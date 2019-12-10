Новогодняя ночь - 2020: атмосферно, весело и вкусно!

До главной ночи года остается чуть меньше месяца, поэтому пора всерьез задуматься о том, где ее провести. Если вы не хотите сами строгать оливье и слушать бой курантов, сидя на привычном диване, приходите 31 декабря в любимое новосибирцами ÉCLAIR café в самом сердце города.

По-домашнему уютная атмосфера создаст то самое новогоднее настроение и ощущение праздника. Вы окажетесь в большой дружной компании, забыв обо всех заботах уходящего года.

Красивый интерьер в мягких светлых тонах согревает и дарит чувство счастья. Душевное и внимательное отношение команды ÉCLAIR café позволяет каждому посетителю ощутить себя по-настоящему желанным гостем.

На Новый год здесь подготовили особое предложение. Праздничная программа с известным ведущим, шоу-номерами, множеством конкурсов и подарков не даст вам заскучать. Для маленьких членов семьи есть отдельная детская зона с аниматором-няней, которая найдет интересное занятие для детей любого возраста.

Одна из главных составляющих праздничного настроения - изысканные блюда, которые можно выбрать на свой вкус. Повара ÉCLAIR café готовят что-то особенное. Разнообразные закуски и салаты: запеченная в ароматных травах буженина, лосось домашнего посола, профитроли с муссом из печеного перца, салат «Букет Прованса» с мягким сыром и пикантной заправкой. Разнообразное горячее: легкий судак с соусом на основе белого вина с шафраном, цыпленок по-тоскански под сырным соусом «Дорблю», придающим блюду умеренно острый, пряный и слегка солоноватый вкус. Свиная отбивная в сливочном соусе с белыми грибами просто тает во рту…

Для детей разработано собственное меню.

Сбор гостей с 22.00, развлекательная программа с 23.00 до 4.00. Администраторы будут рады ответить на любые ваши вопросы по новогоднему вечеру. Бронируйте столы прямо сейчас, чтобы провести главную ночь года волшебно.

ÉCLAIR cafe

Адрес: ул. Ядринцевская, 21 (1-й эт.), тел.: (383) 209-07-05, 209-22-85

График работы: будни с 7.30 до 0.00; сб., вс. с 8.30 до 0.00

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