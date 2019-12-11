Где покататься на лыжах в Новосибирске 2019-2020: лыжные базы, прокат лыж, цены
На календаре - зима, а это значит, что всех любителей зимнего отдыха волнует вопрос: где покататься на лыжах в Новосибирске 2019-2020. Чтобы вам было удобнее найти подходящую для себя лыжню и прокат лыж в Новосибирске, корреспонденты КП-Новосибирск составили полезную подсказку.
1. «Первая городская лыжня»
Лыжные трассы от 1,5 до 10 км, прокат ватрушек, большая парковка на 400 машин, кафе.
Адрес:, Заельцовский район, ул.Тимирязева,5
Время работы: вт.-птн. с 09:00 до 18:00, сб.– вскр. С 10:00 до 18:00.Прокат с 10 до 16:30
Прокат: Комплект лыжного инвентаря 150 руб.\ ч, 600 руб \ день. Дети до 10 лет, льготники 80 руб\ч.
Как добраться:
Автобус: №95 (остановка «Обувной комбинат Корс»)
Маршрутка: №№ 19,25,28 (остановка «Обувной комбинат Корс»)
2. Лыжная база «Локомотив»
Трассы 1,1 км с освещением , 2 км, 3 км, две трассы по 5 км. Каток, прокат "ватрушек", снегоходов, кафе.
Адрес:, Заельцовский район, ул.Заельцовский парк,1
Время работы: ежедневно с 09:00 до 21:00
Прокат: Комплект лыжного инвентаря взрослым 200 руб.\ ч, дети до 10 лет 150 руб.\ ч
Как добраться:
Автобус: № 95 (остановка «ПКиО Заельцовский»)
Маршрутка: №№ 19,25,2 (остановка «ПКиО Заельцовский»)
3. Лыжная база «Динамо»
Трассы 3 км и 5 км
Адрес:, Заельцовский район, Дачное шоссе, 4
Время работы: вт.-вскр. с 9.00 до 17.00
Прокат: комплект лыжного инвентаря взрослым 200 руб.\ ч, детям до 10 лет 150 руб.\ ч
Как добраться:
Маршрутка: № 17 (остановка «Дачи»)
На лыжной трассе можно встретить и таких красоток.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
4. Прокат лыж в парке «Бугринская роща»
Трассы 1 км и 2 км
Адрес:, Кировский район, Ул. Саввы Кожевникова, 39
Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:00
Прокат: Комплект лыжного инвентаря взрослым 150 руб./ч, дети до 10 лет, льготники от 50 до 100 руб./ч.
Как добраться:
Автобус: №№ 9,11,20 (остановка «Бугринская роща»)
Маршрутка: №№ 15,317,331 (остановка «Бугринская роща»
5. Лыжная база парке «Сосновый бор»
Трасса 5 км, стихийная лыжня
Адрес:, Калининский район, Ул. Учительская, 49
Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:00
Прокат: Комплект лыжного инвентаря взрослым 150 руб./ч, дети до 10 лет, льготники 70 руб./ч.
Как добраться:
Трамвай: № 11 (остановка «Новая заря»)
Троллейбус: №№ 13, 24 (остановка «Учительская»)
Автобус: №№ 13, 14, 27, 28, 34, 42, 97, 106 (остановка «Учительская»)
Маршрутка: №№ 8, 30, 34, 73 (остановка «Учительская»)
6. Лыжная база «Сибирь»
Трассы 1 км, 2 км, 3 км, 5 км.
Адрес:, Кировский район, Ул. Западная, 2а
Время работы: вт.- вскр. с 09:00 до 17:00, база СДЮСШОР – сб- вск. с 10.00 до 17.00.
Прокат: Комплект лыжного инвентаря взрослым 150 руб./ч, 500 руб./день, дети до 10 лет, льготники 100 руб./ч.
Как добраться:
Троллейбус: №№ 29,29к (остановка «Лыжная база»)
Автобус: №№ 11, 12, 20, 29, 57,88, 96,112, 226 (остановка «Лыжная база»)
Маршрутка: №№ 5,15, 29, 32, 54, 317, 331, 364, 365 (остановка «Лыжная база»)
7. Лыжная база «Буревестник»
Трассы 2 км, 3 км,5 км.
Адрес:, Октябрьский район, Выборная, 87а
Время работы: сб,вск с 09:00 до 17:00,
Прокат: Комплект лыжного инвентаря взрослым 150 руб./ч, детям до 16лет 100 руб./ч
Как добраться:
Автобус: №№ 13, 18, 31, 75 (остановка «Инюшенский бор»)
Маршрутка: №№ 11, 14, 42, 45, 63 (остановка «Инюшенский бор»)
8. Лыжная база СО РАН имени Алика Тульского
Трассы 500 метров, 1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 10 км, 15 км, 30 км.
Адрес:, Советский район, Ионосферная,3
Время работы: ср.- вскр. с 09:00 до 18:00.
Прокат: Комплект лыжного инвентаря взрослым 150 руб./ч, льготникам 100 руб./ч
Как добраться:
Автобус: №№ 107, 107к, 716д (остановка «База Тульского»)
9. Прокат лыж в парке «У моря Обского»
Трасса 2 км с освещением. Каток, прогулки на снегоходах
Адрес:, Советский район, Софийская,15.
Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:00.
Прокат: Комплект лыжного инвентаря взрослым и детям 100 руб./ч
Как добраться:
Автобус: №№ 45, 48,115, 115В (остановка «ПКиО У моря Обского»)
Маршрутка: №№ 5, 327 (остановка «ПКиО У моря Обского»)
10. Прокат лыж в экопарке «Чкаловские дачи»
Трассы 700 метров, 1 км, после 1 января 3 км, 3,5 км. Каток, лайки, кафе, парковка 250 машин. Аренда беседок.
Адрес:, Заельцовский район, Ул.Дом отдыха Мочище, микрорайон 4
Время работы: вт.-вскр. с 11:00 до 18:00
Прокат: Комплект лыжного инвентаря взрослым 300 руб./ч, дети до 12 лет 150 руб./ч. Вход на трассу 100 рублей в день.
Как добраться:
Автобус: №№ 147 (остановка «Дом Отдыха Мочище»)
Маршрутка: № 347 (остановка «Дом Отдыха Мочище»)
11. Прокат лыж в экопарке «У озера Юга»
Трассы 700 метров, 1 км, после 1 января 3 км, 3,5 км. Каток, лайки, кафе, парковка 250 машин. Аренда беседок.
Адрес:, Заельцовский район, Ул.Дом отдыха Мочище, микрорайон 4
Время работы: вт.-вскр. с 11:00 до 18:00
Прокат: Комплект лыжного инвентаря взрослым 300 руб./ч, дети до 12 лет 150 руб./ч. Вход на трассу 100 рублей в день.
Как добраться:
Автобус: № 147 (остановка «Дом Отдыха Мочище»)
Маршрутка: № 347 (остановка «Дом Отдыха Мочище»)
ИСТОЧНИК KP.RU