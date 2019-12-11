Надежность электроснабжения в Новый год - под особым контролем АО «РЭС»

Приближается один из самых любимых праздников в нашей стране - Новый год. Это самое чудесное время для детей и взрослых: яркая иллюминация на улицах, сверкающая огнями елка, праздничные приготовления и разнообразные развлечения. В праздничные дни ключевое значение имеет надежная работа всей инфраструктуры населенных пунктов, особенно электрических сетей. Ведь для того, чтобы праздники были яркими и светлыми, а праздничное настроение ничем не омрачилось, как никогда важно бесперебойное электроснабжение.

Не допустить в предстоящие праздники перерывов в электроснабжении потребителей - главная задача персонала Акционерного общества «Региональные электрические сети», которое является системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области. Даже если технологические нарушения все же случатся, энергетики всегда готовы незамедлительно принять меры по их устранению в кратчайшие сроки.

В каждом филиале АО «РЭС» на круглосуточном дежурстве будут находиться диспетчеры, бригады электромонтеров, ответственные технические специалисты и руководители. Общая численность дежурного персонала составит 116 человек, в том числе 42 оперативно-выездные бригады и 42 единицы техники. При необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ в любое время могут быть дополнительно привлечены 205 бригад и 265 единиц техники, круглосуточно готовые реагировать на любые аварийные ситуации.

Тем не менее АО «РЭС» напоминает потребителям о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности при обращении с электроприборами и во время пребывания вблизи электроустановок. К сожалению, именно в праздничные дни, которые сопровождаются длительными выходными, наблюдается всплеск случаев нарушения этих правил, что приводит к возникновению аварийных ситуаций.

Как известно, в нашей стране есть замечательная традиция - встречать Новый год запуском фейерверков. Однако это красивое и захватывающее зрелище может быть весьма опасным. Особое внимание следует обращать на выбор места запуска пиротехнических изделий - его можно осуществлять лишь на открытых пространствах, где нет строений, инженерных сооружений и деревьев. АО «РЭС» обращает особенное внимание на недопустимость запуска фейерверков в охранных зонах воздушных линий электропередачи - непосредственно под ЛЭП или в пределах 10 - 25 метров от них, в зависимости от класса напряжения.

Неудачный запуск новогодних салютов может привести не только к аварийному отключению электроснабжения потребителей (социально значимых объектов или жилых домов, в том числе того, в котором проживают сами нарушители), но и к более тяжелым последствиям - короткому замыканию и последующему обрыву провода, который, упав на землю, может нести смертельную опасность. К месту обрыва категорически запрещено приближаться, о случившемся следует незамедлительно сообщить по телефону, указанному на ближайшей к месту повреждения подстанции (ТП), либо по телефону 112.

Если вы стали очевидцем нарушения правил электробезопасности, не оставайтесь безучастными и не проходите мимо: предупредите о недопустимости подобных действий и возможных последствиях. Таким образом вы не только поможете обеспечить соблюдение закона и предотвратить возможную аварийную ситуацию, но и, вероятно, спасете чьи-то жизни.

Отдельно стоит отметить, что время новогодних каникул характеризуется значительными нагрузками на электрические сети, ведь праздничные хлопоты сопровождаются использованием различных электроприборов. Многие люди на праздники выезжают за город, где активно используют электрообогреватели. В итоге дни перед Новым годом и сама новогодняя ночь, как правило, становятся периодом максимального потребления электроэнергии в году. Электрические сети рассчитаны на определенную нагрузку, а ее значительное превышение способствует возникновению аварийных ситуаций в электроустановках и чревато не только массовыми отключениями потребителей, но и реальной угрозой возникновения пожара из-за перегрева проводки, пробоев изоляции и коротких замыканий.

В практике оперативных служб АО «РЭС» уже имели место подобные случаи, когда из-за несознательного поведения отдельных граждан в новогоднюю ночь без света оставались их соседи. Но благодаря усилиям энергетиков, находящихся на круглосуточном дежурстве даже в праздничные дни, электроснабжение потребителей оперативно восстанавливалось.

Учитывая вышесказанное, АО «РЭС» призывает потребителей (в особенности жителей частного сектора, дачных домов) перед праздниками проверить готовность собственных электрических сетей к повышенным нагрузкам, принять меры для безопасного энергоснабжения и резервирования источников питания для автономных систем отопления (например, путем установки дизельного генератора). В случае аварийных отключений электроснабжения такая мера позволит избежать выхода из строя отопительного оборудования, сохранить в вашем доме комфортную температуру и не нарушить праздничную атмосферу.