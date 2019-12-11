Где покататься на лыжах в Новосибирске 2019-2020: лыжные базы, прокат лыж, цены

На календаре - зима, а это значит, что всех любителей зимнего отдыха волнует вопрос: где покататься на лыжах в Новосибирске 2019-2020. Чтобы вам было удобнее найти подходящую для себя лыжню и прокат лыж в Новосибирске, корреспонденты КП-Новосибирск составили полезную подсказку.

1. «Первая городская лыжня»

Лыжные трассы от 1,5 до 10 км, прокат ватрушек, большая парковка на 400 машин, кафе.

Адрес:, Заельцовский район, ул.Тимирязева,5

Время работы: вт.-птн. с 09:00 до 18:00, сб.– вскр. С 10:00 до 18:00.Прокат с 10 до 16:30

Прокат: Комплект лыжного инвентаря 150 руб.\ ч, 600 руб \ день. Дети до 10 лет, льготники 80 руб\ч.

Как добраться:

Автобус: №95 (остановка «Обувной комбинат Корс»)

Маршрутка: №№ 19,25,28 (остановка «Обувной комбинат Корс»)

2. Лыжная база «Локомотив»

Трассы 1,1 км с освещением , 2 км, 3 км, две трассы по 5 км. Каток, прокат "ватрушек", снегоходов, кафе.

Адрес:, Заельцовский район, ул.Заельцовский парк,1

Время работы: ежедневно с 09:00 до 21:00

Прокат: Комплект лыжного инвентаря взрослым 200 руб.\ ч, дети до 10 лет 150 руб.\ ч

Как добраться:

Автобус: № 95 (остановка «ПКиО Заельцовский»)

Маршрутка: №№ 19,25,2 (остановка «ПКиО Заельцовский»)

3. Лыжная база «Динамо»

Трассы 3 км и 5 км

Адрес:, Заельцовский район, Дачное шоссе, 4

Время работы: вт.-вскр. с 9.00 до 17.00

Прокат: комплект лыжного инвентаря взрослым 200 руб.\ ч, детям до 10 лет 150 руб.\ ч

Как добраться:

Маршрутка: № 17 (остановка «Дачи»)

На лыжной трассе можно встретить и таких красоток.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

4. Прокат лыж в парке «Бугринская роща»

Трассы 1 км и 2 км

Адрес:, Кировский район, Ул. Саввы Кожевникова, 39

Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:00

Прокат: Комплект лыжного инвентаря взрослым 150 руб./ч, дети до 10 лет, льготники от 50 до 100 руб./ч.

Как добраться:

Автобус: №№ 9,11,20 (остановка «Бугринская роща»)

Маршрутка: №№ 15,317,331 (остановка «Бугринская роща»

5. Лыжная база парке «Сосновый бор»

Трасса 5 км, стихийная лыжня

Адрес:, Калининский район, Ул. Учительская, 49

Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:00

Прокат: Комплект лыжного инвентаря взрослым 150 руб./ч, дети до 10 лет, льготники 70 руб./ч.

Как добраться:

Трамвай: № 11 (остановка «Новая заря»)

Троллейбус: №№ 13, 24 (остановка «Учительская»)

Автобус: №№ 13, 14, 27, 28, 34, 42, 97, 106 (остановка «Учительская»)

Маршрутка: №№ 8, 30, 34, 73 (остановка «Учительская»)

6. Лыжная база «Сибирь»

Трассы 1 км, 2 км, 3 км, 5 км.

Адрес:, Кировский район, Ул. Западная, 2а

Время работы: вт.- вскр. с 09:00 до 17:00, база СДЮСШОР – сб- вск. с 10.00 до 17.00.

Прокат: Комплект лыжного инвентаря взрослым 150 руб./ч, 500 руб./день, дети до 10 лет, льготники 100 руб./ч.

Как добраться:

Троллейбус: №№ 29,29к (остановка «Лыжная база»)

Автобус: №№ 11, 12, 20, 29, 57,88, 96,112, 226 (остановка «Лыжная база»)

Маршрутка: №№ 5,15, 29, 32, 54, 317, 331, 364, 365 (остановка «Лыжная база»)

7. Лыжная база «Буревестник»

Трассы 2 км, 3 км,5 км.

Адрес:, Октябрьский район, Выборная, 87а

Время работы: сб,вск с 09:00 до 17:00,

Прокат: Комплект лыжного инвентаря взрослым 150 руб./ч, детям до 16лет 100 руб./ч

Как добраться:

Автобус: №№ 13, 18, 31, 75 (остановка «Инюшенский бор»)

Маршрутка: №№ 11, 14, 42, 45, 63 (остановка «Инюшенский бор»)

8. Лыжная база СО РАН имени Алика Тульского

Трассы 500 метров, 1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 10 км, 15 км, 30 км.

Адрес:, Советский район, Ионосферная,3

Время работы: ср.- вскр. с 09:00 до 18:00.

Прокат: Комплект лыжного инвентаря взрослым 150 руб./ч, льготникам 100 руб./ч

Как добраться:

Автобус: №№ 107, 107к, 716д (остановка «База Тульского»)

9. Прокат лыж в парке «У моря Обского»

Трасса 2 км с освещением. Каток, прогулки на снегоходах

Адрес:, Советский район, Софийская,15.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:00.

Прокат: Комплект лыжного инвентаря взрослым и детям 100 руб./ч

Как добраться:

Автобус: №№ 45, 48,115, 115В (остановка «ПКиО У моря Обского»)

Маршрутка: №№ 5, 327 (остановка «ПКиО У моря Обского»)

10. Прокат лыж в экопарке «Чкаловские дачи»

Трассы 700 метров, 1 км, после 1 января 3 км, 3,5 км. Каток, лайки, кафе, парковка 250 машин. Аренда беседок.

Адрес:, Заельцовский район, Ул.Дом отдыха Мочище, микрорайон 4

Время работы: вт.-вскр. с 11:00 до 18:00

Прокат: Комплект лыжного инвентаря взрослым 300 руб./ч, дети до 12 лет 150 руб./ч. Вход на трассу 100 рублей в день.

Как добраться:

Автобус: №№ 147 (остановка «Дом Отдыха Мочище»)

Маршрутка: № 347 (остановка «Дом Отдыха Мочище»)

11. Прокат лыж в экопарке «У озера Юга»

Трассы 700 метров, 1 км, после 1 января 3 км, 3,5 км. Каток, лайки, кафе, парковка 250 машин. Аренда беседок.

Адрес:, Заельцовский район, Ул.Дом отдыха Мочище, микрорайон 4

Время работы: вт.-вскр. с 11:00 до 18:00

Прокат: Комплект лыжного инвентаря взрослым 300 руб./ч, дети до 12 лет 150 руб./ч. Вход на трассу 100 рублей в день.

Как добраться:

Автобус: № 147 (остановка «Дом Отдыха Мочище»)

Маршрутка: № 347 (остановка «Дом Отдыха Мочище»)