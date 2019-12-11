2019-12-11T07:33:59+03:00
Экономика

«Почта России» и Банк ВТБ через АО «НЛТ» инвестируют 3 миллиарда рублей в оборудование для логистического центра в Новосибирске

Ключевая задача проекта - оснащение ЛПЦ в Новосибирске современным сортировочным оборудованием
Поделиться:
Изменить размер текста:

Акционерное общество «Национальные Логистические Технологии» (АО «НЛТ») (совместное предприятие «Почты России» и Банка ВТБ), созданное для реализации важнейшего инфраструктурного проекта по построению новой национальной логистической инфраструктуры, инвестирует 3 миллиарда рублей в оборудование для логистического почтового центра (ЛПЦ) в Новосибирске.

Ключевая задача проекта - оснащение ЛПЦ в Новосибирске современным сортировочным оборудованием, которое позволит обеспечить максимальную пропускную способность и стабильную работу при пиковой нагрузке до 2 миллионов отправлений в сутки. Первая партия оборудования будет доставлена в город в январе 2020 года.

Поставщиком и интегратором оборудования для АО «НЛТ» в единый производственный комплекс выступит компания SF Express, один из лидеров на рынке логистических услуг Китайской Народной Республики, обладающая огромным опытом реализации готовых решений для логистических центров. В рамках сотрудничества АО «НЛТ» и SF Express предусмотрен также ряд дополнительных сервисов, таких как автоматизация работы места международного почтового обмена (ММПО) с применением уже доказавших свою эффективность технологий, обучение персонала, установка конвейерного оборудования для оптимизации процессов внутренней логистики ЛПЦ, а также гарантийное обслуживание.

Первым на площадке ЛПЦ Новосибирска будет установлен сортировщик крупных посылок и почтовых емкостей, который был специально разработан в соответствии с потребностями данного проекта компанией Fives, входящей в число лидеров на мировом рынке сортировочного оборудования. Аналогичное оборудование закупается многими европейскими странами и рассчитано на 10 лет непрерывной обработки почтовых отправлений и емкостей.

- Начало поставок самого современного оборудования для Новосибирского ЛПЦ - это выход на финишную прямую. Мы максимально приблизились к этапу запуска важнейшего объекта, который будет обслуживать ряд крупнейших областей Сибири. Событие имеет большое значение для развития рынка электронной коммерции и задает абсолютно новый стандарт качества при обработке почтовых отправлений, - прокомментировал заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России» Игорь Чебунин.

- Банк ВТБ видит большие перспективы в развитии логистической почтовой инфраструктуры. Реализация проекта «Национальные Логистические Технологии» способствует существенному увеличению доли электронной торговли в России. Уверен, что поставка высокотехнологичного оборудования в Новосибирский ЛПЦ обеспечит качественный, доступный и быстрый сервис по доставке товаров на территории Сибирского федерального округа, - отметил руководитель департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал Олег Панкратов.

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Максим Орешкин: «Нужно отходить от стандартного бюрократизма»
Вместе с человеческим общением должно быть желание быть с предпринимателем заодно, помогать ему становиться лучше. Взаимосвязь между успехом предпринимателя и успехом экономики страны абсолютная
От Ташкента до Бухары и Самарканда - без России никак
Теперь от Ташкента до сказочных городов Бухары и Самарканда можно за несколько часов долететь на скоростных поездах. Безопасность движения на одном из участков этой современной железной дороги обустроена с помощью российских технологий
Держитесь, мужики, барышни в дефиците: почему в России сейчас женихов больше, чем невест
В стране сложилась интересная демографическая ситуация: много мужиков в расцвете лет и мало молоденьких дам. Как меняется рынок отношений из-за разбаланса спроса и предложения?
Аренда виртуального сервера. С чего начать?
Мир интернет-технологий значительно преобразился - теперь за пару кликов можно взять в аренду виртуальный сервер и безопасно хранить свои данные. Почему аренда выгодней и как выбрать подходящий сервер - в материале «КП»
Новости 24
«Мы на базе»: сонная Ольга Бузова прилетела в Новосибирск
«Они не подают на развод»: сибиряки восхитились трогательной заботой желтощеких гиббонов друг о друге
Ехала на заправку: новосибирские полицейские задержали девушку с почти 8 килограммами наркотиков
Новосибирец заплатил долг в 65 тысяч рублей, чтобы приставы не забрали у него iPhone
12 декабря в Новосибирске пройдет семинар для выпускников и их родителей «Секреты ЕГЭ: как успешно сдать главный экзамен в 2020 году?».
«Боже мой, как они выросли!»: новосибирцы поздравляют медвежат-близнецов с первым днем рождения
Скорость не важна: эксперты узнали, чего новосибирцы ждут от мобильных операторов
«Женихов просмотрели?»: красавицы-скрипачки устроили концерт в колонии
Рейс «Новосибирск-Норильск» задержали на сутки, а потом отменили
«Позор родственникам»: пользователей соцсетей возмутила грязная квартира умершей бабушки
«Дед Мороз, подари мне зубную пасту»: новогоднее желание маленькой девочки растрогало сибиряков
«Какой милаш!»: в детский сад под Новосибирском наведался в гости заяц
Виноваты скользкие тротуары: медик рассказал, какие травмы зимой чаще всего получают пешеходы
Строители просят не допускать к ремонту дорог малый бизнес
Из-за оттепели в Новосибирском зоопарке не могут уснуть медведи
Помощь при обморожении: врачи рассказали, что делать, если «покусал» мороз
Авто выкинуло в сугроб: в Новосибирске такси врезалось в фуру
Четыре населенных пункта под Новосибирском остались без газа из-за аварии
Учительницу, велевшую мигрантке учить русский, отказались признавать невиновной
В Новосибирске девочка отбилась от педофила, покусав его
«Сопровождаемое проживание – мифы и реальность»: Общественная палата провела дискуссию на эту тему
Дело о падении аквариума на маленькую девочку в детском саду дошло до суда
Бороться с коррупцией в Новосибирске будут роботы