информированности и поощрении ответственного выбора.